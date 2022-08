Naturnah Gärtnern in der Stadt: Zu Besuch bei Joanna Hampton

Von: Tom Gath

Das Riesenkaninchen Lady Buttercup erfrischt sich mit einer Wassermelone. © tsg

Die Rotenburgerin Joanna Hampton und ihre tierischen Gartenbewohner laden ein. Samstag und Sonntag können sich die Besucher auf Igelvideos und spannende Gespräche über naturnahes Gärtnern freuen.

Rotenburg – Die Riesenkaninchen Mister Grey und Lady Buttercup erwarten viele Gäste im Garten von Joanna Hampton. Die Rotenburgerin lädt alle Interessierten Samstag und Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr zum Besuch ihrer grünen Oase ein. Im Rahmen des Projektes „Private Gärten entdecken und erleben“ öffnet sie dieses Jahr schon zum dritten Mal ihre Pforten an der Tannenbergstraße 20.

Der 400 Quadratmeter große Garten wurde in den vergangenen fünf Jahren von Hampton in Eigenregie liebevoll angelegt. Ställe, Möbel, Hochbeete, ein Insektenhotel und neuerdings sogar ein Bachlauf aus alten Badewannen wurde aus gebrauchten Materialien zusammengezimmert. Hamptons Motto „Aus Alt mach Neu“ verleiht dem Garten ein rustikales Flair. Seit zwei Jahren gibt es auch ein kleines Gemüsebeet mit Kürbis, Mais, Kohl, Tomaten und mehr – Hamptons aktueller Lieblingsplatz. Langweilig wurde ihr bisher nicht, den Begriff Gartenarbeit findet sie befremdlich: „Solange es Spaß macht, ist es keine Arbeit.“

Satte Farben und zarter Duft: Die Hortensien in Joana Hamptons Garten verzaubern die Besucher. © tsg

Der alte Obstbaumbestand spendet an heißen Tagen Schatten. Dort fühlen sich auch die tierischen Bewohner am wohlsten. Die beiden Riesenkaninchen sind nicht nur eine Attraktion für Tierliebhaber. Sie helfen auch tatkräftig bei der Rasenpflege mit, wenn sie außerhalb ihres Geheges an den Grashalmen knabbern. Im Gehege gegenüber haben vier Laufenten ihr Zuhause. Die Begegnung der Tiere beim Auslauf im Garten verlaufe meist harmonisch. Hampton schränkt jedoch ein: „Nur der Erpel Black Jack bereitet manchmal Probleme. Er verhält sich wie ein Hofhund und verteidigt sein Revier. Wenn ihm die Kaninchen zu nahe kommen, kann es schon mal zu Attacken kommen. Deshalb habe ich extra einen Fluchttunnel ins Kaninchengehege installiert, der von den Enten gemieden wird.“ Auch die Laufenten haben eine Funktion für das kleine Biotop hinter Hamptons Haus: Auf ihrem Speiseplan steht nämlich die Spanische Wegeschnecke – eine invasive Art, die schon so manchem Selbstversorger das winterliche Grünkohlessen vermasselt hat. Seit der Anschaffung der Enten habe Hampton merklich weniger Probleme mit den gefräßigen Schnecken.

Naturnahes Gärtnern

Die Integration der Tiere in die ökologischen Prozesse ist kein Zufall. Hampton ist es wichtig, ästhetische Ideale mit Funktionalität zu verbinden: „Ich versuche, beides hinzukriegen. Dass es gut aussieht und gleichzeitig einen Beitrag zum Ökosystem leistet.“ Mit dieser naturnahen Art des Gärtnerns liegt sie voll im Trend. Zwar gibt es mit dem Konzept des Englischen Landschaftsgartens schon seit dem 18. Jahrhundert Bestrebungen, vom Menschen geschaffene Gartenanlagen natürlich wirken zu lassen. Der Englische Landschaftsgarten grenzt sich vor allem von den streng geometrisch geformten Barockgärten aus Frankreich ab. Aber auch beim Englischen Garten geht es nur darum, dass die Beete natürlich wirken. Ein tatsächliches Bewusstsein im Gartenbau für ökologisch nachhaltige Prozesse hat sich erst ab den 1980er-Jahren entwickelt. In den vergangenen Jahren gab es einen regelrechten Boom des naturnahen Gärtnerns. Ein solcher Garten zeichnet sich unter anderem durch Wildblumenflächen, Totholzhaufen, Steinmauern oder Dornenhecken aus. Vögel, Eidechsen, Igel und Bienen profitieren von diesen Schutzräumen und Nahrungsquellen. Durch eigenen Kompost und Mulch können natürliche Kreisläufe im Garten aktiv gefördert werden.

