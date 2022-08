Neue Ausstellung im Rotenburger Café Haake-Meyer

Von: Tom Gath

Frauke Biermann (l.) löst Britta Haffke ab und stellt von der Natur inspirierte Bilder aus. © GATH

Frauke Biermann stellt eine Auswahl ihrer Werke aus. Inspiration und Material gewinnt sie dabei aus der Natur.

Rotenburg – Erde, Metall, Luft, Wasser und Feuer: Diese Elemente können die Rotenburger seit Dienstag im Café Haake-Meyer bestaunen. Die Künstlerin Frauke Biermann aus Walsrode präsentiert eine Auswahl ihrer Arbeiten in dem urigen Café.

Immer wieder wechselnde Ausstellungen gehören schon lange zum Konzept des Kaffeehauses. Die Organisatorinnen wollen mit dieser Idee nicht einfach nur die Atmosphäre beim Kaffeetrinken aufwerten. Es solle auch ein Raum geschaffen werden, der lokale Künstler mit Menschen ohne ausgeprägtem Kunstinteresse zusammenbringt, wie Heide Klettke vom Team erklärt: „Die Kunst wird so leichter zugänglich und hat mich auch persönlich schon sehr inspiriert.“ Klettke habe gleich drei Bilder von Biermanns Vorgängerin, Britta Haffke, erworben.

Haffkes Kreationen haben zuvor über ein Jahr in den Räumlichkeiten gehangen. Die Bilder wurden immer wieder gewechselt, sodass Haffke den Gästen ein breites Spektrum ihrer Arbeiten präsentieren konnte. Dennoch war es nun an der Zeit für eine neue Künstlerin. Schließlich ist es eine Kernaufgabe, Kunst durch ständigen Wandel vor Erstarrung zu bewahren.

Auseinandersetzung mit der Natur

Bewegung ist auch eine der Hauptinspirationen der aktuell ausstellenden Künstlerin Frauke Biermann. Die Struktur und Farben machen ihre Bilder zum lebendigen Objekt. Die Dynamik resultiert aus einer intensiven Auseinandersetzung Biermanns mit der Quelle allen Lebens: der Natur. Nicht nur die Materialien ihrer Werke, sondern auch die Entstehungsorte sind eng mit der Natur verbunden. So ist das Bild „Borkum Buhne 21“ am Strand von Borkum entstanden. Die Leinwand wurde im Borkumer Sand von Nordseewasser überspült und anschließend mit Bindemittel fixiert. Danach hat Biermann verschiedene Lasurschichten aufgetragen, die sie schließlich mit naturnahen Farbtönen bemalt hat. Wasser ist Biermanns Lieblingselement, das bei ihrer Kunst häufig eine Rolle spielt: „Wasser repräsentiert für mich eine ganze besondere Dynamik. Meerwasser am Strand ist wiederkehrend und durch den Menschen nicht bezwingbar. Diese Erfahrung löst in mir eine Demut vor der Natur aus, die mir zeigt, wie klein wir Menschen eigentlich sind.“

Aber auch Freunde des Feuers und der Asche kommen bei der kleinen Ausstellung auf ihre Kosten. Für das Werk „Dreams of fire“ hat Biermann mit echten Flammen und Rost hantiert. Die Mitte des Bildes ist mit einer tiefen Furche durchzogen. Das verkohlte Erscheinungsbild des Kunstwerks könnte darauf hinweisen, was passiert, wenn das Wasser eines Tages nicht wiederkehrt. Die Ausstellung kann also durchaus auch als Warnung interpretiert werden, dass auf die Demut vor der Natur auch Taten zum Erhalt dieser Natur folgen sollten. Gerade während der Coronazeit hat sich die Bedeutung der Flora und Fauna auch für Biermann noch einmal verstärkt gezeigt: „Als jeder auf sich selber zurückgeworfen war, konnte ich in meinem Garten immer wieder neue kreative Impulse sammeln. Ich würde mir wünschen, dass solch ein Raum zum Innehalten auch Entwicklungen in anderen gesellschaftlichen Bereichen anstößt.“

Weitere Ausstellung in Bad Fallingbostel

Die Ausstellung im Haake-Meyer ist noch bis mindestens Dezember zu sehen. Weitere Werke von Frauke Biermann können an den Wochenenden zwischen dem 4. und dem 25. September im Ratssaalfoyer Bad Fallingbostel begutachtet werden. Dort wirkt Biermann an einer gemeinsamen Präsentation mit ihrem Künstlerkreis SFArte mit.