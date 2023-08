„Mr. Bird“ im Rotenburger Kunstturm: Wandel von Identität und Körper

Von: Tom Gath

Jonas Monka (l.) und Harry Hachmeister: Die Harmonie stimmt. In Rotenburg stellen sie erstmals gemeinsam aus. © Gath

Eine neue Ausstellung im Rotenburger Kunstturm untersucht Bedeutungen des Körperlichen. Jonas Monka und Harry Hachmeister verbinden dafür Tagebucheinträge eines Transaktivisten mit ihren eignen Werken.

Rotenburg – Ganz oben im Kunstturm trifft eine bunte Faust aus Keramik auf einen Spiegel. „Ein klassisches Bild der Kunst, auf sein eigenes Spiegelbild einzuschlagen“, interpretiert Michael Dörner vom Kunstverein Rotenburg das Werk von Harry Hachmeister. Der Berliner Künstler widerspricht: „Ich sehe hier eher eine liebevolle Beziehung zwischen zwei Objekten, die in ihrer Fragilität vereint sind.“

Wenn der Betrachter in die Hocke geht, erscheint im Spiegel zudem ein drittes Objekt – oder präziser: ein Foto eines dritten Objekts. An der Wand hinter der Keramikfaust hat Jonas Monka, der zweite an der neuen Ausstellung „Mr. Bird“ beteiligte Künstler, seine Fotografie eines Abdrucks aus dem Inneren einer Faust platziert.

Forschungsreise nach Kalifornien

Die in den unteren Etagen lediglich angedeuteten Grundmotive der Ausstellung werden in dieser letzten Position in einer „sakralen Atmosphäre“, wie Hachmeister sagt, zusammengeführt. Ein Blick in das Innere, das vor der mächtigen Körperlichkeit der bunten Keramikfaust zunächst in den Hintergrund rückt und die Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbstbild, das bei keinem Menschen vollständig in den Zuschreibungen von außen aufgeht.

Das harmonische Spiel zwischen dem zweidimensionalen Foto und dem plastischen Keramikobjekt überrascht, wenn man weiß, dass die Ausstellungsstücke vollkommen unabhängig voneinander entstanden sind und die beiden Künstler in Rotenburg erstmals gemeinsam ausstellen. Diese scheinbar natürliche Harmonie ihrer Kunst hat auch die Beziehung von Hachmeister und Monka erfasst, nachdem sie sich erst vor wenigen Monaten kennengelernt hatten und spontan zu einer gemeinsamen Forschungsreise nach San Francisco aufgebrochen sind.

Homosexueller trans Mann erweitert den Diskurs

Einen Monat waren sie dort, um bisher nicht veröffentlichte Tagebucheinträge des Autors und Aktivisten für Transrechte Lou Sullivan zu studieren. Sullivan gründete in den 1980er Jahren die erste Organisation für trans Männer in den USA und brachte eine Perspektive in den Transdiskurs ein, die auch im progressiven Kalifornien bis dahin wenig Beachtung fand: Als homosexueller trans Mann fühlte sich Sullivan sexuell zu anderen Männern hingezogen. Dass die sexuelle Orientierung vollkommen unabhängig von der Geschlechtsidentität gedacht werden sollte, war zu Sullivans Lebzeiten ein radikaler Bruch mit der dominanten Vorstellung, dass trans Männer ausschließlich heterosexuelle Beziehungen mit Frauen führen. Einige Zitate von Sullivan begleiten die ausgestellten Objekte im Hintergrund.

Jonas Monka (l.) und Harry Hachmeister vor dem großformatigen Porträt im Eingangsbereich – eine emanzipatorische Interpretation des umstrittenen Malers Balthus. © Gath

„Nach der Recherche sind wir erstmal ein paar Tage in die Wüste Joshua-Tree gefahren, um die ganzen Eindrücke zu verarbeiten“, sagt Hachmeister. In der Wüste ist auch das große Porträt von Monka entstanden, dem die Besucher direkt am Eingang ausgesetzt sind. Die Pose soll an die Werke des französischen Malers Balthus erinnern, der oft junge Mädchen in sexuell konnotierten Körperhaltungen abbildete und bis heute heftige Kontroversen auslöst. Die Machtasymmetrie zwischen dem inzwischen verstorbenen Maler und seinen minderjährigen weiblichen Modellen wollen Hachmeister und Monka bewusst brechen: „Erstens besteht zwischen uns kein Machtgefälle und zweitens haben wir beide einen Trans-Hintergrund“, erklärt Hachmeister die Idee, Balthus emanzipatorisch zu interpretieren.

Fragen nach Identität beschäftigen alle

Das Interesse der beiden Künstler an Körpern, Formen, Identitäten und deren Transformation spiegelt sich auch in den anderen Ausstellungsstücken wider, sollte aber keineswegs ausschließlich auf Geschlecht oder Sexualität bezogen werden, betont Monka: „Wandelnde Körperlichkeit und Zuschreibungen sind Themen, die uns alle auf die eine oder andere Art betreffen.“ Sein Beispiel von unbestreitbar universeller Qualität: „Auch der Tod ist eine Form der Transition.“

Die Leute sehen alle das Gleiche, aber welches Bild kommt oben an?

Weniger existenziell ergänzt Dörner: „Identitätsfragen beschäftigen uns alle und auch die Hormone verändern sich bei allen ein Leben lang. Die Ausstellung macht Fenster und Türen auf, damit wir diskutieren.“ Denn nicht nur die Bedeutung von Kunst – wie die der Keramikfaust von Hachmeister – entzieht sich einer objektiven Festlegung. Auch die vielschichtigen Identitäten von Menschen können nicht auf den ersten Blick erfasst werden. Sie werden immer nur vorübergehend in einem Aushandlungsprozess fixiert, um im nächsten Moment oder durch eine Veränderung der Perspektive schon wieder eine neue Bedeutung anzunehmen.

„Die Leute sehen alle das Gleiche, aber welches Bild kommt oben an?“, fragt Dörner und lädt alle Rotenburger ein, diese Frage für sich oder im gemeinsamen Austausch zu beantworten. Das Team des Kunstvereins eröffnet die Ausstellung „Mr. Bird“ am Donnerstag, 31. August, um 19 Uhr. Zur Finissage am 8. Oktober moderiert der Bremer Galerist Radek Krolczyk ab 15 Uhr ein Gespräch zwischen den beiden Künstlern. Dazwischen ist der Kunstturm immer samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.