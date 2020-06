Michael Peters wird Generalsekretär der AEJ in Hannover

Rotenburg – Als der evangelische Pressedienst (epd) in einer verhältnismäßig kurzen Mitteilung vermeldet, dass Michael Peters aus Rotenburg künftig als Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (AEJ) grüßt, klingt das nach einer interessanten Geschichte. Denn das Gesicht ist in der Kreisstadt bekannt. Aber: Was genau hat es mit dieser AEJ eigentlich auf sich? Eine Frage, die wir Michael Peters persönlich stellen wollen, daher laden wir ihn zu uns in die Redaktion ein. Dass er selbst voll im Thema ist, wird schon nach wenigen Sekunden deutlich. Es sprudelt nur so aus ihm heraus. Doch versuchen wir lieber, die ganze Geschichte nach und nach mit ihm aufzuarbeiten.

Peters, 59 Jahre alt, lebt seit 1991 in Rotenburg. Davor ist er vier Jahre lang als Gemeindediakon in Otterndorf tätig. Er wechselt als Jugenddiakon in den Kirchenkreis Rotenburg, macht diesen Job 13 Jahre lang und wird 2004 Geschäftsführer des Landesjugendpfarramtes der hannoverschen Landeskirche. 2014 zieht es ihn beruflich wieder zurück an die Wümme, er heuert als Jugendhilfeplaner beim Jugendamt des Landkreises an, ehe er 2018 zur AEJ wechselt. Dort ist er als Geschäftsführer tätig – und vom 1. November an als Generalsekretär. Zurzeit übt er dieses Amt kommissarisch aus. Der diplomierte Religions- und Sozialpädagoge tritt die Nachfolge von Mike Corsa an. Dieser war 20 Jahre lang an der Spitze der Organisation und geht in den Ruhestand.

Das sind die Fakten, aber die helfen kaum weiter, wenn es um die Frage geht, was die AEJ eigentlich macht. Hinter dieser Arbeitsgemeinschaft mit Sitz in Hannover steckt der Zusammenschluss der Evangelischen Jugend in Deutschland. Als Dachorganisation vertritt sie die Interessen der Evangelischen Jugend aller Mitgliedskirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gegenüber Bundesministerien, Fachorganisationen und internationalen Partnern. Sie hat 32 Mitglieder und vertritt die Interessen von 1,35 Millionen jungen Menschen.

Michael Peters fährt mit dem Zug nach Hannover – die Zeit im Zug sei zwar Arbeitszeit, „aber es ist die ruhigste Zeit des Tages“, sagt er. Es gibt schließlich viel zu tun. Die staatlichen Stellen möchten nicht mit jeder Organisation einzeln verhandeln, wenn es um Förderungen und Hilfen, um Projekte oder Maßnahmen geht. Peters: „Der Bund ist der größte Geldgeber für die Aufgaben, die wir übernehmen.“

Die Aufgaben sind vielfältig und vielschichtig: Da sei die Förderung der internationalen Jugendarbeit. Konkret: Es geht um internationale Austauschprogramme für junge Menschen, die von kirchlichen Trägern vertreten werden. Die Projekte haben unterschiedliche Hintergründe – Peters spricht von kirchlichen bis hin zu entwicklungspolitischen Aspekten. „Wir haben 250 Mittelempfänger, die Maßnahmen verteilen sich über alle fünf Kontinente.“ Die Förderung basiere auf der Kinder- und Jugendhilfeplanung des Bundes. Um Geld zu bekommen, sind entsprechende Nachweise erforderlich. Aber im Gespräch und in den Verhandlungen mit Vertretern der Bundesministerien müssen Peters und seine Kollegen sich auch mit inhaltlichen Fragen beschäftigen. Darüber hinaus stehen sie in engem Kontakt mit den Trägern der unterschiedlichen Maßnahmen; sie betreuen sie in der Vorbereitung, bei der Durchführung und auch bei der Nachbetrachtung. Eine Beratung, die am Ende auch dazu dient, die gewünschte und vor allem benötigte Förderung wirklich zu bekommen.

