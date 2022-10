Nächster Rotenburger Hilfstransport für die Ukraine steht an

Von: Andreas Schultz

„Daumen hoch!“: Die Helfer aus Deutschland und die Abnehmer von der Kirchengemeinde in Luzk sind zufrieden beim Ausladen. © Heinz Gehnke

Gute Laune und eine Splitterschutzweste: Aus Sicht von Pawel Matura sind das zwei essenzielle Dinge, die er und das Team zum nächsten Hilfstransport in die Ukraine mitbringen sollten. Ende des Monats beladen die Helfer fünf Lieferfahrzeuge mit Lebensmitteln und fährt gen Osten.

Rotenburg – „Wir erleben eine unwahrscheinliche Hilfsbereitschaft“, sagt Carsten Wedekind. Das Team des Rotenburger Ukraine-Hilfstransports ist baff: Im Lager Königskamp stapeln sich die Lebensmittel, Medikamente und Winterkleidung. Bald wird sich der Raum wieder leeren, denn die Freiwilligen planen die nächste Tour in die Kirchengemeinde von Luzk am Ende des Monats.

Rund 3 000 Kilometer: Für die Helfer aus Rotenburg, Bremen und Umgebung stehen erneut schlafarme Tage und Nächte auf deutschen, polnischen und ukrainischen Autobahnen bevor. Mit fünf, vielleicht sechs Transportern voller Hilfsgüter wollen zehn Ehrenamtliche die Kirchengemeinde in Luzk ansteuern. Das Team ist gut gewachsen: Neben dem in Achim und Bremen aktiven Pawel Matura und dem Rotenburger Carsten Wedekind sind bei der Fahrt Ende Oktober aller Voraussicht nach auch Werner Vogel, Wilfried und Janek Schindowski, Timo Anders, Thomas Hahn, Lutz und Jonas Früchtenicht, Lennart Tscheu und Nicolai Hoffmann dabei. Begleitet und unterstützt wird die Truppe zudem von Kreiszeitungs-Redakteur Andreas Schultz.

In der Ukraine angekommen, werden die Kleidungsstücke feinsäuberlich sortiert und für Abnehmer bereit gemacht. © Schultz, Andreas

Dass die Bereitschaft, etwas zu geben, nach einer zwischenzeitlichen Trockenphase wieder steigt, freut die Helfer. So tragen nicht nur die Menschen aus der Umgebung gebindeweise Konserven, aussortierte Kleidung und Tütensuppen in das Lagergebäude. Auch die Lions, die schon lange unter anderem die Spritkosten bezuschussen, erneuern ihre Unterstützung: Mehr als 5 000 Euro haben Mitglieder seit dem zurückliegenden Transport privat in Lebensmittel investiert und diese zur Verfügung gestellt.

Doch die Arbeit für bedürftige Menschen im Kriegsgebiet kennt auch ihre Schattenseiten. Mitglieder des Teams sind Anfeindungen ausgesetzt. Wedekind wundert sich über die Denke der Kritiker: Es sei schon außergewöhnlich, dass man sich dafür rechtfertigen müsse, leidenden Menschen zu helfen. „Man darf nicht vergessen: Das, was gespendet wird, ist das, was hier übrig ist.“ Oft bleibt es nicht bei Worten: Unbekannte haben Maturas Lieferwagen, der als humanitäres Transportfahrzeug und mit Ukraine-Flagge gekennzeichnet ist, schon öfter beschmiert. Auch die Kennzeichen sind schon gestohlen worden.

Live-Ticker Wer trägt die bequemste Hose für 3 000 Kilometer Autofahrt? Welcher Transporter hat eine Panne, welches Fahrergespann ist als erstes am Zielort? Wird Paul Matura es schaffen, das Wort „vegan“ an die traditionell kochenden, ukrainischen Gastgeber zu vermitteln? Das und andere spannende Dinge erfahren die Leser des Live-Tickers, den der mitreisende Redakteur Andreas Schultz ab Donnerstag, 27. Oktober, zum Hilfstransport in die Ukraine bedient. Zu finden im Rotenburger Lokalteil unter: www.kreiszeitung.de.

