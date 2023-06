Nachverdichtung braucht Kriterien: Sottrumer Bauausschuss lehnt Einzelantrag für B-Planänderung vorerst ab

Von: Lars Warnecke

Teilen

Um dieses Grundstück am Roggenkamp geht es bei der B-Planänderung. Der Eigentümer möchte dort ein zweites Wohnhaus errichten. © Warnecke

Beim Thema Innenverdichtung spielt die Gemeinde Sottrum natürlich mit. Nur fehlt es bisher noch an festgelegten Kriterien, wonach Baupläne geändert werden können. Mit „Sottrum 2030“ soll Abhilfe geschaffen werden.

Sottrum – Eigentlich ist der Sachverhalt recht simpel: Ein Sottrumer Bürger, wohnhaft am Roggenkamp, möchte auf seinem Grundstück ein zweites Haus bauen. Das ist ihm bisher nicht möglich gewesen, müsste dafür doch eigens ein 20 Meter breites Baufenster geöffnet werden. Diesen Wunsch nach Veränderung formulierte der Bürger, der die Planungskosten aus eigener Tasche zahlen möchte, schon vor ein paar Jahren – in einem Antrag an die Gemeinde Sottrum. Schließlich ist es die Kommune, die über eine B-Planänderung befinden muss. Damals war das Schreiben von der Politik nicht weiter behandelt worden, wohl aber jetzt im Bau- und Planungsausschuss. Denn, wie Gemeindedirektor Holger Bahrenburg in der Sitzung ausführte: „Damals war ,Sottrum 2030‘ noch nicht fertig.“

Ja, auch das Thema Innenverdichtung spielt in dem visionären Maßnahmenkatalog eine Rolle. Die Politik begrüßt das natürlich, müsste man so doch nicht die Peripherie anfassen. Nur sollte man sich im Rathaus momentan wirklich die Mühe machen, für ein einzelnes Grundstück im Wieste-Ort das entsprechende Bauleitplanverfahren einzuleiten und abzuarbeiten, wo die Verwaltung eh schon zig bereits seit Langem beschlossene Projekte in der Pipeline hat, die nicht so richtig vorankommen wollen? Lühr Klee (Grüne) findet nicht: „Unsere Gruppe ist der Meinung, dass wir für einen Einzelnen, um ihm auf Zuruf in Form einer Gefälligkeitsplanung einen zusätzlichen Bauplatz zu ermöglichen, schlichtweg gerade keine Zeit haben – daher lehnen wir es ab, dass wir uns jetzt damit beschäftigen.“ Nein, ihm zufolge müsse man da Prioritäten setzen – auch und vor allem aufgrund der aktuellen Personallage.

Tatsächlich, betonte Bahrenburg, bestünde grundsätzlich keine zwingende Notwendigkeit, den Antrag vorrangig zu bearbeiten. „Schwitzen brauchen wir nicht – wir haben ihn vorliegen und im Rahmen der Innenverdichtung ,Sottrum 2030‘ entsprechend in die Politik gegeben.“

Dass der Fall vordergründig kein Hexenwerk sei, befand Ratsherr Carsten Eckhof (CDU): „Es ist das einzige Baufenster in diesem B-Plangebiet, was das betreffen kann – von daher ist es relativ einfach, dass man das grundsätzlich unterstützen kann.“ Aber: „Wenn wir da jetzt etwas lostreten, finden wir, wenn wir zwei Straßen weiter runter gehen, ein Baugebiet, das mindestens vier solcher Grundstücke hat.“ Im Endeffekt würde man einen Präzedenzfall schaffen, sollte dem Antrag stattgegeben werden, so Eckhof, der vorschlug, mittelfristig über einen Kriterienkatalog zu befinden, welcher eine Nachverdichtung in Sottrum dann überall möglich machen könnte.

Grundsätzlich, erklärte Bahrenburg, sei eine Vereinheitlichung wichtig. Das sei schließlich auch eine Frage der Fairness. „Das Innenverdichtungsmanagement muss gleiche Grundlagen und Kriterien haben, damit nach außen hin deutlich ist, dass wir als Gemeinde uns gesamtheitlich aufstellen“ Nur gelte es eben tatsächlich noch, einen solchen Katalog über „Sottrum 2030“ zu erarbeiten. Das sei so auch vorgesehen. Er empfahl, den Antrag erst mal abzulehnen, über das Management aber natürlich in der Pipeline zu behalten. „Wir werden den Eigentümer noch anschreiben, dass das Thema zu gegebener Zeit wieder aufgegriffen wird.“ Seinem Vorschlag konnte der Ausschuss durchaus folgen, Gegenstimmen oder Enthaltungen gab es am Ende keine. Final diskutiert und beschlossen werden soll das Thema demnächst im nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss.