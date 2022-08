Neue Strukturen für die Feuerwehren

Von: Ann-Christin Beims

Teilen

Mit den neuen Löschrucksäcken können Einsatzkräfte wesentlich einfacher vordringen, sollte es zu einem Wald- oder Flächenbrand kommen. © Beims

Mit der neuen Alarm- und Ausrückeordnung müssen sich Feuerwehren auch kreisübergreifend neu zusammenfinden. Dazu hat die Hemslinger Wehr mit anderen Wehren, unter anderem aus dem Heidekreis, eine gemeinsame Übung abgehalten.

Hemslingen – Die neue Alarm- und Ausrückeordnung der Landkreise „würfelt momentan alles durcheinander“, sagt Bothels Gemeindefeuerwehrsprecher Dennis Preißler. Denn dadurch werden nur noch diejenigen Einsatzkräfte alarmiert, die am dichtesten am Einsatzort stationiert sind. So können beispielsweise bei einem Einsatz in Hemslingen auch Feuerwehrkräfte aus dem Heidekreis hinzugerufen werden. Das ist grundsätzlich eine gute Sache, betont Preißler. Aber: Nicht jede Feuerwehr ist gleich ausgestattet oder aufgestellt. Außerdem müssen so mitunter Wehren zusammenfinden, die vorher nie Berührungspunkte hatten. Das erfordert Übung.

Aus diesem Grund hatte die Feuerwehr Hemslingen vor Kurzem zu einer Waldbrandübung eingeladen. Gemeinsam mit den Wehren aus Bothel, Grauen, Tewel und Lauenbrück haben sie die Zusammenarbeit geübt. „Wir müssen alte Strukturen überdenken“, sagt Preißler. In der Samtgemeinde Bothel haben sich die Feuerwehren bisher alles ganz gut aufgeteilt: Die eine hat alles für Ölschäden, die andere mehr Ausstattung für Waldbrandeinsätze. Bothel hat die einzige Wärmebildkamera. „Bisher sind wir immer mit rausgefahren, brauchen wir jetzt aber vielleicht nicht mehr.“ Feinheiten, die erstmal neu geplant werden müssen, denn: „Jetzt kommen Wehren zum Beispiel aus dem Heidekreis, bei denen wir nicht wissen, was sie haben“, erläutert Preißler.

Die Landkreisgrenze war vorher wirklich eine Grenze. Es sind eher Wehren aus dem Südkreis angerückt zu Einsätzen, statt direkter Nachbarn aus dem angrenzenden Kreis. Jetzt arbeitet ein System aus, welche Wehren nah am Einsatzort sind und achtet bei den Berechnungen sogar auf Details wie Staus oder Straßensperrungen. Die Übung in Hemslingen habe gezeigt, dass das Zusammenfinden gut funktionieren kann. Beim Grillen danach kamen nicht die einzelnen Wehren in Gruppen zusammen, wie das oft der Fall ist, sondern sie haben sich bunt gemischt und unterhalten. Das ist wichtig, sind sie doch im Einsatzfall ein Team und müssen sich aufeinander verlassen können. „Das ist positiv“, so Preißler.

Und: Seit der Änderung der Alarmordnung „kam immer Hilfe“. Da brauche sich niemand sorgen. Zwar muss sich bei einer Änderung, wie so oft, alles erstmal zurechtruckeln, aber das seien Kleinigkeiten.

Man kann sehr effektiv mit extrem wenig Wasser sein. Aber das muss man üben. Das ist auch in der Waldbrandbekämpfung wichtig.

Aber nicht nur die Zusammenarbeit war Thema der Übung, sondern die Feuerwehrleute haben auch eine neue Löschtechnik kennengelernt. Das Thema Waldbrandgefahr ist zwar keines, was in der Samtgemeinde dauerhaft gegenwärtig ist. „Wir haben hier Mischwälder, die brennen schlecht. Monokulturen mit Fichte und Kiefer sind die gefährdeten Gebiete“, so Preißler.

