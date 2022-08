Moorschutz fürs Klima

Von: Wieland Bonath

Alfred Nottorf blickt auf das ehemalige Abbaugebiet Ekelmoor, wo mittlerweile ein neues, hoffentlich intaktes Hochmoor entsteht. © Bonath

Ein umfangreiches Moorschutzprogramm soll helfen, Hochmoorflächen und Kleinsthochmoore als Naturschutzgebiete zu sichern. Auch im Landkreis Rotenburg ist das eine zentrale Aufgabe.

Rotenburg – In Jahrtausenden gewachsen, in wenigen Jahrhunderten von Menschen arg gebeutelt haben Moore zum größten Teil ihre natürliche Funktion als Klimaregulatoren, Wasserspeicher und Schützer der Artenvielfalt der Tier- und Pflanzenwelt verloren. Wissenschaftler und Naturschützer schlagen Alarm. Verantwortliche in der Politik haben erkannt, dass es höchste Zeit ist, gegenzusteuern, um noch vorhandene Reste zu retten. Das Land Niedersachsen hat, gegliedert in drei Teile, ein umfangreiches Moorschutzprogramm aufgelegt, das seit 1981 vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) betreut wird. Ziel ist im Wesentlichen, rund 50 000 Hektar nicht abgetorfte und etwa 31 000 Hektar nach der Abtorfung renaturierte Hochmoorflächen sowie 148 Kleinsthochmoore als Naturschutzgebiete zu sichern. Teil des Ganzen ist der Landkreis Rotenburg, der über zahlreiche Hoch- und Niedermoore verfügt.

Für Christoph Kundler, der seit vergangenem Jahr das Amt für Naturschutz und Landschaftspflege beim Landkreis Rotenburg leitet sowie seine Mitarbeiter gehört der Moorschutz zu einer der zentralen Aufgaben. Der 36-jährige Kundler, der aus Gnarrenburg stammt, weiß aus eigener Anschauung über die vielschichtige Bedeutung der Moore für die Natur. Er betont: „Unser Hauptziel ist es, die weitere Entwässerung der Hochmoore zu unterbinden und sie dort, wo es möglich ist, wieder zu vernässen.“

Neben ausreichender Wasserstände gehe es in den Mooren wesentlich darum, die Nutzungsintensität zu reduzieren. Die intensive landwirtschaftliche Nutzung führe zu enormer Freisetzung von CO2 und weiterer klimaschädlicher Gase.

Der Amtschef betont, die Entwicklung der Moore habe im Kreistag und bei der Kreisverwaltung einen großen Stellenwert. Es herrsche „breite Einigkeit“ im Zusammenhang mit der Wichtigkeit der Moore für das Ziel einer intakten Natur.

Zwischen der Landwirtschaft und der Kreisverwaltung war es in der Vergangenheit immer wieder zu Querelen gekommen – Diskussionen über das Wie und Warum, die inzwischen weitgehend von kooperativer Zusammenarbeit abgelöst wurden. Dabei ist für Kundler wichtig: „Die Landwirte benötigen in der Zukunft eine klare Perspektive über die Bewirtschaftung entsprechender Flächen.“

Christoph Kundler an einer Karte des Altkreises Rotenburg aus dem Jahr 1965. Er zeigt auf das Große und Weiße Moor bei Kirchwalsede. © Bonath

Es gibt, verteilt über das gesamte Landkreisgebiet mit seiner Ausdehnung von 2 070 Quadratkilometern, zahlreiche kleinere Moore, von denen viele noch auf wichtige Renaturierungsmaßnahmen warten. Wobei diese Ziele im Vordergrund stehen: Klimaschutz, Erhöhung der Artenvielfalt bei Tieren und Pflanzen, Schaffung von Bereichen, die Natur wieder zu mehr Natur werden lässt. Mit mehr oder weniger großem Erfolg wurden in den vergangenen Jahren vom Landkreis und Naturschutzverbänden Renaturierungsprojekte umgesetzt: Gnarrenburger Moor mit Huvenhoopsmoor, Tister Bauernmoor mit Ekelmoor sowie das Große und Weiße Moor in dem Bereich von Kirchwalsede und Rotenburg. Hinzu kommt, ganz im Norden des Landkreises, das Hohe Moor bei Elm. Industriell abgebaut wird nach Information von Christoph Kundler Torf noch im Gnarrenburger Moor, im Weißen Moor bei Wohnste und bis vor kurzem im Hatzter Moor.

Als aktuelle Schwerpunkte von Renaturierungsmaßnahmen und anderen Projekten im Zusammenhang mit dem Moorschutzprogramm nennt Kundler das Gnarrenburger Moor, wo das Land Niedersachsen in einem Modellprojekt versucht, auf landwirtschaftlich genutzten Flächen die Wasserstände zu erhöhen. Weiter das Hemelsmoor bei Steinfeld, das Große und Weiße Moor bei Kirchwalsede und das Meinstedter Moor.

Was die Verbesserung des Klimaschutzes betrifft, wäre es im Landkreis Rotenburg aufgrund der Vielzahl der Moore sehr gut möglich, einen sehr großen Schritt voranzukommen.

Fehlendes Geld schiebt keinen Riegel vor Pläne des Amtes für Naturschutz: Kundler hat ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung, um Fläche in den Hochmooren zu kaufen und naturnah zu entwickeln: Eigentümer, die entsprechende Flächen verkaufen möchten, können sich unter 04261/9832800 oder christoph.kundler@lk-row.de bei ihm melden.

Einer von Kundlers Vorgängern im Amt, der heute 83-jährige Alfred Nottorf aus Stemmen, ist seit Jahren ehrenamtlich tätig als Landschaftswart für die Naturschutzgebiete Tister Bauernmoor und Ekelmoor. Nottorf hatte an der Planung des Vogelschutzgebietes Tister Bauernmoor mit den sehr großen Wasserflächen maßgeblich mitgewirkt. Kundler lobt ausdrücklich das jetzige ornithologische Kleinod Tister Bauernmoor, plädiert jedoch für die Zukunft bei ähnlichen Projekten für eine parzellenartige Aufteilung in kleinere Wasserflächen.

Dazu Nottorf beim Ortstermin im unter Naturschutz stehenden Ekelmoor zwischen Tiste und Stemmen: „Bis vor wenigen Jahren wurde hier noch Torf industriell abgebaut. Danach haben wir die Abflüsse abgedichtet. Wasser sammelte sich. Wir können jetzt beobachten, wie sich langsam natürliches Moorwachstum entwickelt.“

Sämtliche Hochmoore des Landkreises befänden sich, bedauert Nottorf, aufgrund der jahrzehntelangen und noch fortwirkenden Entwässerung „in einem katastrophalen Zustand“. Deshalb müssten dort, wo es die Eigentumsverhältnisse zuließen, so viel Niederschlagswasser wie möglich zurückgehalten oder über Gräben nährstoffarmes Wasser zugeleitet werden. Erfolgreiche Moorvernässung sei bisher nur in ehemaligen großflächigen Abtorfungsgebieten, wie zum Beispiel im Huvenhoopsmoor und im Ekelmoor/Tister Bauernmoor wirksam geworden. Nottorf: „Was die Verbesserung des Klimaschutzes betrifft, wäre es im Landkreis Rotenburg aufgrund der Vielzahl der Moore sehr gut möglich, einen sehr großen Schritt voranzukommen. Angesagt sind jedoch schnelles und sachkundiges Anpacken.“