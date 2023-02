Nach Feuer bei Fahrzeughändler an der A1: Verdacht der Polizei erhärtet sich

Von: Marcel Prigge

Eine Spur der Zerstörung: Während des Großbrandes in Sittensen brachen Teile der Decke der Fahrzeughalle ein. © Polizeiinspektion Rotenburg

Bei einem Fahrzeughändler nahe der A1 ist Samstagnacht ein großes Feuer ausgebrochen. Es könnte sich um eine Brandserie im Landkreis Rotenburg handeln.

Update vom 13. Februar, um 8:45 Uhr: Auch zwei Tage nach dem Großbrand bei einem Fahrzeughändler in Sittensen, ist die genaue Ursache des Feuers unklar. Der Verdacht der Polizei, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte, verhärtet sich jedoch. Handelt es sich um eine Serie?

Ausgebrannt: Bei einem Großfeuer nahe der A1 wurde ein Gelände eines Fahrzeughändlers komplett zerstört. © Polizeiinspektion Rotenburg

Zwei Stunden vor dem Großbrand in Sittensen hatte ein VW Bus bei einem Autohandel in Weertzen (ebenfalls im Landkreis Rotenburg) gebrannt. Gerade noch rechtzeitig hätten etwa 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr ein Übergreifen auf eine angrenzende Lagerhalle verhindern können. Auch die Ursache dieses Brandes blieb bislang ungeklärt.

Hinweise einer Brandserie? Mehrere Feuer im Landkreis Rotenburg

Zudem hatte es in jüngster Vergangenheit im Landkreis Rotenburg gleich mehrere, ähnliche Feuer gegeben. Am Sonntag, 5. Februar, sind in Rotenburg (Wümme) 21 Autos auf dem Hof einer Autovermietung in Flammen aufgegangen. Laut Polizei habe es im Landkreis in den vergangenen Monat mehr als ein Dutzend solcher Brände gegeben. Die Ermittlungen – auch über etwaige Zusammenhänge – dauern an.

Verdacht auf Brandstiftung: regelmäßige Großfeuer im Norden

Update vom 12. Februar 2023, um 11:35 Uhr: Bei dem Großbrand bei einem Fahrzeughändler in Sittensen schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus. Das teilte die Polizei im Landkreis Rotenburg mit. Auf dem Gelände direkt an der Autobahn A1 zerstörte das Feuer in der Nacht zum Sonntag mehr als ein Dutzend Busse, die in einer offenen Lagerhalle standen.

Großbrand in Firma in Sittensen: Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe. © JOTO

Der Verdacht auf Brandstiftung wird dadurch genährt, dass auch im nahegelegenen Ort Weertzen kurz vor Mitternacht ein Minibus auf dem Gelände eines Autohändlers in Brand geraten war. „In beiden Fällen deutet vieles auf eine Brandstiftung hin“, hieß es. (dpa)

Erstmeldung vom 12. Februar 2023: Sittensen – Bei einem Großbrand in Sittensen im Landkreis Rotenburg ist Samstagnacht ein erheblicher Sachschaden entstanden. Wie die Polizeidirektion Rotenburg am Sonntagmorgen mitteilte, brannte es in einer Firma für den An- und Verkauf von Nutzfahrzeugen und Baumaschinen. Viele der Fahrzeuge seien abgebrannt, hieß es. Laut dem Hamburger Abendblatt handelte es sich dabei um mehrere Busse und weitere Fahrzeuge.

Großbrand in Sittensen: Schaden in Millionenhöhe bei Fahrzeughändler

Der Fahrzeughändler befindet sich an der Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Zeitweise soll es dem Abendblatt zufolge auf der Autobahn nur noch Sichtweiten von zehn Metern gegeben haben.

Die Polizei schätzt, dass es einen Schaden in Millionenhöhe gibt. Wie viele Fahrzeuge genau verbrannt sind, war zunächst noch nicht bekannt. Auch zur Ursache für das Feuer konnte die Polizei noch keine Angabe machen. Menschen wurden laut den Angaben bei dem Brand nicht verletzt. (Mit Material der dpa)