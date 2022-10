Neue Belüftung der Lauenbrücker Abwasserreinigungsanlage spart Strom

Von: Ulla Heyne

Das Interesse an der Begutachtung der Erweiterungsmaßnahmen ist groß. © heyne

Die Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage Lauenbrück ist fertig. Wie alles dort funktioniert, hat sich jüngst der Planungsausschuss einmal angesehen.

Lauenbrück – Vor einem Jahr waren die Erweiterungsmaßnahmen an der Abwasserreinigungsanlage Lauenbrück fertiggestellt worden. Nun wurden sie im Rahmen der jüngsten öffentlichen Sitzung des Bau- und Planungsausschusses der Samtgemeinde Fintel vorgestellt. Rund zwei Dutzend Ratsmitglieder und andere Interessierte nutzten die Gelegenheit, das Ergebnis einmal selbst unter die Lupe zu nehmen.

Dabei lernten die Besucher nicht nur die zwei neu angelegten der insgesamt fünf Klärschlammvererdungsbeete kennen, sondern auch den neuen Leiter der Anlage, Sven Lindhorst, der Abwassermeister Ingo Bellmann nach dessen Ausscheiden nach 30 Jahren auf diesem Posten beerbt. Doch bevor es zur letzten Stufe der mechanisch-chemisch-biologischen Reinigung von rund 1 000 Kubikmetern täglich anfallendem Abwasser ging („bei Starkregen können das auch zwei- bis drei Mal so viel werden“, so Lindhorst), wurde die Grobreinigung begutachtet.

Das Sieb mit drei Millimeter großen Maschen nimmt die erste mechanische Filterung vor. „Neben Hygieneartikeln können das auch mal Essensreste oder ein Personalausweis sein“, so der Hemslinger. Das so vorgereinigte Wasser wird in zwei Bewegungsbecken à 2 600 Kubikmeter gepumpt. Die neue Belüftung, die hier im Zuge der mehr als eine Million Euro schweren Maßnahmen eingebaut wurde, mache sich bemerkbar: Der Stromverbrauch ist seitdem durch die bessere Verteilung des nun überdies feinporigeren Sauerstoffs um 30 bis 40 Prozent gesunken. „Das merken wir auch an der Güte des Schlamms“, so Lindhorst. Nach der Sauerstoffphase wird das Wasser der Ruhephase zugeführt; Eisensulfat als Fällmittel sorgt dafür, dass der Schlamm sich setzen kann. Der gesamte Prozess nimmt etwa fünf bis sechs Stunden in Anspruch, bis das Wasser in Brauchwasserqualität der Wümme zugeführt werden kann.

Lieferengpässe bereiten Sorgen

Neu sind neben der Belüftung auch die zwei zusätzlichen Vererdungsbeete, die im November 2021 fertiggestellt wurden. Hier wird der überschüssige Schlamm auf fünf mit Schilf bepflanzten Flächen aufgebracht. Die ersten drei Beete wurden 2016 angelegt, nun sind zwei weitere hinzugekommen. Auf diesen Nachlagerflächen wird der Schlamm in sechs Monaten auf rund ein Viertel reduziert. „Je später wir räumen können, desto vorteilhafter“, erläuterte Lindhorst. Für die ersten zwei Beete sei 2022 angepeilt worden, mittlerweile scheine eine Verlängerung des Zeitraums vielleicht sogar bis 2024 realistisch. Die beiden alten Klärschlammbecken sind inzwischen außer Betrieb genommen; missen möchte man sie allerdings nicht, beispielsweise als Havariebecken, erläuterte er.

Fachdienstleiter Bauen und Planen, Stefan Raatz, zeigte sich zufrieden mit der Ausführung der Maßnahmen: „Im April 2021 hatten wir die Baugenehmigung, im September war alles fertig.“ Sowohl in punkto zeitlicher Abläufe als auch finanziell sei alles im Rahmen abgelaufen.

Sorgen machen ihm und seinen Kollegen allerdings Lieferengpässe beim Fällmittel Eisencloridsulfat. Und: Demnächst ist eine neue Befüllstation fällig – der Tüv für den zwölf Kubikmeter großen Behälter laufe aus und könne nicht erneuert werden. Da rümpfte so mancher Besucher die Nase – nicht nur aus olfaktorischen Gründen, sondern auch angesichts der Kosten von rund 120.000 Euro. „Das können wir uns allerdings nicht aussuchen“, stellte Raatz klar. „Das ist kein ,Wünsch-Dir-Was‘, sondern Vorgaben, die wir zwingend einhalten müssen.“