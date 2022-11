Im Auftrag des Herrn: Mit dem Rotenburger Superintendenten auf Radtour

Von: Michael Schwekendiek

Von der Kirchensonne in Lauenbrück beschienen: Ortsbürgermeister Jochen Intelmann (v.l.), Pastor Lars Rüter und Superintendent Michael Blömer. © Schwekendiek

Unser Autor Michael Schwekendiek hat sich mit Superintendent Michael Blöhmer auf Radtour begeben. Mehr als 65 Kilometer waren sie unterwegs. Sie haben viel erlebt und viel erfahren.

Rotenburg – Der Titel ist geklaut. Er stammt aus dem Kultfilm von 1980 über die Blues Brothers, die im „Auftrag des Herrn“ Geld für ein Waisenhaus zusammenbringen wollten. Das allwissende Internet erklärt zu diesem Satz deshalb: „Gehört als Aufkleber auf die Heckklappe alter Rostlauben und zu einem Fahrstil, der sich nur durch ,göttlichen Auftrag’ rechtfertigen lässt.“. Wir haben weder Rostlauben noch gewagten Fahrstil, als es mit Superintendent Michael Blömer morgens um 9 Uhr aufs Rad geht, um einen Teil des Kirchenkreises abzuradeln: Rotenburg-Brockel-Benkelo-Lauenbrück-Scheessel-Rotenburg: Auf Auftrag der Zeitung, aber vielleicht auch doch im Auftrag und Namen des Herrn?

Die fahrbaren Untersätze sind nicht klapprig, sondern zwei schicke E-Bikes. Es stehen ja einige Kilometer an. Es ist noch etwas grau und recht frisch an diesem Morgen, aber frohgemut geht’s durch die Wasserfuhren und über Bothel zum Bahnhof Brockel. Der erste Halt hat einen besonderen Grund: Blömers Mutter hat hier von 1948 bis 1958 gewohnt. Ganz in der Nähe war nur wenige Jahre zuvor, im April 1945, den letzten Kriegstagen, ein Waggon von einem Zug abgekoppelt worden. In ihm befanden sich 41 KZ-Insassen, vermutlich überwiegend Juden, auf dem Weg nach Bergen-Belsen. Die alten Bahngleise waren jedoch bombardiert worden. Die 41 Männer (?) durften den Waggon nicht verlassen, bekamen weder zu essen noch zu trinken, und sind dort elendig umgekommen. In einem Massengrab, unweit vom Bahnhof wurden sie eilig verscharrt.

Brockels neuer Pastor Christian Wietfeldt berichtet, dass man dabei sei, mit der Gemeinde und Archäologen des Kreises weitere Untersuchungen anzustellen und eine entsprechende Gedenktafel aufzustellen. Superintendent Blömer berichtet, dass seine Mutter, die vom 7. bis zum 17. Lebensjahr in unmittelbarer Nähe gelebt hatte, davon nie gehört hatte: Zeit des Verdrängens.

Es geht weiter durch das schöne Dorf Brockel (hier grüßt noch wirklich jeder) am niegel-nagelneuen Pfarrhaus vorbei Richtung Benkeloh. Von dort aus soll’s dann nach Lauenbrück gehen. Herrliche Gegend! Und einmal mehr bewährt es sich, mit einem aktiven Kirchenmann offensichtlich im Namen und Auftrag des Herrn unterwegs zu sein. Im Gegensatz zum Berichterstatter hat der ein hervorragendes Orientierungsvermögen und kennt sich aus mit Navi und Landkarte. Trotzdem landen wir nahezu im Off. Schmale Waldwege, keine Kennzeichnung. Immerhin: Die E-Bikes bewähren sich. Lauenbrück wird pünktlich erreicht.

Genau hier, zwischen Superintendent Blömer (l.) und Pastor Christian Wietfeldt, liegt das KZ-Massengrab. © Schwekendiek, Michael

Eigentlich sollte hier ein kleiner Mittagsimbiss in einem Lokal erfolgen. Pustekuchen. Mittags ist alles dicht oder komplett ausgebucht. Da hilft dann wieder die „Verbindung nach oben“: Der Lauenbrücker Pastor Lars Rüter hat mit Küsterin Irmgard Lünsmann ein kräftiges spätes Frühstück vorbereitet. Außerdem gibt’s Kaffee, eine Toilette und einen geheizten Raum. Der durchgefrorene Blömer ist begeistert! Jochen Intelmann kommt hinzu, seit 22 Jahren Ortsbürgermeister in Lauenbrück. Er sieht beileibe nicht so aus, ist aber tatsächlich „genauso alt wie die Kirche hier“, nämlich 65.

