Nach der ersten Bestandaufnahme: „Der Reitclub Rotenburg lebt“

Von: Guido Menker

Stefan Pahl ist seit drei Wochen Vorsitzender des Reitclubs Rotenburg. Er hat viel Arbeit vor sich. © Menker

Knapp drei Wochen nach seiner Wahl und einer ersten Bestandsaufnahme stellt der neue Vorsitzende Stefan Pahl fest: „Der Reitclub Rotenburg lebt, und er hat eine Zukunft.“ Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es ganz offensichtlich noch sehr viel zu tun gibt für den Fregattenkapitän und sein Team auf der Kommandobrücke des angeschlagenen Vereins.

Rotenburg – Stefan Pahl strahlt Ruhe und Besonnenheit aus. Er dramatisiert die Lage nicht, sieht aber auch keinen Grund, an ihr etwas zu beschönigen. Sein Ziel ist klar: Er will den Reitclub Rotenburg auf Vordermann und damit wieder auf Kurs bringen. Hinein in eine sichere Zukunft. „Der Reitclub lebt“, sagt er selbstbewusst.



Der Rotenburger Reitclub ist in den vergangenen Wochen in eine Krise geraten, wie er sie noch nie erlebt hat: Gegen den ehemaligen Kassenwart und inzwischen zurückgetretenen Kreistags- und Stadtratsabgeordneten Frank Peters laufen polizeiliche Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue, mehr als 70 000 Euro Vereinsvermögen sind verschwunden. Zudem gab es persönliche und mittlerweile auch juristische Auseinandersetzungen zwischen Verein und Pächterin. Probleme also auf breiter Front. Die Zukunft des gemeinnützigen Vereins mit rund 250 Mitgliedern und Sitz auf der Anlage an der B 440 am Stadtrand war zuletzt gefährdet. Der Vorstand versucht nun einen Neustart.

Die ersten Ergebnisse aus den vergangenen drei Wochen: „Wir haben damit begonnen, viele Dokumente zu sichten und uns dabei durch zahlreiche Papiere gewühlt“, erklärt der Fregattenkapitän, der als Marienstabsoffizier arbeitet und von seiner Erfahrung in Sachen Organisation profitiert. Er spricht von „administrativen Lücken“, die sich aufgetan haben, und von einer Mitgliederkartei, die „nicht zuverlässig“ sei.



Es gebe Karteileichen, aber es fehlten auch Unterlagen von Mitgliedern, von denen man wisse, die jedoch in den Listen nicht auftauchten. Lücken gebe es auch an anderen Stellen. „Es fehlen Finanzamt-Papiere, es liegt kein Freistellungsbescheid vor, den wir brauchen, um Spendenbescheinigungen auszustellen.“



Eine wirkliche Übergabe vom alten an den neuen Vorstand habe es nicht gegeben. Es gab Kartons. Darin lagen zahlreiche Ordner. Pahl stellt außerdem fest: „Es fand sich keine schriftliche Festlegung über die Aufgabenverteilung im Vorstand.“ Nein, er wolle keine schmutzige Wäsche waschen, im Gegenteil: Mit Blick auf die anstehenden Aufgaben merkt er an, dass die bisherige Vorsitzende Jennifer Sievers auf Nachfrage helfe, wo sie helfen kann. Auch das Verhältnis mit der Pächterin bezeichnet er als gut.



Immerhin das: Dem Verein drohe zurzeit allem Anschein nach nicht die Insolvenz. Der neue Club-Chef: „Es gibt nach dem jetzigen Stand der Dinge keine offenen Forderungen an den Verein.“ Das wäre auch schlecht, denn nach Pahls Wissensstand verfüge der Club derzeit über liquide Mittel in Höhe von rund 6 000 Euro. Eine Insolvenz sei seiner Ansicht nach auch für die Pächterin „unwahrscheinlich“, fügt Pahl hinzu. Die Zusammenarbeit mit ihr „hat Zukunft“, ist er sogar überzeugt.



Unabhängig von den laufenden Ermittlungen wegen der verschwundenen Gelder steht dem neuen Vorstand noch viel Arbeit bevor. In einem Punkt muss er sich allerdings noch gedulden. „Die Eintragungen des neuen Vorstands im Vereinsregister sind beantragt, aber noch nicht erledigt. Ich schätze, dass das noch zwei bis drei Wochen dauert“, sagt Pahl im Gespräch mit unserer Redaktion. Folge: Er und seine Vorstandskollegen hätten noch keinen Einblick in das Konto, können also die Vorgänge noch nicht nachvollziehen. Zudem fehlten Dokumentationen darüber, wie es mit Förderanträgen und den Einnahmen gelaufen ist.

Eine Insolvenz droht dem Reitclub Rotenburg nicht, ist der neue Vorstand überzeugt. © Menker, Guido

„Wir haben also richtig was zu tun“, versichert Pahl. Bereut habe er es dennoch nicht, diesen Posten im Reitclub übernommen zu haben – „noch nicht“. Im Gegenteil: Er halte es für gut, dass jemand sich der Sache annimmt, der von außen dazugekommen ist. Die Aufregung innerhalb des Reitclubs sei ihm schon aufgefallen, bevor es zum großen Knall gekommen ist. „Ich habe das gespürt in den Gesprächen, die ich mitbekommen habe.“ Er spricht von einem „Rosenkrieg auf niedrigem Niveau“ zwischen dem bisherigen Vorstand und der Pächterin. Dazu habe er schnell die Vermutung gehabt, „dass auch noch andere Dinge im Argen liegen“.



Diese Vermutung sollte sich bestätigen. Bis aber die Ermittlungen mit Blick auf die verschwundenen Gelder und die damit verbundenen, offenen Fragen geklärt sind, „wird es wahrscheinlich noch lange dauern“. Also will man sich jetzt erst einmal um die Dinge kümmern, die sich zeitnah klären lassen. Und: „Wir wollen auch als Verein sportlich für ein Lebenszeichen sorgen.“ Heißt im Klartext: In vier Wochen soll es ein WBO-Turnier für Kinder und Jugendliche geben. Für das kommende Jahr fasse man die Ausrichtung von ein oder zwei LPO-Turnieren ins Auge. „Das sorgt nicht nur für ein Lebenszeichen, sondern generiert auch wieder Einnahmen“, ist sich Pahl sicher.



Für das Foto zum Zwischenstandsbericht schlägt der 42-jährige Vorsitzende einen Platz mit Blick auf die Allee vor, die von der Bundesstraße 440 zum Reitstall führt. Ein Bild mit symbolischem Charakter – Pahl und sein Team haben schließlich noch einen sehr langen Weg vor sich. Sachlich und objektiv wolle er den beschreiten. „Der Verein hat eine Überlebenschance“, ist er sich sicher. Und so peilt der erfahrene Fregattenkapitän erst einmal ruhigeres Fahrwasser an.