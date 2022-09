Niklas Brammer ist erster hauptamtlicher Gerätewart der Visselhöveder Stadtfeuerwehr

Von: Jens Wieters

Niklas Brammer checkt die Funktion der Regler der Atemluftflaschen. © Wieters

Niklas Brammer ist der erste hauptamtliche Gerätewart. Sein Chef Kai-Olaf Häring: „Der Job wurde geschaffen, weil wir die Arbeit ehrenamtlich nicht mehr wuppen konnten.“

Visselhövede – Immer mehr Technik, die gewartet und gepflegt werden muss. Immer mehr Fahrzeuge, die ebenfalls regelmäßig auf ihre Einsatzfähigkeit überprüft werden müssen und viele Fahrten zur Einsatzleitstelle nach Zeven, um Atemluftflaschen korrekt befüllen zu lassen. Eine Menge Aufgaben, die sehr viel Zeit verschlingen, die ehrenamtlich nicht mehr zu leisten ist. Und darum hat die Visselhöveder Stadtfeuerwehr jetzt erstmals einen hauptamtlichen Gerätewart, der auf der städtischen Gehaltsliste steht.

Niklas Brammer heißt er, ist 29 Jahre alt und seit elf Jahren Mitglied der Visselhöveder Feuerwehr. Der gelernte Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker ist seit dem 1. August im Dienst und besetzt mit seiner Tätigkeit in den Feuerwehrgerätehäusern der Stadt eine halbe Stelle. Die andere Hälfte seiner Arbeitszeit verbringt er als Hausmeister in der Visselhöveder Kastaniengrundschule.

„Das wir jetzt jemanden haben, der sich um all die Dinge kümmert, die außerhalb des Einsatzgeschehens wichtig sind, um unsere Einsatzfähigkeit jederzeit sicherzustellen, war dringend notwendig und eigentlich schon lange überfällig“, sagt Stadtbrandmeister Kai-Olaf Häring. Besonders die weiten Fahrten zur Leitstelle nach Zeven hätten immens viel Zeit gekostet, weil nicht nur die Strecke zu bewältigen sei, sondern vor Ort auf die Testergebnisse und die Befüllung der Geräte gewartet werden müsse. „Da geht schon mal ein Vormittag locker drauf“, so Häring. Ein normaler Arbeitnehmer könne sich diese Stunden kaum freischaufeln und so habe er sich selber oft genug auf den Weg in den Nordkreis gemacht.

Aber auch ohne den Flaschen- und Schlauchtausch in Zeven hat Brammer eine Menge zu tun, um die Geräte der insgesamt aktuell noch neun Ortsfeuerwehren 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche einsatzbereit zu halten.

„Dazu gehören kleinere Reparaturen, das Schärfen der Ketten der Motorsägen, die aufgrund vermehrter Stürme immer häufiger zum Einsatz kommen, und vor allem die Überprüfung der Technik für die Atemschutzgeräteträger, die im Einsatz an vorderster Front gegen das Feuer kämpfen. Dann darf niemals etwas nicht funktionieren. Darum wird viel auch doppelt kontrolliert“, so Brammer.

Zwar hat er von Haus aus und aufgrund seiner Ausbildung schon eine Menge Fachwissen in den Job mitgebracht, aber dennoch müssen „richtige“ Gerätewarte nochmal die Schulbank drücken. „Eine Woche lang habe ich den Gerätewartlehrgang an der Landesfeuerwehrschule in Celle besucht.“

Es werden aber auch noch weitere Aufgaben auf den jungen Mann zukommen, wie der Stadtbrandmeister schon jetzt vorhersagt. „Denn es gibt immer neue Regeln, die vor allem die Sicherheit unserer Kameraden nicht nur während der Einsätze, sondern auch im Nachgang im Blick haben.“

Häring nennt als eines von vielen Beispielen die Kleidung der Feuerwehrleute, die bekanntlich nach jedem Einsatz besonders gereinigt werden muss, um dem berüchtigten Feuerwehrkrebs entgegenzuwirken, der vermutlich durch anhaftende Rußpartikel die Gesundheit der Brandschützer schädigt. „Auch das ist eine logistische Herausforderung, die Jacken zur ordnen, zu sortieren und abzutransportieren. Demnächst bekommt die Kleidung einen Barcode, der gescannt werden muss und so den Kameraden schneller zugeordnet werden kann“, erklärt Häring.

Auch Schlauchpflege gehört zu den Aufgaben des neuen hauptamtlichen Gerätewarts. © Wieters, Jens

Dass sich zwei Kommunen, wie in diesem Fall vielleicht Visselhövede und Bothel, eine Vollzeitstelle eines Gerätewarts teilen, wie von einigen Kommunalpolitikern angedacht, das funktioniere laut Häring nicht so einfach: „Es gibt doch sehr unterschiedliche Strukturen innerhalb der Gemeindefeuerwehren und ich glaube, auch das Aufstellen der Stellenpläne nach dem Haushaltsrecht wäre sicher nicht so einfach.“

Hinzu kämen weitere Aufgaben und Vorgaben, die Feuerwehrleute erfüllen müssten, sodass „es nur eine Frage der Zeit ist, wann wir statt der halben Stelle eine volle für den Gerätewart brauchen“.