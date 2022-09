Visselhöveder zahlen bald weniger für Straßenbau

Von: Jens Wieters

Für Straßenbauarbeiten, die unter anderem auf der Gartenstraße anstehen, zahlen Grundstückseigentümer demnächst deutlich weniger. © Wieters

Visselhöveder Grundstückseigentümer werden bei einer Straßensanierung finanziell entlastet. Das empfiehlt der Finanzausschuss.

Visselhövede – Straßenausbaubeitragssatzung – bei diesem Wort bekommen Grundstückseigentümer das kalte Grausen. Wenn die Bauarbeiter nämlich wieder abgerückt sind, müssen die Anlieger meistens tief in die Tasche greifen. Das ändert sich in Visselhövede zum Jahreswechsel, denn der Finanzausschuss hat am Donnerstagabend einstimmig eine deutliche finanzielle Entlastung der betroffnen Haus- und Grundstückseigentümer empfohlen.

Kämmerer Lars Mielczarek verdeutlichte die neue Regelung anhand eines Beispiels für die Sanierung einer Gemeindestraße mit überwiegend Anliegerverkehr: „Kostet die zum Beispiel 100 000 Euro, mussten Anlieger bisher 75 Prozent davon zahlen und die Stadt 25. Jetzt werden erst mal pauschal 20 Prozent abgezogen, die zu Lasten der Stadt gehen. Von den restlichen 80 000 Euro müssen die Anlieger nun 60 Prozent, sprich 48 000 Euro zahlen, und die Stadt 40 Prozent, die 32 000 Euro entsprechen. Zählt man die 20 000 Vorababzug hinzu, zahlt die Stadt bei diesem Beispiel unterm Strich 4 000 Euro mehr als die Anlieger.“

Diese Änderungen in der Satzung greifen dann mit anderen Prozentsätzen für die Straßen, die anders als eine Anliegerstraße kategorisiert werden. Denn die wird überwiegend nur von den Leuten befahren, die dort auch wohnen. Die Sanierung der Gartenstraße, die als nächste Maßnahmen auf der Agenda der Stadt steht, zählt zum Beispiel nicht dazu, da laut Definition der Kindergarten für An- und Abfahrtsverkehr sorgt. „Wir können in 80 bis 90 Prozent der Fälle schon genau sagen, in welche Kategorie die entsprechende Straße fällt“, so der Kämmerer.

Während es in vielen Bundesländern keine Straßenausbaubeitragssatzung mehr gibt, hat Niedersachsen es den Kommunen freigestellt, die betroffenen Anlieger für den Ausbau mit zur Kasse zu bitten. „Und angesichts unserer angespannten Haushaltslage geht es in Visselhövede gar nicht anders“, erläuterte Mielczarek.

Würde die Verwaltung darauf verzichten und alles selber zahlen, hätte das zur Folge, dass die Grundsteuer drastisch erhöht würde, was wiederum die Grundstückseigentümer sicher auf die Mieten umlegen würden. Und: „Haben wir mehr Steuereinnahmen, erhöht sich entsprechend unsere Steuerkraft und wir bekommen vom Land weniger Geld im Rahmen des Länderfinanzausgleichs, parallel dazu müssen wir auch mehr Kreisumlage zahlen. Also sind wir gezwungen, die Ausbaubeiträge von unseren Bürgern zu fordern.“

Neu in der am 13. Oktober während der Ratssitzung wohl verabschiedeten Satzung ist aber auch die Regelung für Eigentümer von Eckgrundstücken, die im Extremfall gleich zweimal zahlen müssten aufgrund der Grundstückstiefenberechnung. Dort soll jetzt eine 2/3-Regel greifen. Das bedeutet zum Beispiel bei einer angenommenen Beitragsfläche von 4 500 Quadratmetern und einem Beitrag von zwei Euro pro Quadratmeter, hätte der Eigentümer bisher 9 000 Euro zahlen müssen. Nach der neuen Regelung nur noch 6 000.

Wer das Geld nicht komplett aufbringen kann, hat die Möglichkeit einer Ratenzahlung, die neu gestaffelt ist. So haben Beitragspflichtige, die zwischen 3 000 und 5 000 Euro zahlen müssen dafür fünf Jahre Zeit. Die, die bis 10 000 Euro herangezogen werden, können die Beiträge auf zehn Jahre verteilen. „Das geht bis zu 20 Jahre hoch“, so der Kämmerer, der den Zinssatz jedes Jahr neu anhand der Vorgaben der Bundesbank berechnet.

Dagmar Kühnast (SPD) erinnerte an den Arbeitskreis, der sich einige Monate mit der Thematik befasst habe, „und dessen Ergebnis eine erhebliche Entlastung für die Anlieger bedeutet“. Viele Maßnahmen seien über die Jahre geschoben worden, weil man die Anlieger nicht extrem belasten wollte, „aber wie zum Beispiel in der Gartenstraße muss endlich saniert werden“.

Das Thema griff Eckhard Langanke (WiV) auf und forderte, dass bei „der Maßnahme nicht nach einem Goldstandard gearbeitet“ werde, sondern nur das „getan wird, was unbedingt nötig“ sei. Aber es würden noch Anliegerversammlungen folgen, in denen über die Art der Sanierung beraten werde.

Joachim Mahnke (FDP) hatte im Vorfeld der Arbeitskreis-Sitzungen gehofft, dass wir „auf die Beitragssatzung verzichten können“. Aber das Land habe eben nicht die Voraussetzungen geschaffen und die Stadt könne es sich aus den vom Kämmerer genannten Gründen nicht leisten, alles allein zu zahlen. „Wenn das Land Niedersachsen andere Richtlinien vorgibt, müssen wir nochmal über das Thema reden.“