Mülltonnen brennen am Rotenburger Rönnebrocksweg

Von: Michael Krüger

Die Feuerwehr hat den Brand schnell im Grill. © Krüger, Michael

Feueralarm: Am Rotenburger Rönnebrocksweg brennen Mülltonnen, ein Garagengebäude droht, in Flammen aufzugehen. Aber das Feuer ist schnell gelöscht.

Rotenburg – Alarm am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr: Am Rotenburger Rönnebrocksweg brennen mehrere Mülltonnen. Die Freiwillige Feuerwehr wird gerufen, rückt mit 16 Kameraden aus Rotenburg und Borchel an. Schnell ist das Feuer gelöscht, ein größeres Übergreifen auf ein größeres Garagengebäude kann verhindert werden. Die neue Drehleiter der Feuerwehr Rotenburg braucht nicht mehr eingesetzt werden.

Die Ursache des Brandes ist indes noch unklar. Hat jemand heiße Asche in die Tonnen gekippt? Glühende Zigarettenstummel? Die Polizei beginnt parallel zu den Löscharbeiten bereits mit der Befragung der Bewohner des Mehrfamilienhauses, zu dem die Garagen gehören. 16 Feuerwehrleute sind vor Ort, das Gebäude wird mit einer Wärmebildkamera noch auf Glutnester untersucht. „Wir wollen nicht in einer Stunde wieder anrücken müssen“, sagt eine Feuerwehrsprecherin.

Mehrere Mülltonnen brennen, das Feuer greift auf die Dachkonstruktion der Garage über. © Krüger, Michael

Zur Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Sanitäter, die zur Sicherheit vor Ort sind, werden glücklichweise nicht gebraucht.