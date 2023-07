Mit Schusswaffe: Versuchter Raub in Rotenburg

Von: Andreas Schultz

Mit einer Schusswaffe wollte ein Unbekannter in Rotenburg bei einem Überfall an schnelles Geld kommen. (Symbolbild) © IMAGO/Hartenfelser

Ein Unbekannter überfällt eine Spielothek in Rotenburg. Trotz vorgehaltener Waffe blieb er erfolglos. Die Polizei fahndet nun nach dem Mann.

Rotenburg – Mit vorgehaltener Schusswaffe wollte ein Unbekannter an schnelles Geld kommen: Wegen eines versuchten Raubüberfalls auf eine Spielhalle an der Mühlenstraße in Rotenburg ermittelt die Polizei. Sie sucht Zeugen für die Tat, die sich in der Nacht von Sonntag auf Montag ereignete.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat ein Unbekannter das Geschäft und forderte die Mitarbeiterin unter Vorhalt einer Schusswaffe dazu auf, das Bargeld herauszugeben. Die Frau flüchtete in einen anderen Raum, verschloss die Tür hinter sich und rief die Polizei. Daraufhin suchte der Täter das Weite. Die Beamten fahndeten nach dem Mann, allerdings ohne Erfolg.



Nach Angaben des Opfers habe der Gesuchte akzentfreies Deutsch gesprochen. Er sei ungefähr 1,70 Meter groß, schlank und schwarz gekleidet gewesen. Möglicherweise trug er einen Schal oder Ähnliches, um sein Gesicht zu verdecken. Zeugen werden nun gebeten, auffällige Beobachtungen und sachdienliche Hinweise zum versuchten schweren Raub der Rotenburger Polizei unter 04261 / 9470 mitzuteilen. Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen zur Ergreifung des Mannes aufgenommen.