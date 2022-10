Mehr Wildunfälle nach Zeitumstellung: Jägerschaft bitte um achtsame Fahrweise

Von: Bettina Diercks

Nach der Zeitumstellung ist in Waldgebieten noch einmal mehr Vorsicht geboten. © Diercks

Bald ist wieder Zeitumstellung. Doch was für den Menschen verwirrend sein kann, ist auch verwirrend für Tiere. Die Jägerschaft warnt vor Unfällen.

Sottrum/Rotenburg – Zeitumstellung und Gewohnheiten des Wildes passen einfach nicht zusammen. Am Sonntag, 30. Oktober, ist es wieder soweit: Die Sommerzeit endet und die Uhren werden nachts von 3 auf 2 Uhr zurückgestellt. Das Wild bekommt davon nichts mit, wundert sich höchstens über mehr Verkehr zu seinen gewohnten Zeiten, Fahrbahnen zu überqueren. In der Gegend rund um Sottrum mit ihren Waldgebieten und natürlich auch andernorts ist erhöhte Vorsicht geboten.

Die Jägerschaft Rotenburg bittet um angepasste Fahrweise und darum, warnende Verkehrsschilder unbedingt ernst zu nehmen. Ein sicheres Zeichen für viel Wild auf den Straßen sind auch die blauen Reflektoren, die an den Leitpfählen befestigt sind. Die Zeit zwischen 6 und 8 Uhr morgens ist besonders risikoreich. Wer mit 60 Stundenkilometern auf ein 80 Kilogramm schweres Wildschwein trifft, kollidiert physikalisch umgerechnet mit einem Nashorn. Selbst Rehe, 25 Kilogramm berechnet, entwickeln eine Wucht, die einem ausgewachsenen Büffel entspricht, rechnet die Jägerschaft vor.

Obwohl statistisch gesehen im Frühjahr mehr Wildunfälle passieren, so ist auch jetzt, besonders in der Dämmerung, Vorsicht angesagt. Hinzu kommt, dass die Damwildbrunft sich auf ihrem Höhepunkt befindet und deshalb viel in Bewegung ist. Doch auch das Schwarzwild wandert umher, seitdem der Mais ab ist und es wieder im Wald in Deckung gegangen ist.

Was bei Wildunfällen zu tun ist Falls es doch einmal zu einem Wildunfall kommt: Unfallstelle absichern und die Polizei rufen. Sollte das Tier noch leben, wird es am besten in Ruhe gelassen. Ist es noch geflüchtet, hilft die Angabe später dem zuständigen Jäger, der von der Polizei informiert wird. Wild niemals mitnehmen, ob tot oder verletzt: Dabei handelt es sich um den Straftatbestand der Wilderei.

Wer helfen will, die Statistiken zu verbessern und die Straßen sicherer zu machen, der kann per App Unfälle oder Funde an das Tierfund-Kataster (www.tierfund-kataster.de) melden.

Der Deutsche Jagdverband (DJV) stellte im Frühjahr die Auswertungen des Tierfund-Katasters des Zeitraums vom 1. April 2020 bis zum 16. März 2022 vor. Sie zeigen, dass es im April und Mai verstärkt zu Wildunfällen durch die Zeitumstellung kommt. Ein Viertel aller gemeldeten verunfallten Rehe kommen in dieser Zeit durch ein Fahrzeug zu Tode. Allerdings kommen jährlich auch rund 3 000 Personen im Zusammenhang mit Wildunfällen zu Schaden.

Von Oktober bis Dezember passieren laut DJV 40 Prozent der jährlichen Unfälle mit dem Wildschwein. Bei Dam- und Rothirsch sind es sogar 46 Prozent. Zu diesen Ergebnissen kommen laut einer Pressemitteilung Wissenschaftler der Universität Kiel, die über 29 000 Daten aus dem Tierfund-Kataster ausgewertet haben. Verkehrsteilnehmer haben diese von April 2019 bis März 2021 gemeldet. In den vergangenen vier Jahrzehnten hat sich das Verkehrsvorkommen laut dem Jagdverband verdreifacht, der zu fünfmal so vielen Wildunfällen auf Deutschlands Straßen führt. „Heute passiert etwa alle 2,5 Minuten ein Wildunfall mit großen Säugetieren. Das sind jährlich ungefähr 250.000 Unfälle mit Reh, Hirsch und Wildschwein. Die Dunkelziffer ist jedoch fünfmal so hoch“, so DJV-Pressesprecher Torsten Reinwald.

Sollte Wild auftauchen: Vom Gas gehen oder gar anhalten, im Schritttempo die Stelle passieren und mit Warnblinker anderen signalisieren, dass Vorsicht geboten ist, rät die Jägerschaft. Oft quere nicht nur ein Stück die Straße, in der Regel folgten weitere Tiere.