Eine Woche, vier Konzerte: 41. Rotenburger Gitarrenwoche steigt vom 30. Juli bis 5. August

Von: Lars Warnecke

Sie ist zum ersten Mal bei der Rotenburger Gitarrenwoche dabei: Annette Kruisbrink aus den Niederlanden. © Privat

Bei den „Internationalen Sommerkonzerten der Rotenburger Gitarrenwoche“ können Liebhaber klassischer Gitarrenmusik unter vier Aufführungen in Rotenburg und Ahausen wählen.

Rotenburg/Ahausen – Das steht fest: Die Rotenburger Gitarrenwoche bietet Liebhabern von klassischer Gitarrenmusik auch in ihrem 41. Jahr wieder einige musikalische Leckerbissen. Dabei zeichnet sich die Veranstaltung durch eine große Vielfalt aus. Von diesem Sonntag an bis Samstag, 5. August, treffen im Landkreis einmal mehr begeisterte Gitarristen verschiedener Alters- und Leistungsstufen zusammen. Mit Lorenzo Micheli aus Italien, Annette Kruisbrink aus den Niederlanden sowie Gerhard Reichenbach aus Deutschland werden auch international renommierte Künstler als Gäste in sogenannten Sommerkonzerten zu hören sein.

Bestreitet auf der IGS-Bühne das Eröffnungskonzert: der italienische Gitarrenvirtuose Lorenzo Micheli . © Privat

Das Eröffnungskonzert findet am Sonntag ab 20 Uhr statt. In der Aula der IGS Rotenburg (Gerberstraße 16) wird es der italienische Gitarrenvirtuose Lorenzo Micheli sein, der sein Publikum auf der Konzertgitarre begeistern möchte. Erklingen wird Musik des 19. und 20. Jahrhunderts – unter anderem von Schubert, Chopin und Castelnuovo-Tedesco.

Weiter geht es am Mittwoch, 2. August, mit dem Auftritt von Annette Kruisbrink – laut Veranstalter die aktuell wohl bedeutendste Komponistin für Gitarrenmusik. Die Holländerin präsentiert ab 15 Uhr in der St. Marienkirche in Ahausen ihr Können – mit klangvollen Eigenkompositionen.

Zwei Tage später steht dann die Noten- und Gitarrenausstellung im Landheim Ahausen am Verdener Weg 18 auf dem Programm. Hierbei werden renommierte Gitarrenbauer vertreten sein, die ihre handgefertigten Meisterinstrumente vorstellen und zum Probespielen mitbringen. Die Ausstellung läuft in der Zeit von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Präsentiert in der Ahauser Marienkirche Werke der Barockzeit und der Gegenwart: Gerhard Reichenbach. © Privat

Noch am selben Abend können Interessierte dann in der Ahauser Marienkirche die Darbietung eines weiteren renommierten Gitarrenvirtuosen erwarten. Es wird Gerhard Reichenbach, Professor an der Hochschule für Musik und Tanz Köln/Wuppertal, sein, der am Freitag, 4. August, Werke der Barockzeit sowie der Gegenwart präsentiert, unter anderem die Jazz-Sonata des serbischen Komponisten Dusan Bogdanovic. Los geht‘s um 20 Uhr.

Alte Bekannte: Das Gitarrenorchester präsentiert zum Abschluss mit den Teilnehmern die Ergebnisse ihrer Arbeit. © Privat

Die Gitarrenwoche schließt mit einem Konzert in der Rotenburger IGS. An der Gerberstraße spielen am Samstag, 5. August, ab 20 Uhr das Gitarrenorchester und die Teilnehmer der Rotenburger Gitarrenwoche. Sie präsentieren die Resultate ihrer Arbeit. Unter anderem wird die Uraufführung eines der Gitarrenwoche gewidmeten Stückes von Annette Kruisbrink zu hören sein wie auch Filmmusik sowie Mandolinenklänge.

Für alle Sommerkonzerte der Rotenburger Gitarrenwoche sind Karten an der Abendkasse zu erwerben. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden sich im Internet unter www.rotenburger-gitarrenwoche.de.