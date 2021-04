Drei Verletzte bei Unfall auf der B71

Mulmshorn: Zwei Autos krachen ineinander

+ © Guido Menker Totalschaden: Der mit zwei Personen besetzte Transporter hat nur noch Schrottwert. © Guido Menker

Mulmshorn - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71 in Mulmshorn (Landkreis Rotenburg) sind am Samstagmorgen gegen 8.45 Uhr drei Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Zwei Autos waren an der Einmündung zum Horstedter Weg ineinander gekracht.