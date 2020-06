MGH-Team fährt auf Sicht

Waffensen – Seit 15 Jahren gibt es nun das Mehrgenerationenhaus (MGH) in Waffensen. Zu gerne hätte das Team um MGH-Leiterin Ilka Holsten-Poppe im Frühjahr beim großen Hoffest mit vielen Gästen genau darauf angestoßen. Doch am 13. März war klar: Daraus wird nichts. Parallel zu den Schulen und den Kindertagesstätten musste auch diese Einrichtung schließen. Corona machte der zentralen Anlaufstelle in der Rotenburger Ortschaft also einen gewaltigen Strich durch die Rechnung – „seitdem fahren wir auf Sicht“, so Ilka Holsten-Poppe.

In der ersten Sitzung des Ortsrates seit Ende Januar am Donnerstagabend legt sie ihren Tätigkeitsbericht vor. „Nach der Schließung haben wir erst einmal alles sauber gemacht – nach zehn Tagen hatten wir wirklich jede Ecke durch“, erklärt Holsten-Poppe mit einem Augenzwinkern. Stillstand sei danach nicht infrage gekommen. „Wir wollten vor allem den Kontakt zu den Menschen nicht abreißen lassen“, so die MGH-Chefin nach der Sitzung gegenüber der Kreiszeitung. Die Idee: Aus dem zunächst nicht mehr benötigten Mittagstisch für die Kinder der Kita sowie der Grundschule sollte ein Außer-Haus-Angebot werden. Und genau das hat so gut funktioniert, dass es sehr wahrscheinlich nun auch über die von Corona geprägte Zeit hinaus Bestand haben wird. Etwa 70 Essen serviert Köchin Iris Dürkop wöchentlich den Abholern. „Das kommt richtig gut an“, freut sich Ilka Holsten-Poppe. Parallel dazu bietet das MGH einen Einkaufsservice für all jene im Ort an, die aus Sicherheitsgründen lieber zu Hause bleiben oder es selbst nicht schaffen. Das MGH steht derweil allerdings leer, und daher war für die Mitarbeiterin der Kinderbetreuung sowie für zwei Aushilfen der Weg in die Kurzarbeit unvermeidbar.

Jetzt allerdings lichtet sich der Nebel ein wenig, in kleinen Gruppen und bei großem Abstand könnten inzwischen wieder erste Bildungsangebote und musikalische Treffen anlaufen. Für übernächste Woche hat Ilka Holsten-Poppe bereits ein erstes Seminar nach dem Lockdown im Kalender stehen. Für die Freizeitgruppen gehe zurzeit aber noch nichts, und die Seniorengruppen halten sich nach wie vor sehr zurück. „Da herrschen noch Ruhe und Zurückhaltung“, teilt die MGH-Leiterin mit. Aber immerhin: „Für den 13. Juli planen wir wieder das Reparatur-Café.“ Von 10 bis 12 Uhr kann das besucht werden, wenn auch mit Wartezeiten gerechnet werden muss, ehe der Kontakt zum Handwerker gesucht werden kann.

Es sind also kleine Schritte, die das MGH in Richtung Normalität wagt. Und doch hat sich im Hintergrund einiges getan während der zurückliegenden Wochen. Der Dachboden-Ausbau ist fertig, jener Bereich also, in dem die Werkstatt eine feste Bleibe erhält. „Wir warten eigentlich nur noch auf die Einrichtung.“ Kreative Angebote sowie Kooperationen mit den Handwerkern und den BBS sollen dort stattfinden, und auch die Schule sowie der Kindergarten können sich unterm Dach betätigen, so die Idee. Ortsbürgermeister Hartmut Leefers freut sich sehr über die Erweiterung – so haben die kreativen Angebote ihren eigenen Platz im MGH gefunden. Das mache vieles leichter.

Zugleich richtet Ilka Holsten-Poppe ihren Blick auf das nächste Jahr: Dann nämlich soll es, wie schon für 2020, erneut eine zusätzliche Finanzhilfe vom Bund in Höhe von 10 000 Euro geben, und außerdem startet dann das neue Förderprogramm, für das das MGH sich erneut bewerben muss. Holsten-Poppe ist zuversichtlich und freut sich darüber, dass es dann um eine Förderperiode von acht Jahren geht. Zuletzt waren es nur fünf Jahre. „Das sorgt für noch mehr Planungssicherheit.“ Ein kleiner Lichtblick im Corona-Nebel.

Seit 15 Jahren „eine Heimat für Ideen“

Ilka Holsten-Poppe ist seit 2008 im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Waffensen beschäftigt. Die Leiterin dieser Einrichtung unterstreicht, dass diese sich im Laufe der vergangenen 15 Jahre zu einem sozialen und kulturellen Zentrum entwickelt habe. „Eigentlich ist das MGH aus dem Ort nicht mehr wegzudenken“, sagt sie. Es spiele nicht nur für die Dorfbewohner, sondern auch für viele Menschen aus der weiteren Region eine große Rolle. Holsten-Poppe sieht im MGH „eine Heimat für Ideen“. Die Bandbreite ist groß. Neben Veranstaltungen, Seminaren und Fortbildungen ist es Treffpunkt für Vereine und Initiativen, es gibt eine Kinderbetreuung, Kunst und Kultur gehören ebenso dazu. Zwei Drittel der Gäste kommen von außerhalb. Gäste aus allen Altersstufen. men