Dennoch bleibt die Mahnung, bei einer aktuellen Waldbrandgefahrenstufe 3 und sogar 4 im Graslandfeuerindex, sorgsam zu sein im Freien. Flächenbrände in Gras und Laub sind möglich, aber nicht in so verheerendem Ausmaß wie zuletzt in Spanien beispielsweise. „Das haben wir in der Form zum Glück nicht.“

Die Trockenheit ist aber ein Thema, das immer prägnanter wird. So ist es wichtig, auch auf das Thema Waldbrände ein Auge zu haben, meint Preißler, und vorbereitet zu sein. Die Wehren haben dazu ein spezielles Löschgerät getestet, das sonst auf einem sogenannten Rückezug montiert wird. Das ist ein Fahrzeug der Forstwirtschaft, mit dem Holz aus dem Wald transportiert wird. Der Vorteil: Im Gegensatz zu den Feuerwehrfahrzeugen kommen diese weiter ins Gelände hinein. Außerdem können gut 10 000 Liter Wasser mitgeführt werden.

Für den Fall der Fälle stehen im Raum Bothel aber auch Landwirte mit Güllefässern bereit. Sie können mit gut 25 000 Litern wesentlich mehr Wasser transportieren als die Wehren mit 3 000 Litern bei den neueren Fahrzeugen. Die Botheler Wehr hat dazu stets griffbereit die Nummern der zur Verfügung stehenden Landwirte. Außerdem steht in Kirchwalsede ein Fahrzeug bereit, das für die Waldbrandbekämpfung geeignet ist.

Kreisübergreifend bauen die Feuerwehren eine Wasserversorgung auf. © Preissler

Aber die zunehmende Dürre in den Sommermonaten sorgt auch für andere Probleme: Sie legt Wasserentnahmestellen trocken. Die Rodau ist aktuell leer, so Preißler. Zudem spielt die Wasserhygiene eine Rolle: Die Rohre in Wohngebieten werden kleiner, um schneller fließendes Wasser zu haben. Die Feuerwehr braucht aber große Rohre, sonst dauert die Entnahme zu lange. „Haushalte brauchen frisches, wir viel Wasser.“ Also müssen Alternativen geschaffen werden wie Löschbrunnen. Vorteil: Die heutigen Löschtechniken erfordern weniger Wassereinsatz. „Heute versprühen die Geräte das Wasser. Man kann sehr effektiv mit extrem wenig Wasser sein. Aber das muss man üben. Das ist auch in der Waldbrandbekämpfung wichtig.“

Zusätzlich hat der Landkreis Löschrucksäcke angeschafft. Der in Bothel ist mit mehreren handlichen Schläuchen und Strahlrohren bestückt. Auf diese Weise können Feuerwehrleute an Stellen vordringen, die sie mit ihren Fahrzeugen, die nur auf den Wegen fahren können, nicht erreichen – und wofür die alten, dicken Schläuche auf den Fahrzeugen viel zu schwer waren.

Beim Thema Waldbrand kommt auch das System der drei Kreisfeuerwehrbereitschaften zugute. Sie setzen sich aus mehreren Fahrzeugen aus den Ortsfeuerwehren zusammen. Teils vom Bund beschaffte, teils vom Landkreis, und von den Kommunen dafür freigestellte Fahrzeuge. „Gibt es einen größeren Brand, rücken die aus“, so Preißler. Wäre also in Bothel ein Brand, den die Wehren alleine nicht in den Griff bekommen, würde Zeven dazukommen. Gerade bei Waldbränden sei das sinnvoll: Jeder weiß, was er zu tun hat und alles ist organisiert. „Das ist einmalig, das gibt es nur in Niedersachsen.“ Diskutiert werde laut Preißler auch die Abschaffung. „Aber wir sind da ganz glücklich mit.“ So gab es beispielsweise Anfragen aus Sachsen und Brandenburg bei den großen Waldbränden, ob Hilfeleistungslöschfahrzeuge entsendet werden könnten. Die Feuerwehren konnten nichts entbehren – die Kreisfeuerwehrbereitschaft hätte hinfahren können. „Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, was bei Waldbränden sehr gut funktioniert.“