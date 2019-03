Meisterschuss à la Wilhelm Tell

Scheeßel – Ein fliegender Teppich, ein Apfel, dessen Duft Menschen heilt – in der Scheeßeler Eichenschule wurden am Freitagabend allerlei Wunder vollbracht. Viel größer als die Märchen aus „1001 Nacht“, die eine spielfreudige AG der fünften Klassen in Auszügen auf die Bühne brachte, war aber das Wunder des Abends. Oder besser: Schulleiter Christian Birnbaums wahr gewordener Traum eines neuen Mehrzweckgebäudes auf dem Campusgelände, zu dessen Einweihung sich Mitglieder des Kollegiums sowie Vertreter der Eltern- und Schülerschaft, des Kreisrats, des Landtags, des Gemeinderats und die Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele versammelt hatten.

Neben zahlreichen Reden boten diverse Kurse und Arbeitsgemeinschaften eine Leistungsschau dessen, was das Gymnasium in freier Trägerschaft ausmacht und was den Neubau aufgrund eines maroden alten Internatssaals mit mangelnder Energiebilanz erforderlich machte. So eröffnete der Kurs Darstellende Spiel des elften Jahrgangs die Bühne mit einem Theaterexperiment nach Lessing. Ihr „Nathan der Weise“ kam modern daher, mit Handy, zeitgemäßen Sprüchen und gab dem Publikum auf der nagelneuen Tribüne einen ersten Eindruck des neuen Zuschauergefühls.

„Wie in der Elphi“, war wenig später bei den allesamt herausragenden musikalischen Darbietungen ein Raunen von der Tribüne zu hören. In der Tat: Auch dort war jede Nuance zu vernehmen. Nach den Sticks ‘n Drums wurde bei der Delighted Blues Band das Potenzial der Lichtanlage samt Nebelmaschine ausgelotet. Eine schöne Idee von Orchesterleiterin Nora Mankiewicz, das dem Architekten gewidmete Paladio von Carl Jenkins zu geben.

Architekt Martin Menzel schlug in launigen Worten einen Bogen vom ersten Spatenstich, den er vor einem Jahr mit den Worten „Der kluge Mann baut vor“ kommentiert hatte, um zur Fertigstellung Wilhelm Tell zu zitieren: „Ein Schuss, davon wird man noch reden in späteren Zeiten.“ Nicht ohne Stolz verkündete er eine Beinahe-Einhaltung des Termins und eine angesichts der Baukostenexplosion nur geringe Etatüberziehung von gerade mal zehn Prozent des Drei-Millionen-Bauvorhabens.

Vorstandsvorsitzender Jürgen Lange dankte im Namen der Genossenschaft den beteiligten Handwerksbetrieben für ihre Zuverlässigkeit, und dem Landkreis für zinsloses Darlehen und Zuschuss. Dessen drohender Wegfall hatte die Dynamik im Entscheidungsprozess beschleunigt, wie Schulleiter Christian Birnbaum erinnerte: „Es macht eine Schule wie diese aus, dass es mit der Entscheidung dann ganz schnell gehen kann.“

Sein Dank galt auch Geschäftsführer Stephan Anders, der die Belastung der Planung und Durchführungsüberwachung inklusive wöchentlicher Baubesprechungen zusätzlich zum normalen Schulbetrieb mit viel Einsatz gemeistert habe. Die nachgesagten sprichwörtlich gewachsenen grauen Haare sollten denn auch in der ein oder anderen Rede bemüht werden.

Anders, der in seinem Dank den Hausmeistern für das Einbringen ihrer Erfahrungen und dem Schülertechnikteam dankte, hielt es mit der Ankündigung, dass weitere Umbaumaßnahmen folgen würden, mit Olli Kahn: „Es geht weiter, immer weiter!“

Noch eine Spur pathetischer hatte stellvertretende Landrat Hans-Jürgen Krahn, der den Zuschuss der Landesschulbaukasse als Investition in die Zukunft begrüßte, es zuvor mit einer Liedzeile der Toten Hosen ausgedrückt: „An Tagen wie diesem, da wünscht man sich Unendlichkeit!“