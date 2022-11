Nächste Ausfahrt Blaudruck: Neue Schilder an der A 1 weisen auf Unesco-Weltkulturerbe hin

Von: Lars Warnecke

Mit einer Breite von 3,60 Metern und einer Höhe von 2,40 Metern ist die Hinweistafel nicht zu übersehen. Dass sie an der A 1 endlich ihren Platz gefunden hat, darüber freuen sich Stefan Behrens (Gemeinde Scheeßel), Klaus Buchhaupt und Annerose Rathjen (beide Heimatverein Scheeßel) sowie Udo Fischer (Tourow). © Warnecke

Der Blaudruck als Weltkulturerbe – darauf weisen an der A1 bei Elsdorf neuerdings braun-weiße Unterrichtungstafeln mit einem symbolträchtigen Piktogramm hin. Die Schilder sollen noch mehr Touristen nach Scheeßel bringen, wo das alte Handwerk gepflegt und gehegt wird.

ScheeßelElsdorf – Wir alle kennen sie, fahren teilweise täglich auf der Autobahn an ihnen vorbei: Die hellbraunen Schilder mit weißer Schrift und Symbolik – sogenannte touristische Unterrichtungstafeln, die auf besondere Ausflugsziele in unmittelbarer Umgebung hinweisen. Mehr als 3 400 solcher Schilder soll es laut dem ADAC bundesweit geben. Häufige Motive: Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, sowie Welterbestätten der Unesco. Da passt es doch ganz wunderbar, dass auch im Landkreis Rotenburg an der A 1, nur unweit von der Autobahnabfahrt Elsdorf entfernt, in beiden Richtungen neuerdings für ein Weltkulturerbe geworben wird – nämlich den Blaudruck.

Gut Ding will Weile haben

„Zu Hause“ ist dieser im Heimatmuseum Scheeßel. Dort pflegt man noch heute unverfälscht das altüberlieferte Handwerk, dort hat der Heimatverein inzwischen eine von Besuchern viel gelobte Dauerausstellung eingerichtet. „Dieses Schild bringt uns wirklich in Hochstimmung“, sagt Annerose Rathjen, Leiterin der Blaudruck-Abteilung, beim Ortstermin am Donnerstagnachmittag. Keine 24 Stunden waren da erst rum, dass die zwei Schilder durch Mitarbeiter der Bremer Verkehrstechnik GmbH ihren festen Platz gefunden hatten – und somit nun für (Durch-) Reisende sichtbar sind. Ja, man könne tatsächlich auf das Erreichte stolz sein, befand der Allgemeine Vertreter von Scheeßels Bürgermeisterin, Stefan Behrens. „.“ Knapp ein Jahr sei es her, dass die Landesverkehrsbehörde, Geschäftsstelle Verden, für die Tafeln das Okay gegeben habe, nachdem bereits im September 2019 der Antrag gestellt worden sei. Behrens: „Ich dachte, dass es nach der Ausschreibung schnell gehen würde mit dem Aufstellen, es war ja soweit alles vorbereitet. Aber nein, es mussten zunächst noch die Statik geprüft und eine Betretungsgenehmigung eingeholt werden.“

Erfreulich: Während überall die Preise steigen, ist die Gemeinde für die Anschaffung beider Tafeln – inklusive Genehmigungsverfahren, Fundamtierungsarbeiten und Statik – kostentechnisch sogar noch unter den erwarteten 25 000 Euro geblieben. „Am Ende haben wir für das Komplettpaket nur knapp die Hälfte bezahlen müssen.“

Dabei sind die Blaudruck-Tafeln im Kreisgebiet nicht die ersten ihrer Art, die an der Autobahn stehen. Nachdem seit 2015 schon ein Schild auf die Zevener Geest als Anziehungspunkt hinweist (übrigens auch im Umfeld der Elsdorfer Ausfahrt), gesellten sich an anderer Stelle der Landpark Lauenbrück (2020) und die Nordpfade (2021) hinzu.

Den Stein für letztere zwei Schilder wie auch für das Scheeßeler Exponat ins Rollen gebracht hatte Udo Fischer, seines Zeichens Geschäftsführer des Rotenburger Touristikverbandes (Tourow). Er erinnert sich: „Im Sommer 2019 nahm ich Kontakt zu allen Kommunen im Landkreis auf, weil mir aufgefallen war, dass bei uns für touristische Zwecke noch nicht an der Autobahn geworben wurde – bis auf die Geest.“ Gemeinsam sei daraufhin ein Konzept abgestimmt worden mit fünf Zielen. „Eines war das Tister Bauernmoor – das ist aber wieder zurückgezogen worden, weil man befürchtet hatte, durch die Schilder könnten derart viele Leute angelockt werden, dass man den Ansturm nicht mehr hätte händeln können.“ Auch das Erlebnisbad Ronolulu in Rotenburg, sagt Fischer, sei anfangs noch mit im Boot gewesen.

Perfekte Ergänzung

Immerhin: Drei Ziele sind inzwischen erreicht. Und die neuesten Tafeln mit einer stilisierten Darstellung von Blaudruck-Erzeugnissen können sich wirklich sehen lassen. Dabei gab es bei der Wahl des Motivs einen umfangreichen Regularien-Katalog zu beachten. Auch das Layout, wie etwa die Motiv- und Schriftgröße, sind darin vorgegeben. „Als wir uns auf einen Entwurf geeinigt hatten, musste der aber noch wieder nachgearbeitet werden, weil er nicht dem entsprach, wie es die Verkehrsbehörde gerne wollte“, blickt Klaus Buchhaupt, stellvertretender Vorsitzender im Heimatverein, zurück. Er weiß: „Zusammen mit den Landpark- und Nordpfade-Hinweisschildern lässt sich der Blaudruck ganz hervorragend in die Reihe touristisch bedeutsamer Ziele in unserem Landkreis einreihen.“ Dafür spreche ganz sicher auch die einmalige Konstellation, dass man auf den Wanderwegen zum Heimatmuseum gelange und anschließend in den Landpark. „Wir können unsere Gäste sozusagen von einem Highlight an das nächste weiterreichen“, ergänzt Annerose Rathjen.

Und dass das Publikum in Zukunft noch zahlreicher auf dem Meyerhof erscheinen wird, angezogen durch die Beschilderung (Anfang nächsten Jahres sollen von der Abfahrt Elsdorf bis nach Scheeßel noch ergänzende Wegweiser installiert werden), davon ist die Blaudruck-Kennerin felsenfest überzeugt. Kann sie auch sein – denn laut einer repräsentativen, im Harz durchgeführten Umfrage unter mehr als 1 000 Autoreisenden würde jeder sechste den touristischen Unterrichtungstafeln spontan folgen.