Noch Platz für Geflüchtete? Es wird voll in den Kommunen

Von: Nina Baucke

Noch versuchen die Kommunen die Sammelunterbringung in Turnhallen und Dorfgemeinschaftshäusern zu vermeiden, allerdings beginnen beispielsweise in Fintel erste Vorbereitungen für den Ernstfall. © Heyne

Unterbringung Geflüchteter: Kommunen stoßen an Grenzen. Dabei rückt das Thema Sammelunterkunft verstärkt in den Fokus.

Rotenburg – Es wird eng in den Kommunen des Landkreises, die Zuweisungen an Geflüchteten werden mehr, nur der für die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden verfügbare Wohnraum nicht wirklich. „Wir leben von der Hand in den Mund“, beschreibt Bürgermeister Dirk Eberle die aktuelle Situation in der Samtgemeinde Bothel. „Das Land macht sich da einen schmalen Fuß und zahlt die Miete. Aber die Organisation der Unterbringung liegt bei uns.“

So wie in Bothel sieht es in fast allen der sechs Kommunen im Südkreis aus. Und das weiß auch Landrat Marco Prietz (CDU): „Es ist für die Gemeinden schwierig geworden, Wohnraum zu finden“, sagt er auf der Sitzung des Kreistags am Donnerstag in Bremervörde. Dazu kommt im November ein Verfahrenswechsel: Bislang melden die Kommunen dem Landkreis den verfügbaren Wohnraum, ab November ist es der Landkreis, der den Verwaltungseinheiten konkrete Zahlen an Geflüchteten meldet, die es unterzubringen gilt. Aktuell sind es 1 800 ukrainische Geflüchtete, die auf die Gemeinden verteilt untergebracht sind – zum Teil privat, zum größten Teil allerdings in kommunal angemietetem Wohnraum.

Fintel ordert Feldbetten

Zwar sind die Geflüchteten aus der Ukraine seit dem 1. Juni vom Rechtskreis Asyl in den SGB-II-Bereich gewechselt, „aber wenn pro Kalenderwoche 50 Personen im Landkreis untergebracht werden müssen, haben die ja nicht vorher bereits einen Mietvertrag“, so Prietz. Bislang habe die ehemalige Kaserne in Visselhövede mit 330 Plätzen noch als ein Puffer für die Gemeinden gedient.

Das bedeutet: Das Thema Sammelunterkünfte rückt verstärkt in den Fokus – zumindest in der Samtgemeinde Fintel. „Wir haben vorsichtshalber schon mal Feldbetten geordert, um spontan agieren zu können“, sagt Verwaltungschef Sven Meier. „Wir versuchen zwar noch, Wohnraum zu finden und die Notlösung so weit wie möglich herauszuzögern, beschäftigen uns aber schon mit Turnhallen und Dorfgemeinschaftshäusern.“ Blieben die Zahlen so, werde man nächstes Jahr diese Gebäude mitnutzen müssen, befürchtet Meier. Auch Bothel sieht sich laut Eberle bereits konkret nach Möglichkeiten für Sammelunterkünfte um.

Turnhallen sind zwar eine Option, die wir ziehen können, aber wir wollen das vermeiden.

In Rotenburg dagegen hält man sich in diesem Punkt noch etwas bedeckt: „Wir haben noch Reserven“, sagt Bürgermeister Torsten Oestmann. „Wir müssen noch nicht auf Notunterkünfte ausweichen – und bevor wir das tun, werden wir noch alles andere prüfen.“ Noch etwas Kapazitäten hat auch die Gemeinde Scheeßel, „aber zum Jahresende werden wir sicher noch mal schauen müssen“, sagt Verwaltungschefin Ulrike Jungemann. Im Blick ist dabei der zweite Block des Internats der Eichenschule. Während der erste Teil im Gemeindebesitz ist und bereits als Unterkunft für Geflüchtete genutzt wird, ist der zweite Block Eigentum der Eichenschule selbst. „Da müssen wir mit der Schule ins Gespräch gehen“, so Jungemann.

Wie in Bothel wird es auch in der Samtgemeinde Sottrum eng: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran“, sagt Verwaltungschef Holger Bahrenburg. „Turnhallen sind zwar eine Option, die wir ziehen können, aber wir wollen das vermeiden. Zudem bekommen wir ja nicht nur die Zuweisungen vom Landkreis, sondern die der Landesaufnahmebehörde kommen ja noch mal on top dazu.“

„Wir putzen ständig Klinken, wenn es um Wohnraum geht“, sagt Mathias Haase, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters in Visselhövede. Doch selbst, wenn in der Beziehung die Stadt noch etwas Luft hat: „Uns fehlt das Personal, um alles abzuarbeiten.“ Das ist auch Prietz bewusst: Er dankt den Mitarbeitern des Landeskreises und in den Kommunen als auch dem DRK, das die Regie in der ehemaligen Kaserne in Visselhövede hat. Und er appelliert; „Melden Sie den Rathäusern Wohnraum, wir brauchen jede Wohnung!“