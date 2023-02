Motiv des Rotenburger Feuerteufel bleibt noch unklar

Von: Michael Krüger

Im Rotenburger Gewerbegebiet Hohenesch hat im Dezember ein Feuer 37 Fahrzeuge komplett oder zum Teil zerstört. © Guido Menker

Warum brennen im Landkreis Rotenburg immer wieder Fahrzeuge bei Händlern? Wer steckt dahinter, und warum wird gerade hier gezündelt? Der Schaden ist hoch, die Fahnder ermitteln unter Hochdruck.

Rotenburg – Warum brennen im Landkreis Rotenburg immer wieder Autos und Lkws auf den Grundstücken von Händlern? 15 Fälle mit einem Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro haben die Ermittler der Ermittlungsgruppe „Hohenesch“ der Rotenburger Polizeiinspektion mittlerweile im Blickfeld. Der vorläufige „Höhepunkt“ der Brandserie, die seit Monaten andauert, war der Großbrand beim Fahrzeughändler Alga in Sittensen in der Nacht zum Sonntag. Mehr als 20 Linienbusse, Fahrgestelle und Auflieger sind dort Opfer der Flammen geworden.

Unsicherheit bei Händlern

„Die Ermittler nehmen es langsam persönlich“, sagt Polizeisprecher Heiner van der Werp. Es gebe einen „großen Druck“ auf die Fahnder, ebenso groß sei aber auch die Motivation, den oder die Täter zu bekommen. Details nennt van der Werp zum Ermittlungsstand nicht, allerdings deuten einige Aussagen darauf hin, dass man seitens der Polizei nicht ganz im Unklaren darüber sei, wer hinter den Brandstiftungen stecken könnte. Klar sei, dass man von der Öffentlichkeit gewissermaßen „zum Erfolg verdonnert“ sei.

Die Unsicherheit vieler Fahrzeughändler sei verständlich. Die Polizei trete an diese heran und gebe Sicherheitshinweise. Das könne mehr Licht in den Abend- und Nachstunden auf dem Betriebsgelände sein, vielleicht auch mal ein Hund oder ein Security-Unternehmen. Auch rate man den Händlern, Fahrzeuge nicht zu dicht an Gebäuden und nicht zu dicht beieinander zu parken. Eine einzelne Feuerstelle habe dann zumeist nicht die fatale Wirkung wie jüngst in Sittensen. Dort standen die Busse dicht an dicht unter einem Hallendach – die Feuerwehr konnte kaum etwas retten.

Feuerwehrmänner stehen am Sonntag auf dem von einem Brand zerstörten Gelände der Firma Alga Nutzfahrzeug- und Baumaschinen in Sittensen. © dpa

Das einzig Positive an der Brandserie, die mindestens seit November andauert, sei, dass bislang niemand verletzt worden ist, so der Polizeisprecher. Die Motivlage ist indes völlig unklar. Ob es einen politischen Hintergrund womöglich militanter Autogegner gibt? Herrscht in der Branche ein „Krieg“? Hat jemand „einfach nur Bock“, wie es van der Werp in den Raum stellt? Und war es tatsächlich nur ein Täter, gibt es mittlerweile Trittbrettfahrer? Alles unklar. Van der Werp: „Wir werden vielleicht irgendwann Näheres berichten können.“ Natürlich gebe es darüber auch jetzt schon innerhalb von Polizei und Feuerwehr intensive Diskussionen.

Brände zumeist am Wochenende

Am ersten Februarwochenende waren bei einer Autovermietung in Mulmshorn, zwei Autobahnabfahrten von Sittensen entfernt, 21 Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Zwei Monate davor hatten bei einem Autoverwerter im Rotenburger Gewerbegebiet Hohenesch 37 Fahrzeuge gebrannt. Zudem gab es immer wieder kleinere Vorfälle mit brennenden Fahrzeugen – mitunter auch mit glücklichen Zufällen, dass das Feuer nicht auf Hallen oder weitere Autos übergegriffen hat. Das war auch in der Nacht zum Sonntag bei einem weiteren Fall in Weertzen der Fall: Nur wenige Kilometer von Sittensen entfernt hatte in der Ortschaft der Samtgemeinde Zeven ein Minibus auf dem Gelände eines Autohändlers gebrannt. Eine angrenzende Halle blieb verschont. „Pures Glück“, sagt van der Werp.

Auffällig bei den Bränden ist, dass sie bislang weitgehend an Wochenenden stattgefunden haben. Welche Schlüsse daraus gezogen werden können – auch darüber macht sich die Ermittlungsgruppe der Polizei Gedanken. Hilfreich sein können aber auch weiterhin Zeugenhinweise aller Art. Die Polizei ist unter 04261/9470 erreichbar.