Das alles klingt sehr sperrig. Das weiß auch Michael Peters. „Mich fragt auch kaum noch jemand, was ich eigentlich beruflich mache“, sagt er mit einem Schmunzeln im Gesicht. Dabei macht ihm sein Job große Freude. Das Thema Kinder- und Jugendhilfe zieht sich wie ein roter Faden durch seine berufliche Biografie. Mittlerweile allerdings erledigt der 59-Jährige seine Arbeit überwiegend am Schreibtisch oder eben in Gesprächen mit den Verhandlungspartnern. Peters: „Die Arbeitsgemeinschaft ist die politische Vertretung dem Bund gegenüber.“ Genau das zeigt sich auch in einer AEJ-Pressemitteilung zum Wechsel auf dem Stuhl des Generalsekretärs, in der die Arbeit von Peters Vorgänger gewürdigt wird: Über die ganzen beruflichen Jahre habe Mike Corsa seine Fachlichkeit und sein (kinder- und jugend-) politisches Engagement in Kirche und Politik eingebracht: die Synodentagungen der EKD begleitete er regelmäßig und stand für Beratungen bereit. Er brachte drei „Berichte über die Lage der jungen Generation und über die evangelische Kinder- und Jugendarbeit“ ein und arbeitete in der EKD-Kammer für Bildung, Erziehung, Kinder und Jugend mit. Mike Corsa war zwölf Jahre stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe und in zwei Legislaturperioden des Deutschen Bundestages Vorsitzender des Bundesjugendkuratoriums, das die Bundesregierung in kinder- und jugendpolitischen Fragen berät.

Da kommt auf den Nachfolger also einiges zu. Nicht zuletzt deshalb sagt der Rotenburger: „Die Zeit beim Landkreis war für mich ganz wichtig.“ Diese vier Jahre hätten nicht nur sein „Portfolio“ bereichert, sondern ihm auch die Möglichkeit verschafft, die Arbeit von der Seite eines öffentlichen Trägers aus zu betrachten und zu erleben. Und eben dort herrsche „eine andere Denke“. Die kennenzulernen, sei wertvoll, denn damit ergebe sich für ihn selbst ein „umfängliches Bild“.

Die AEJ übrigens ist zusammen mit der Diakonie einer der größten Träger von Freiwilligendiensten in Deutschland. 40 Träger seien unter diesem Dach vereint – und stehen für 14 000 Freiwillige.

Dennoch: Diese Arbeitsgemeinschaft ist vielen Menschen völlig unbekannt. Das weiß auch Peters. Daher stellt sich die Frage, woran sich beispielsweise in Rotenburg erkennen lässt, dass es diese AEJ überhaupt gibt. „Ohne die AEJ hätte es den Botswana-Austausch mit Jugendlichen im Kirchenkreis nicht gegeben.“ Außerdem, so der künftige AEJ-Generalsekretär, sorge die Arbeitsgemeinschaft dafür, dass die Kirche bei der Novellierung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes mit am Tisch sitzt. Und: „Die AEJ hat die Konfirmanden-Freizeiten in Wittenberg mit entwickelt.“

Spannende und wichtige Aufgaben sind also mit der AEJ verbunden. Für diese als Generalsekretär unterwegs zu sein, sei allerdings nicht die Krönung der beruflichen Laufbahn. Peters: „Ich habe richtig angefangen und lange direkt mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, um nun zu erkennen, wie wichtig das ist, was ich jetzt mache.“ Und vor diesem Hintergrund ist es interessant, von ihm zu erfahren, ob er die Kinder und Jugendlichen in Deutschland gut vertreten sieht. Nehme man die Corona-Krise mit dem Lockdown über mehrere Wochen zum Maßstab: „Nein. Denn die Gesellschaft hat da jetzt andere Prioritäten entwickelt, obwohl die Kinder und Jugendlichen ganz besonders gelitten haben.“ Da wünsche man sich eine Verschiebung, aber daran zweifele er.