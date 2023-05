Stadtradeln 2023: Samtgemeinde Sottrum steigt wieder aufs Rad für ein gutes Klima

Von: Lars Warnecke

Stolze Preisträger: Die Schülerinnen Mahé (v.l.), Mintje, Isabel und Alisha präsentieren ihre Siegerbilder. Mit ihnen freuen sich Sottrums Klimaschutzmanager Simeon Rehr (3.v.l.) und Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg. © Warnecke, Lars

Zum vierten Mal nimmt die Samtgemeinde Sottrum am Stadtradeln teil. Vom 4. bis 24. Juni können die Teilnehmer wieder gemeinsam in die Pedale treten und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Sottrum – Auf die Sattel, fertig, los: Auch in diesem Jahr nimmt die Samtgemeinde Sottrum wieder am Stadtradeln teil, einem deutschlandweit ausgetragenen Wettbewerb vom Klima-Bündnis, dem größten kommunalen Netzwerk zum Klimaschutz. Und die aktuellen Zahlen klingen doch schon einmal verheißungsvoll: Bis Montagnachmittag hatten sich bereits mehr als 130 Bürger im Internet für die Teilnahme an der mittlerweile vierten Auflage angemeldet. Und auch nach dem offiziellen Start der dreiwöchigen Aktion am Sonntag, 4. Juni, beim Markt an der Wieste ist die Anmeldung weiterhin möglich. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Simeon Rehr angesichts der bisher sichtbaren Bereitschaft vieler Menschen, kräftig in die Pedale zu treten – vorneweg die beiden diesjährigen Stadtradelstars Norbert Lohmeyer aus Horstedt und die Sottrumerin Karla Lohmeyer (Mitarbeiterin im Bauamt).

Der Klimaschutzmanager im Sottrumer Rathaus, selbst ein passionierter Radfahrer, hebt den Spaß an der Sache hervor. Fahrradfahren, sagt er, sei natürlich nicht nur gut für die Umwelt, ganz im Sinne des Aktionsmottos „Radeln für ein gutes Klima“, sondern wirke sich auch positiv auf die Gesundheit aus. Bis zum 24. Juni soll es demnächst also wieder darum gehen, vom Auto auf das Zweirad umzusteigen, um so allein oder als Team möglichst viele Kilometer auf dem Sattel zurückzulegen – ob für Kurzstrecken zur Arbeit, zum Einkaufen, zur Schule oder in der Freizeit. Dazu installieren die Teilnehmer eine kostenlose App auf ihrem Handy – und dann kann es auch schon losgehen. Auf die besten Radler warten später Preise – und nicht nur das: „An das Team mit den meisten gefahrenen Kilometern verleihen wir zum ersten Mal einen Wanderpokal, und zwar die ,Goldene Fahrradkette‘“, so der 35-Jährige. Wenn das mal kein zusätzlicher Ansporn ist.

Preise, die gab es auch schon Anfang dieser Woche im Sottrumer Heimathaus: Um das Stadtradeln in der Samtgemeinde noch intensiver zu bewerben, hatte Rehr die Idee, an den vier Grundschulen erstmals einen Malwettbewerb stattfinden zu lassen. Alle Kinder aus Bötersen, Horstedt, Ahausen und Sottrum waren jahrgangsübergreifend dazu aufgerufen, ihr persönliches „Traum-Fahrrad“ zu Papier zu bringen – der Fantasie der kleinen Künstler waren dabei keine Grenzen gesetzt, alles war erlaubt.

Nicht nur die Erst-, sondern auch die Zweit- und Drittplatzierten bekommen im Heimathaus kleine Geschenke überreicht. © Warnecke

Am Ende beteiligten sich an der Aktion zwar nicht alle Schüler, aber immerhin: Aus 223 Bildern durfte eine Jury im Rathaus schlussendlich die schwierige Aufgabe übernehmen, die besten zu küren. „Aus jeder Schule haben jeweils drei Kinder gewonnen“, erläutert Rehr. Besonders freuen dürfen sich aber Isabel (Sottrum), Alisha (Ahausen), Mahé (Bötersen) und Mientje (Horstedt): Als Erstplatzierte dienen ihre Bilder, die etwa geflügelte Fahrräder zeigen wie auch welche mit Sprungfedern oder mit „Strauch-Reifen“ nebst Blumendeko, jetzt als Stadtradeln-Werbeplakate. Die sollen noch flächendeckend in der Samtgemeinde verteilt werden.

Wie die vier Mädchen waren auch die anderen acht Gewinner bei der Siegerehrung zugegen, um von Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg nicht nur kleine, vom Sottrumer Akazien Eiscafé und von Edeka Bientzle gestiftete Überraschungstüten (natürlich aus Papier) überreicht zu bekommen, sondern auch ein großes Lob zu ernten. „Sieger seid ihr alle – ganz herzlichen Dank, dass ihr euch an dieser tollen Aktion beteiligt habt“, wandte sich der Verwaltungschef an die Runde. „Jetzt hoffen wir, dass eure Bilder auch die Erwachsenen animieren werden, sich für das Stadtradeln anzumelden.“ Dabei verwies Bahrenburg auf einen QR-Code, der auf jedem Plakat abgedruckt sei. Darüber hinaus finden sich nähere Infos im Internet unter www.stadtradeln.de/sg-sottrum.

Bahrenburg nutzte auch die Gelegenheit, die Lütten selbst zur Teilnahme zu motivieren. Und das aus gutem Grund, war es im vergangenen Jahr doch die Grundschule Ahausen, die unter den Gruppen beim Stadtradeln die Nase vorn hatte – mit 98 Teilnehmern und insgesamt 15 115 geradelten Kilometern. „Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn wir diesmal insgesamt noch mehr zusammenbekommen“, betonte der Bürgermeister.

Simeon Rehr hat da auch schon eine konkrete Zielvorstellung: „2022 waren 560 Aktive dabei, jetzt möchte ich gerne die 600 knacken.“ Auch die gefahrenen Gesamtkilometer will der Klimaschutzmanager gerne erhöht wissen – von zuletzt 103 700 auf mindestens 111 111. Das sollte doch zu schaffen sein.