Neuer Chef der Tafel Rotenburg: Merz übernimmt für Feenders

Von: Andreas Schultz

Symbolischer Handschlag: Walter Merz (l.), seines Zeichens Pastor der Stadtkirche, übernimmt von Hero Feenders das Amt des Vorsitzenden der Rotenburger Tafel. © Schultz

Walter Merz tritt die Nachfolge von Hero Feenders als Vorsitzender Rotenburger Tafel an. Ein Gespräch über Antrieb, Freude und gesellschaftliche Verantwortung.

Rotenburg – „Das ist eigentlich eine dankbare Aufgabe“, sagt Hero Feenders. Der ehemalige Vorsitzende der Rotenburger Tafel hat im Rahmen der Jahreshauptversammlung seinen Posten abgegeben: Den scheidenden Chef löst nach acht Jahren Amtszeit Walter Merz ab.

Walter Merz wird mich so schnell nicht los.

Bis ins 80. Lebensjahr wollte Feenders den Job dann doch nicht mehr machen: Als ihn die Mitglieder während der Jahreshauptversammlung vor zwei Jahren zum vierten Mal zum Chef erklären, macht der inzwischen 76-Jährige klar: Das ist das letzte Mal. Mit dem Alter wolle er kürzertreten – dem Verein möchte er dennoch ab und an bei den Ausgaben oder bei Transportfahrten helfen. „Walter Merz wird mich so schnell nicht los“, scherzt der Rotenburger. Aber „den Hut aufhaben“, wie er sagt, soll ein anderer. Die Arbeitsgrundlagen für neue Vorgaben durch den Landkreis schaffen, sich durch neue Infos und Förderangebote durch den Bundesverband der Tafel arbeiten, „dafür fehlt mir inzwischen einfach die innere Spannung“, sagt der Ex-Tafel-Chef.

Trotz Aufnahmestopp für Neukunden, trotz Erhöhung des Kundenbeitrags auf drei Euro, trotz der deutlich bei den Kosten spürbaren Krise: Die Arbeit im Tafelvorstand habe durchaus auch ihre schönen Seiten: „Wir haben ein großartiges Team, sehr engagierte Menschen“, sagt Feenders. Der Zusammenhalt habe ihm immer Freude bereitet; genauso das Interesse der Schüler, die sich bei der Ausgabe über gesellschaftlich-soziale Fragen informiert haben. Und natürlich auch die Kunden, die sich mit kleinen Gesten oder gemalten Kunstwerken für das Engagement der Ehrenamtlichen bedankt haben. „Das zeigt uns immer wieder, dass die Kunden wissen, was sie an uns haben“, freut sich Feenders. Auch das mache die Aufgabe „dankbar“.

Eigentlich. Nur scheint es schwer zu sein, das sichtbar zu machen. Die Suche nach einem Nachfolger gestaltet sich zunächst nicht leicht. Doch dann betritt Merz als Rückkehrer in den Landkreis Rotenburg die Szene. Von 1991 bis 2006 war er Pastor in Brockel, danach in St. Andreasberg, jetzt in der Rotenburger Stadtkirchengemeinde. Vorerfahrung mit der Tafel hat der neue Vorsitzende bereits aus seiner Tätigkeit im ehemaligen Wirkungskreis im Hartz. So dauerte es nach seinem Aufschlagen in der Kreisstadt nicht lange, bis er mit Feenders an einem Tisch saß und über den Amtswechsel sprach.

Für „den Neuen“ ist die Übernahme des Postens fast ein Selbstläufer, denn das Thema Armut begleitet ihn schon durch den Großteil seiner 31 Jahre Berufsleben: Wie Kirche zur Armut steht, wie Gesellschaft Chancengleichheit definiert – und dann doch viel nur davon abhängt, wo und in welche Familie man geboren wird. „Gott hat in jeden Menschen etwas gelegt, das sich entfalten soll. Wenn das nicht gelingt, ist das doch traurig. Auf der anderen Seite geht es vielen Menschen gut und sie denken, das steht ihnen zu, das hätten sie sich erarbeitet. Man muss sich bewusst machen, dass es einfach Glück ist, in eine bestimmte Situation hineingeboren zu sein“, findet der Pastor.

Für ihn ist die Augenhöhe zwischen dem Tafel-Team und den Kunden wichtig. Ebenso, dass Kirche sich zu Armut positioniert und durch ihre Zugabe zur Arbeit der Tafel ein deutliches Signal sendet. Sein Amt und sein Beruf sind nicht etwa strikt getrennt, Merz denkt sie zusammen. Auch in dieser Konstellation kann die Arbeit natürlich Freude machen: „Für mich ist es gut zu wissen, dass wir gemeinsam etwas Sinnvolles tun. Und es ist schön zu beobachten, mit welch einer Kreativität und Begeisterung die Ehrenamtlichen dabei sind“, sagt Merz.

Welche Herausforderungen auf den neuen Amtsträger zukommen, können weder er noch der Vorgänger sagen. „Ich muss mich da erstmal reindenken“, sagt der Neue. Klar ist beiden, dass die armutstreibenden Energiekosten voraussichtlich erstmal hoch bleiben und dass es weiterhin großen Bedarf an dem Angebot des Vereins gibt. Allerdings zeigt der Aufnahmestopp bei Neukunden, dass die Kapazitäten – sowohl bei Lebensmitteln als auch Einsatzkraft – ausgeschöpft sind.

Beide wissen: Wenn die Zahl der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge erneut steigt, wird dieser Druck noch größer. Wann vor so einem Hintergrund der Aufnahmestopp fallen kann, „dazu kann ich keine Prognose liefern“, sagt Merz. Aber die Zeichen deuten eher in die Gegenrichtung. Für Feenders ist es ohnehin kein Automatismus, dass mehr Bedürftige auch mehr Arbeit für die Ausgabe bedeuten: „Die Tafel ersetzt nicht die soziale Verantwortung der Gemeinschaft. ,Geh doch zur Tafel‘ ist da einfach zu kurz gegriffen.“