Sonnenblumen bieten Nahrung für Vögel. © tsg

In Hamptons Garten gibt es zahlreiche Pflanzen und Orte, wo sich Insekten tummeln können. „Es ist hier voller Hummeln und Bienen, es summt und brummt von Frühling bis Herbst“, schwärmt sie. Auch einen aufgepäppelten Igel hat sie in Kooperation mit der Igelpflege Rotenburg hinter den Kaninchen und Enten in einem eigenen Bereich ausgewildert. Das Igelhaus scheint so gemütlich zu sein, dass sich mittlerweile drei angesiedelt haben. Das weiß Hampton so genau, weil sie extra eine Wildkamera installiert hat. Die Videoaufnahmen von den Igeln zeigt sie Gästen auf ihrer Terrasse.

Der Garten als sozialer Raum

Auch wenn naturnahes Gärtnern einen großen Beitrag zur lokalen Biodiversität leisten kann, bleibt jeder Garten ein Kulturprodukt des Menschen. Daher befriedigt jeder Garten – im Gegensatz zu Naturschutzgebieten – immer auch menschliche Bedürfnisse. Für Hampton sei das vor allem die Ruhe, die sich vom Garten auf ihr Gemüt übertrage. Besonders während der coronabedingten Kontaktbeschränkungen sei ihr grünes Idyll ein wichtiger Zufluchtsort gewesen. Und auch viele Freundinnen kamen immer wieder vorbei, um abzuschalten oder einen Kaffee zu trinken. Denn ein Garten kann nicht nur Ruhe spenden, sondern auch ein sozialer Ort des Austauschs sein. Unter anderem für diesen Austausch mache Hampton auch beim Projekt mit. Im Gespräch mit anderen Gärtnern könne gefachsimpelt werden und teilweise würden die Gäste Ideen mitbringen, die in keiner Gartenzeitschrift zu finden seien. Aktuell könne sie zum Beispiel gute Tipps gebrauchen, wie sie den neuen Bachlauf aus alten Badewannen dauerhaft abdichten kann.

Hamptons Lieblingsplatz: Der Gemüsegarten © tsg

Laien sind bei Hampton aber ebenso willkommen. Bei den letzten Terminen seien oft Rentner gekommen, die selber keinen eigenen Garten mehr haben, aber trotzdem hin und wieder die bunten Farben und vielfältigen Gerüche genießen wollen. Hampton genieße es, ihren Garten mit anderen zu teilen. Und weil sich ein lebendiger Garten im Laufe eines Jahres ständig verändert, sind alle Tier- und Pflanzenfreunde eingeladen, diesen Wandel zu begleiten: An den Wochenenden 17. und 18. September sowie 15. und 16. Oktober gibt es eine neue Chance, das naturnah angelegte Biotop mitten in der Stadt zu besuchen.

Kommentar: Naturverständnis vor Profitstreben von Tom Gath Mit nachhaltigen Bauideen und dem Anlegen von sich selbstregulierenden Biotopen trägt Hampton nicht nur einen Teil dazu bei, das Überleben von kleinen Lebewesen im zersiedelten Raum zu sichern. Darüber hinaus bringt sie mit ihrem Garten auch eine Haltung zum Ausdruck. Eine Haltung des naturnahen Gärtners, die der französische Gartenarchitekt Gille Clément so beschreibt: „Er schaut, staunt, versteht und befreundet sich mit der Natur. Er greift nur vorsichtig in das sich entwickelnde Leben ein, anstatt es zu beherrschen. Ein solcher Garten ist nicht zukunftsweisend, weil er schön ist, sondern weil er verstanden ist.“ Im Gegensatz dazu symbolisieren die weit verbreiteten gestutzten Buchsbaumhecken und akribisch gemähten Rasenflächen Rationalität und Kontrolle. Paradoxerweise hat aber gerade die vermeintlich rationale Naturbeherrschung des Menschen unkontrollierbare Folgen: Von ihm verursachte Umweltkatastrophen laufen jetzt schon völlig aus dem Ruder. Das Streben nach Allmacht schlägt um in Ohnmacht. Angesichts dieser existenziellen Bedrohung geht es bei der von Clément beschriebenen Haltung um viel mehr, als nur um Gartenkunst. Ein Verständnis der Natur sollte allen gesellschaftlichen Entscheidungen vorausgehen, auch wenn die Profitrate darunter leidet. Denn langfristig bleibt den Menschen keine andere Wahl, wenn sie weiter auf diesem Planeten existieren wollen.

Die Laufenten auf der Suche nach Schnecken. © tsg