Neuer Fachpflegeeinrichtung der Werke bald fertig, aber: Es fehlen noch Pflegekräfte

Von: Guido Menker

Die neue Fachpflegeeinrichtung der Werke nimmt Form an und kann schon bald an den Start gehen. © Menker

Die Rotenburger Werke wollen im Frühjahr ihre neue Fachpflegeeinrichtung an der Brockeler Straße einweihen und in Betrieb nehmen. Vor fast zwei Jahren hatte der Bau begonnen. Mit dem Neubau erhöhen die Werke die Zahl der Plätze in der Fachpflege von 40 auf 80. Damit ist klar: Sie brauchen zusätzliche Pflegekräfte. Und genau das ist nach wie vor ein großes Problem.

Rotenburg – Während die mit dem Bau der neuen Fachpflegeeinrichtung an der Brockeler Straße beauftragten Firmen alles daran setzen, den Zeitplan einzuhalten, forcieren die Rotenburger Werke ihre Suche nach zusätzlichen Pflegekräften. In der Fachpflege werden sie gebraucht, weil die Werke die Zahl der Bewohnerplätze von jetzt 40 auf 80 erhöhen. „Wir fahren bei der Suche mehrspurig“, sagt Henrik Pröhl, Sprecher der Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Werbebanner, Anzeigen in den Tageszeitungen, vor allem aber Posts in den Sozialen Netzwerken sollen helfen, Personal zu finden. Außerdem zahlen die Werke ihren Mitarbeitern eine Prämie in Höhe von bis zu 1 000 Euro, wenn es ihnen gelingt, einen neuen Kollegen oder eine neue Kollegin für die Pflege zu finden.

Die Personalnot trifft schon seit längerer Zeit eigentlich alle Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Bei den Rotenburger Werken fühlte man sich mit der eigenen Fachschule für angehende Heilerziehungspfleger und Pflegeassistenten gut aufgestellt, doch inzwischen schlägt sich das Dilemma auch dort nieder. „Wir haben jedes Jahr 60 Ausbildungsplätze für Heilerziehungspflege und 25 für Pflegeassistenz. Die Nachfrage ist bescheiden, noch bescheidener als letztes Jahr“, sagt Schulleiterin Regina Koithan. Für das neue Schuljahr gebe es bisher gerade einmal acht, für die Pflegeassistenz eine Zusage. Die Vorzeichen sind alles andere als gut.

Vor diesem Hintergrund verwundert es niemanden, wenn Anke Duschat als Projektleiterin für den Bau der neuen Fachpflege feststellt, dass man für den hauswirtschaftlichen Bereich sowie für die angegliederte Tagesförderstätte schon ausreichend Bewerbungen erhalten habe, aber eben noch nicht für die Pflege. Am liebsten wäre es ihr, Fachkräfte zu finden, aber „alle anderen sollen sich bitte auch bewerben, auch Personen für unseren Ausbildungslehrgang Pflegefachkraft“.

„Wir brauchen alle“

Henrik Pröhl fügt hinzu, dass eben auch für Quereinsteiger ein Einstieg möglich ist. Für sie werde es entsprechende Schulungen geben. Pröhl: „Wir brauchen alle.“ Er verbindet mit der Offensive in Sachen Personal zugleich die Hoffnung, dass auch die Schulklassen wieder voll werden. Immerhin: Angehende Heilerziehungspfleger erhalten im ersten Jahr eine Ausbildungsvergütung in Höhe von 1 064 Euro, im zweiten gibt es 1 115 und im dritten Jahr 1 162 Euro. Auszubildende in der Pflegeassistenz bekommen 525 beziehungsweise 575 Euro.

Ist die neue Fachpflegeeinrichtung fertig, kann auf jeden Fall erst einmal die bisherige Einrichtung vom Ka-landshof umziehen. Das gilt auch für die angebundene Tagesförderstätte. Ob zeitnah auch schon die weiteren 40 neuen Plätze belegt werden können, hängt am Ende vom Personal ab. Fakt ist: „Diese zusätzlichen Plätze in der Fachpflege für Menschen mit Behinderung und gleichzeitig hohem Assistenzbedarf werden benötigt“, sagt Pröhl. Das ergebe sich nicht zuletzt aus den Erkenntnissen des demografischen Wandels. „Diese Entwicklung ist schon jetzt deutlich spürbar“, fügt er hinzu. 80 Plätze wird auch die neue Tagesförderstätte bieten. Dort gewährleisten die Mitarbeiter eine guttuende Beschäftigung. Bewegung, Musik, Spiele und Kochen etwa gehören dazu.

„Die alte Fachpflegeeinrichtung der Werke, die 2004 am Kalandshof eröffnet wurde, wird dem Bedarf an Wohnplätzen nicht mehr gerecht“, hatte André Veenstra, Leiter der Abteilung für pflegebedürftige und ältere Menschen mit Behinderung, am Rande des ersten Spatenstichs im Februar 2021 gesagt. Die neue Einrichtung an der Brockeler Straße / Ecke Brockmanns Wiesenweg wird sich am Ende aus sieben Gebäudeteilen zusammensetzen. Wohnbereiche für die Bewohner, ein Verwaltungstrakt und ein Gebäudeteil für die Tagesförderstätte sind geplant. Das Grundstück der Einrichtung hat eine Größe von etwa 32 000 Quadratmetern. Neben dem Wohnbereich und der Tagesförderstätte werden darauf ein Garten, Terrassen- und Rasenflächen sowie ein Therapiegarten zu finden sein.

Fachpflege und angegliederte Tagesförderstätte: „Ein Erfolgsmodell“

Drumherum bleibt also ausreichend Platz, um dem Neubau nicht nur Siedlungscharakter zu verschaffen, sondern den dann 80 Bewohnern ein großes Maß an Lebensqualität zu bieten. Zum Baustart sprach die frühere Geschäftsführerin Jutta Wendland-Park bei der mit einer Tagesförderstätte gekoppelten Fachpflege von einem „Erfolgsmodell“.

Es handelt sich übrigens um das größte Bauprojekt der Rotenburger Werke seit vielen Jahren. 17 Millionen Euro waren dafür ursprünglich veranschlagt worden – inzwischen sprechen die Werke von einer Kostensteigerung, die bei etwa neun Prozent liegt.

Der frei werdende Platz auf dem Kalandshof soll Pröhls Angaben nach für die Versorgung von Menschen mit erworbenen Hirnschäden genutzt werden. „Jeder Umzug setzt ein kleines Karussell in Gang“, erklärt der Werke-sprecher. Stellt sich nun eigentlich nur noch diese eine Frage, wann auch ausreichend Pflegepersonal mit aufspringt.