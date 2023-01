Mit großer Klappe: Gemeindebücherei Scheeßel wartet mit neuer Medienrückgabebox auf

Von: Lars Warnecke

Büchereileiterin Anja Grobrügge neben dem Stahlcontainer, der eine kontaktlose Medienrückgabe ermöglicht – auch außerhalb der Öffnungszeiten. © Warnecke

Die Medienrückgabe in der Gemeindebücherei Scheeßel ist nun rund um die Uhr möglich.

Scheeßel – Manch ein Passant dürfte sich die Frage schon gestellt haben: Was mag es wohl mit dem hellgrauen Stahlcontainer auf sich haben, der seit ein paar Tagen gegenüber der Eingangstür der Scheeßeler Gemeindebücherei aufgestellt ist? Auf den ersten Blick mutet der Behälter wie ein zu klein geratender Altkleidercontainer an. Auch eine gewisse Ähnlichkeit zu einer Streugutkiste ist dem Objekt nicht abzusprechen – würde die seit dieser Woche angebrachte Aufschrift nicht auf den tatsächlichen Bestimmungszweck hinweisen. Anja Grobrügge löst auf: „Darf ich vorstellen: Unsere Medienrückgabebox!“ Damit, erzählt die Büchereileiterin, stünde den Kunden ein neuer Service zur Verfügung, der es ermögliche, entliehene Bücher, CDs, Zeitschriften und Tonies auch außerhalb der Öffnungszeiten abzugeben – kontaktlos und (bis auf die Schließzeiten in den Bücherei-Winterferien) rund um die Uhr.

Das Verfahren sei dabei denkbar einfach: Einfach die Klappe an der Box öffnen, die Medien einlegen und die Klappe schließen. Bücher und Co. fallen dann sanft in einen gefederten Wagen im Inneren, der sich mit zunehmendem Füllstand immer weiter absenkt. „So fallen die Medien beim Einwurf schonend hinein“, nennt Grobrügge den Vorteil.

Mit der Aufstellung der wetterbeständigen Box, die sicherheitshalber fest im Boden verankert wurde, geht laut Grobrügge ein oft geäußerter Leserwunsch in Erfüllung. Immerhin könnten Medien jetzt statt an 15 Büchereiöffnungsstunden in der Woche an allen 168 Stunden den Weg zurück zum Verleiher finden – in der Mittagspause etwa, am späten Abend oder an den Wochenenden. Die zeitliche Möglichkeit zur Rückgabe hat sich damit nahezu verelffacht.

Blick ins Innenleben: Die gepolsterte, an Federn aufgehängte Auffangplatte senkt sich je nach Füllstand langsam ab. Ungefähr 100 Büchern bietet der Container Platz. © Warnecke, Lars

Woran sich die Leiterin und Heike Kommnick, ihre Kollegin, in ihrem Arbeitsalltag sich gewöhnen werden müssen: Jeweils vor Beginn der Öffnungszeiten werden die Büchereidamen die Box aufschließen, um sie zu leeren. „Im Anschluss buchen wir die Medien von den Konten der Nutzer zurück“, erläutert Grobrügge das Prozedere. Bereits entstandene Säumnisgebühren würden allerdings bestehen bleiben.

Dass dieser Service jetzt angeboten werden kann (offiziell los geht‘s am Dienstag, 17. Januar), hat die Gemeindebücherei dem Soforthilfeprogramm für zeitgemäße Bibliotheken im ländlichen Raum „Vor Ort für Alle“ zu verdanken. „Nach Rücksprache mit der Gemeinde haben wir uns um Fördermittel beworben und diese auch erhalten“, freut sich die Leiterin. 75 Prozent der Anschaffungskosten für die Außenrückgabebox, sie spricht von einer Gesamtsumme in Höhe von 3 600 Euro, seien durch Bundesmittel getragen worden, den Rest habe die Kommune beigesteuert. „Was man für den Antrag alles tun musste, das hat mich ehrlich gesagt schon sehr erstaunt“, blickt die Bibliothekarin zurück. Gelohnt hätten sich die mit viel Bürokratie verbundenen Mühen jedoch allemal.

Die Ausleihe von Medien und natürlich auch weiterhin deren Rückgabe sind während der bekannten Öffnungszeiten möglich – also dienstags von 15 bis 19 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 und von 15 bis 19 Uhr sowie freitags von 8 bis 10 und von 15 bis 18 Uhr.