Neue Pflegeausbildung in Rotenburg bewährt sich

Von: Ulla Heyne

Teilen

Ein Grund zum Feiern: 16 Absolventen der neuen generalistischen Fachschule haben Klassenlehrerin Gisela Meyer (r.) und Schulleiterin Dorothea Siebenand (l.) durch die neue Ausbildung begleitet. © Heyne

An der Berufsfachschule Pflege, die am Agaplesion Diakonieklinikum angesiedelt ist, feiern die ersten Absolventen der generalistischen Fachschule Pflege ihren Abschluss. 16 Absolventen können nun im Beruf durchstarten.

Rotenburg – „Hallo, Schwester!“ – Diese Anrede hören die Absolventinnen des aktuellen Jahrgangs der Berufsfachschule des Diakos nur noch selten, ist die Berufsbezeichnung „Krankenschwester“ doch längst dem des „Krankenpflegers“ gewichen. Doch auch das ist nicht der letzte Stand: Die 16 Absolventen, die am Donnerstag in einer Feierstunde nach ihrer dreijährigen Ausbildung an der Berufsfachschule Pflege am Agaplesion Diakonieklinikum ihre Urkunden erhalten haben, gehören zum ersten Abschlussjahrgang der generalistischen Fachschule.

Wer bis vor einigen Jahren eine Ausbildung im Pflegebereich absolvieren wollte, musste sich schon vorher festlegen: Kinder-, Alten- oder Krankenpfleger? Gemäß Pflegereformgesetz sind diese Ausbildungen seit 2020 zusammengefasst zum Pflegefachfrau/Pflegefachmann. Die neue Pflegeausbildung umfasst alle drei Bereiche – und setzt doch auch andere Schwerpunkte: „Früher stand die Krankheit im Vordergrund, heute der Mensch und die Kommunikation“, erklärt Klassenlehrerin Gisela Meyer. Hinter ihr, ihren Kollegen und Schulleiterin Dorothea Siebenand liegt eine immense Kraftanstrengung, musste in Niedersachsen doch jede Schule ihr eigenes Curriculum vorlegen, „dazu kamen noch die meist zeitnahen Vorgaben der Behörde“, erinnert sich Meyer an die „drei Jahre Pionierabeeit“. „Oft waren wir den Auszubildenden bei insgesamt elf Blöcken in der Planung nur ein, zwei Blöcke voraus.“ Ein Szenario, das auch an den „Versuchskaninchen“ nicht spurlos vorüberging. „Wir haben schon gemerkt, dass unser Feedback gefragt ist, weil die Ausbildung ja so noch nie gemacht wurde“, erzählt Ule Staiger, einer der Absolventen, und Mitstreiterin Rieke Jacobs, ebenfalls 22, ergänzt: „Wir waren eine kritikfreudige Klasse, aber unsere Anregungen waren auch wirklich erwünscht – die Lehrer haben sich sogar dafür bedankt!“

Drei Jahre Pionierarbeit sind nun vorbei

Anzupassen galt es im Zuge der Zusammenfassung der Pflegeberufe nicht nur die Inhalte, – „der Grad der Fachlichkeit kann natürlich nicht so hoch sein, dafür bieten wir später interne Weiterbildungen an“, so Unternehmenssprecher Lars Wißmann – sondern eben auch die Schwerpunkte. Die Aufgabengebiete überlappen laut Meyer zunehmend – infolge des demografischen Wandels, aber auch durch die immer frühere Entlassung aus der Klinik übernähme die häusliche Pflege oft Aufgabengebiete, die früher dem Krankenhaus vorbehalten waren wie Infusionen oder Wundversorgung; „Im Fokus bleibt bei uns immer eins: Der Mensch.“

Diesen ganzheitlicheren Ansatz begrüßen auch die frisch gebackenen Absolventen: „Das ist eine gute Entwicklung, sie ermöglicht eine andere Sicht auf die Menschen und die Pflege“, hat Jacobs festgestellt, die ihre anfängliche Vorbehalte gegenüber der neuen Ausbildung längst revidiert hat. „Kommunikation war ein großer Schwerpunkt, wir können jetzt besser auf die Menschen zugehen, haben mehr Empathie“, meint Klassenkamerad Staiger. Der Achimer mit dem Berufsziel Krankenpfleger hatte erst kurz vor der Anmeldung von der Ausbildungsreform erfahren. Er habe in der Ausbildung viel Soziales mit an die Hand bekommen: „In beängstigenden Situationen wie im Krankenhaus spielt die Psyche ja auch eine große Rolle – wir können wir den Patienten nun auch in dieser Hinsicht viel besser unter die Arme greifen.“

Die Flexibilität im Berufsfeld ist gewollt

Die 2 500 Praxisstunden leisten die Auszubildenden, davon 13 „Agaplesion-Azubis“ und drei Schüler externer Kooperationspartner aus der ambulanten und Langzeitpflege, innerhalb des gesteckten Rahmens in selbst gewählten Bereichen ab. „Einige waren in der Tagespflege, andere im Sozialdienst oder im Bettenmanagement“, berichtet Meyer. Staiger absolvierte bei dem Modell mit praxisorientiertem Handlungsansatz unter anderem Einsätze auf der Palliativstation, im Hospiz und der onkologischen Tagesklinik. Dabei sei viel eigenes Engagement gefragt „und auch den Praxisanleitern kommt eine größere Bedeutung zu“, weiß Siebenand. Während für Staiger und Jacobs von vornherein klar war, im klinischen Bereich zu bleiben, habe sich der Schwerpunkt bei anderen Azubis im Verlauf der Praktika geändert, berichtet Meyer. Diese Flexibilität im Berufsfeld ist laut Wißmann neben der Anpassung der Ausbildung an europäische Standards und einer Anerkennung im Ausland, vom Gesetzgeber gewollt, um mit einer höheren Durchlässigkeit den Engpässen auf dem Arbeitsmarkt entgegenzuwirken.

Die Befürchtung, der generalistische Ansatz anstelle der Spezialisierung könne im Beruf von Nachteil sein, sieht Staiger nicht: „Persönlich bedauere ich als medizinische Interessierter zwar, dass einige Inhalte wie Anatomie nicht mehr vertieft gelehrt werden, andererseits ändert sich in vielen Berufsfeldern wie der Hämatoonkologie eh so viel, dass das Motto ‚Ein Leben lang lernen‘ unvermeidlich ist.“

Über die abgeschlossene Ausbildung freuen sich nicht nur die Absolventen selbst, sondern auch das Diako: sieben der 13 „Agaplesion-Azubis“ bleiben im Haus. Freude herrscht zudem, den „Gewaltakt“ der Ausbildungsumstellung mit neuem Curriculum gestemmt zu haben. In Stein gemeißelt ist es nicht: In Zukunft gilt es laut Siebenand, Inhalte anzupassen, einige zu vertiefen, andere zu kürzen – auch die eintägige Feedbackrunde der ersten Absolventen wird einfließen. Meyer: „Da haben wir ganz genau zugehört!“