Nächtliche Begegnung auf Aldi-Parkplatz endet vor Gericht

Von: Tom Gath

Das Verfahren gegen den 30-Jährigen wurde eingestellt. © Farina Witte

Ein Rotenburger soll den Vater seiner Ex-Freundin beleidigt und bedroht haben. Der angebliche Wortlaut der Beleidigung sorgte vor Gericht für Verwunderung.

Rotenburg – Ein jahrelanger Familienstreit hat am Dienstag das Rotenburger Amtsgericht beschäftigt. Ein 30-jähriger Rotenburger soll den Vater seiner Ex-Partnerin beleidigt und bedroht haben. Was sich konkret im Februar auf dem Aldi-Parkplatz am Grafeler Damm nach dem gemeinsamen Besuch einer privaten Feier abgespielt hatte, konnte im Prozessverlauf jedoch nicht geklärt werden. Am Ende haben alle Prozessbeteiligten einer Einstellung des Verfahrens zugestimmt.

Was soll das heißen? Ich bin doch kein Vampir.

Laut Anklageschrift soll der 30-Jährige seinen Kontrahenten „Hurensohn“ und „Arschloch“ genannt und ihn mit den Worten „Ich steche dich mit einem Messer ab und trinke dein Blut“ bedroht haben. Der Angeklagte wehrte sich gegen diesen Vorwurf, eine derartige Formulierung sei nicht sein Stil: „Was soll das heißen? Ich bin doch kein Vampir.“

Wie diese Zitate in die Akten gelangen konnten, blieb unklar, denn der vermeintlich Geschädigte gab im Zeugenstand an, dass er den genauen Wortlaut der Drohung gar nicht gehört hat. Trotzdem wandte er sich mit der emotionalen Bitte an den Richter, den Angeklagten zu bestrafen. Seit Jahren sei er den Drohungen des 30-Jährigen ausgesetzt. Der Richter stellte jedoch klar, dass er nur über den aktuellen Sachverhalt entscheiden dürfe.

Jahrelange Vorgeschichte

Auch der Angeklagte hatte ein großes Bedürfnis, dem Richter den Kontext des Streits zu vermitteln: Mit der Tochter des angeblich Bedrohten führte er fast zehn Jahre eine Beziehung, immer wieder kam es zu Trennungen. Die vier gemeinsamen Kinder habe er seit zwei Jahren kaum gesehen, ein vom Familiengericht beschlossener begleiteter Umgang sei bisher nicht zustande gekommen. Ein großes Problem ist aus seiner Sicht die in Bremen lebende Familie seiner Ex-Freundin, die sich immer wieder einmischt und ihn mit Anzeigen überhäuft. „Selbst die Polizei in Bremen ist von dieser Familie schon genervt“, so der Angeklagte.

Besonders problematisch scheinen die Verstrickungen der zwei Großfamilien zu sein. Denn diese führen immer wieder zu Begegnungen, wie auch auf der Feier im Februar. Der Gastgeber und Cousin des Angeklagten gab vor Gericht an, dass der vermeintlich bedrohte Bremer gar nicht eingeladen war, aber geduldet wurde, um Ärger zu vermeiden. Bei der Konfrontation auf dem Parkplatz sei er auch dabei gewesen, jedoch habe es keinerlei Kommunikation zwischen den zwei Streithähnen gegeben.

Gericht kann keine Straftat nachweisen

Trotz dieser entlastenden Aussage wollte er sich zunächst gar nicht äußern. „Das ist eine Familienangelegenheit“, sagte der 22-Jährige. Da wurde auch der Richter kurz emotional: „Nein, das klärt der Staat und Sie sind verpflichtet, meine Fragen zu beantworten.“ Konkrete Straftaten konnte der Staat repräsentiert durch das Gericht am Dienstag aber nicht nachweisen. Und auch der Familienkonflikt wird wohl trotz der Verhandlung weiter fortbestehen.