Dennoch lässt sich die Truppe nicht abschrecken: Sie bricht als offizieller Konvoi des DRK-Ortsverbands Scheeßel auf. Dafür habe die zweite Vorsitzende Claudia Schramm gesorgt. Auf diese Weise sparen die Helfer die Maut, die auf Teilen der Strecke fällig wird. Außerdem erhoffen sich die Mitstreiter, dass es an der einen oder anderen Grenze mit einem offiziellen Schreiben einen etwas einfacheren Übergang gibt. Die Gruppe weiß aus Erfahrung: Auf dem Rückweg steht man schon mal lange vor dem Grenzposten im Niemandsland. „Das kann zehn Stunden dauern. Aber darauf kann man sich vorbereiten“, winkt Wilfried Schindowski ab. Die Schikane der Grenzer kenne das Team schon.

Für ihn und seine Mitstreiter dominiere beim Blick auf die lange Fahrt die Vorfreude: „Es ist immer etwas Spaß dabei, trotz des ernsten Themas.“ Matura sieht gern dabei zu, wie aus Organisation und Team-Arbeit etwas Gestalt annimmt. Auch die Reise selbst halte ihre positiven Momente bereit. Die Hilfslogistiker schnacken bei Pausen, machen Späße, die auch auf die gemeinschaftlich gepflegte Chatgruppe übergreifen. Sie dient zudem dazu, die Familie in der Heimat auf dem Laufenden zu halten: Die Zuhausegebliebenen verfolgen das Geschehen mithilfe digital geteilter Sprachnachrichten und Fotos.

Grundsätzlich schätzen die Mitglieder das Vorhaben, bis kurz hinter die ukrainische Grenze zu fahren, als eher ungefährlich ein. Allerdings wird Matura trotzdem seinen Blick gen Himmel richten und nach Drohnen Ausschau halten. Diese könnten von russischer Seite genutzt werden, um gezielte Raketenangriffe vorzubereiten. Die leise Sorge komme nicht von Ungefähr: Das Leben im Westen des Landes sei vergleichsweise „normal“, wenn man von regelmäßig heulenden Sirenen und Bombeneinschlägen absieht. Granatensplitter stellen aus seiner Sicht schon ein Risiko dar – so kommt es, dass er und seine Begleiter Splitterschutzwesten tragen werden.

Im Lager am Königskamp in Rotenburg stapeln sich die Lebensmittel. © Privat

Gedanken, die man im Team lieber abschüttelt. Dass das Risiko sich in Grenzen hält, dafür haben die Freiwilligen schon dadurch Sorge getragen, dass es nicht zu tief ins Landesinnere geht. Weit entfernt von den Bereichen an der Front, die Matura im Rahmen eigener Transporte auch schon angesteuert hat, will man sich bewegen. Vom Zielort um Luzk greift das Logistiknetz der Kirchengemeinde: Landsmänner sorgen dann dafür, dass die Hilfsgüter dorthin weiterverteilt werden, wo sie gebraucht werden. „Da heißt es dann stopfen, stopfen, stopfen“, sagt Matura und zeigt Bilder von bis oben hin zugepackten Kleinbussen und Transportern der Ukrainer.

So weit werden es die Deutschen nicht treiben: „Sorgfältig packen“ lautet die Devise. Dabei greift das Team auf die Erfahrungen der vergangenen Transporte zurück. Letztlich hätten Lebensmittel auch Gewicht, erinnert Wedekind. Und das ist zumindest auf dieser Seite der ukrainischen Grenze noch entscheidend für einen reibungslosen Transport. Was in den Wagen kommt, sei auch schon klar – der kommende Winter gibt da klare Vorgaben. So reisen hauptsächlich die wichtigsten Lebensmittel und witterungsgeeignete Kleidung mit. Angesammelt hat sich genug. Was noch fehlt? „Dass wir gesund bleiben“, sagt Matura. Und gute Laune sollten alle mit zum Transport bringen. Dass es so kommt, daran hegt im Team keiner Zweifel. Und auch vom eigenen Erfolg mit dem nächsten, diesmal recht umfangreich ausfallenden Hilfstransport ist man überzeugt. Etwa fünf Tonnen Ladung dürften zusammenkommen, so die Schätzung. „Wir fahren das so ab“, sagt Werner Vogel unaufgeregt. Wedekind dagegen sagt begeistert: „Diesmal hat das richtig Wumms!“