Der Kirchbau schien seinerzeit eine schwierige Angelegenheit gewesen zu sein: Mal wollte der damalige Rotenburger Superintendent nicht, mal der Scheeßeler Kirchenvorstand. Auch die Landeskirche in Hannover war trotz persönlicher Vorsprache des Lauenbrücker Grafen Adolf von Bothmer ablehnend. Eben jener von Bothmer schildert dann 1912 die Situation ohne eigenes Gotteshaus im Dorf schriftlich: „Die schlimmen Folgen der nicht genügenden Befriedigung unserer kirchlichen Bedürfnisse treten immer mehr zu Tage: …übertriebene Tanzfeierlichkeiten, …wüste Trinkgelage, das nächtliche Herumtreiben der jungen Burschen und Mädchen, die damit zusammenhängende Zunahme der unehelichen Geburten und das Zunehmen der Sozialdemokratie…!“

Trotz dieses drohenden Untergangszenarios dauert es doch noch bis 1955, bis der Kirchbau begann. Vielleicht ein besonderer „Kick“ der Geschichte, dass heute die Sozialdemokraten im Lauenbrücker Rat mit Bürgermeister Intelmann, im Hauptberuf Chef-Volkswirt der Hamburger Sparkasse, die deutliche Mehrheit haben. Allerdings, so der Ortspolitiker, lebe man hier „im Konsens aller Parteien“. Lauenbrück ist ein begehrtes Dorf. Der Bahnhof an der Strecke Hamburg-Bremen trüge dazu erheblich bei, dass die Einwohnerzahl kontinuierlich steige auf jetzt gut 2 600. „Bei 3 000 allerdings ist Schluss“, bemerkt Intelmann. „Mehr verkraften wir nicht“.

So wie früher wird das nicht mehr.

Zur Kirche gehören in Lauenbrück noch etwa 60 Prozent. In Rotenburg sind es 50. Es waren noch vor 20 Jahren mal deutlich über 70. Das beschäftigt den Superintendenten sehr. Durch Corona und das Sterben der alten, noch kirchenverbundenen Menschen werden die Lücken größer. „So wie früher wird das nicht mehr“, meint Blömer. Das müsse man, auch wenn es schwer sei, akzeptieren. Er sei froh, dass inzwischen wenigstens alle Pfarrstellen im Kirchenkreis besetzt seien. Nun ginge es darum, Präsenz zu zeigen.

Wir verlassen das schöne Dorf und radeln auf herrlichen Wegen Richtung Scheeßel. Auf den Feldern Hunderte von Kranichen, die sich hier fit fressen für den Flug nach Süden. In Scheeßel ist ein weiterer Besuch für den Kirchenmann geplant. Ein Abstecher in einen Wirtschaftsbetrieb. Torsten Meyer und Heide Holst vom gleichnamigen Autohaus warten. Der Superintendent ist begeistert von der Größe des Unternehmens und dem „Spirit“ der hier offensichtlich herrscht. Tom und Clemens laufen uns in voller Monteurskleidung über den Weg: Zwei Schulpraktikanten, die hier 14 Tage lang geholfen haben.

Beide wollen sich nun unbedingt hier bewerben, sind begeistert von dem, was sie erlebt haben. Man ist hier „mit Herz bei der Sache“. Dieser Leitspruch des Autohauses könnte, so der Rotenburger Superintendent durchaus auch für seine Kirche passen. Seine Doktorarbeit hat er genau dazu geschrieben: Wie Kirche als Unternehmen „kundenorientierter“ sein könne.

Inzwischen scheint die Sonne. Es geht zurück nach Rotenburg. Wie der mitradelnde Reporter den Kirchenkreis sähe, möchte der Superintendent wissen. Inmitten einer Diskussion darüber, dass und wie und ob Kirche heute selbstbewusster und offensiver sein könnte, vor allem aber auch Präsenz zeige, verlässt die Technik das Fahrrad des Berichterstatters: Die die Kette springt ab, der Akku hüpft aus seiner Halterung. Mit einem aktiven Kirchenmann aber alles kein Problem. Fast zufällig finden sich zwei Schnüre, um den Akku notdürftig zu befestigen, die Kette wird fixiert und die letzte Strecke in Angriff genommen. 65,3 Kilometer sind bewältigt. Ganz locker. So ist das, wenn man im Auftrag oder im Namen des Herrn unterwegs ist!