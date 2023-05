Wettkämpfe und überholte Klischees: Cheerleading beim TV Sottrum

Von: Lars Warnecke

Die „Phoenix Cheerleader“ trainieren den „Basket Toss“. Dabei wird der sogenannte „Flyer“ in die Luft geworfen und vollzieht dort eine akrobatische Figur. © Warnecke

Was den Cheerleader-Sport heute ausmacht, sieht man beim TV Sottrum.

Sottrum – Mittwochnachmittag, in der Vereinsturnhalle an der Bremer Straße. Eine Gruppe von fünf jungen Frauen und einem Mann stehen dicht beieinander. Ein anderes Mädchen „thront“ auf den Händen der anderen. Dann geht es für sie in die Hocke, sie springt hoch, streckt Arme und Beine von sich, vollzieht in der Luft eine akrobatische Figur, um sich anschließend möglichst elegant wieder in die Hände ihrer Mitstreiter fallen zu lassen. Die fangen sie auf, bringen sie sicher zu Boden, während zwei andere Turnerinnen auf der Matte einen Spagat vollführen. Damit ist das Figurenbild perfekt. Aber: Was so spielerisch aussieht, ist tatsächlich hartes Training. Die jungen Sportler gehören zu den „Phoenix“-Cheerleadern des TV Sottrum. An diesem Nachmittag trainieren die sogenannten Seniors in schlichter schwarzer Sportklamotte. Wenn sie öffentlich auftreten, dann funkeln ihre Uniformen.

Was die Cheerleader heute vorführen, ist nur eine kleine Kostprobe von dem, was sie drauf haben. Im Wettkampf gilt es eine Zeit von zweieinhalb Minuten zu füllen – laut Regelwerk mit einem tänzerischen Part, einem Stunt-betonten und einem, in dem sie Bodenturneinheiten präsentieren müssen. Da kommt einiges zusammen. „Für solche Programme sind wir meistens ein halbes bis dreiviertel Jahr am Trainieren“, sagt Kristin Lünzmann. Die 34-Jährige ist Leiterin der Cheerleading-Abteilung – einer, die vor elf Jahren im TV ins Leben gerufen wurde und es 2017 sogar schon mal bis zur Europameisterschaft gebracht hat, damals in Kroatien. Überhaupt kann sich die Bilanz der Sottrumer sehen lassen: Bei mehreren Turnieren belegten sie in den vergangenen Jahren schon vordere Plätze.

Trotz der Präsenz, so unter anderem auch bei öffentlichen Veranstaltungen wie jüngst beim Sottrumer Abendlauf oder demnächst wieder beim Markt an der Wieste: „Das Vorurteil der Pompon schwingenden Mädchen in kurzen Röcken am Spielfeldrand anderer Sportarten hält sich noch immer in den Köpfen der Menschen“, weiß Lünzmann, die die Jüngsten auch selbst trainiert. Dabei sei der Cheersport doch so viel mehr als das aus Amerika bekannte Bild. Man braucht auf jeden Fall Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit“, nennt Daniela Krautwaschl (44) die wesentlichen Voraussetzungen. Sie ist wie Lünzmann fast von Anfang an dabei, nennt sich „Cheermom“. „Als solche mache ich alles, was die Trainer nicht machen können – vor allem den Betreuungspart.“ Und sie engagiere sich im Orga-Team in der Event-Planung oder in der Akquise von Spendengeldern. „Aktuell sammeln wir schon fleißig für neue Auftrittskleidung, damit man den Preis für die Eltern ein bisschen drücken kann“, sagt Krautwaschl. Knapp 1 000 Euro habe man schon beisammen – reichen würde dieses Geld aber noch lange nicht. „Bei dem Angebot, was wir jetzt haben, würde eine Uniform 260 Euro kosten.“

Haben alles im Griff: Abteilungsleiterin und Trainerin Kristin Lünzmann (l.) sowie Betreuerin Daniela Krautwaschl. © Warnecke, Lars

Ja, Cheerleading sei angesichts der Verletzungsgefahr nicht nur ein gefährliches Hobby, sondern auch ein teures, wissen die beiden Frauen. „Wir finanzieren als Eltern alles selbst – ob das die Busfahrten zu den Meisterschaften sind oder die Hotelunterbringungen“, berichtet die Cheermom. Dennoch erfreut sich die Sparte mit derzeit rund 70 Aktiven (die Jüngsten sind fünf) bester Gesundheit. Allein die Seniors, denen man im Alter ab 15 Jahren beitreten kann, haben eine Gruppenstärke von 26 Mitgliedern, die ältesten von ihnen sind knapp über 30.

Dass es für die Breitensportler neue einheitliche Uniformen braucht, ist auch einem Verbandswechsel geschuldet. Den nahmen die Sottrumer im vergangenen Herbst vor, um so nicht nur mehr Chancengleichheit auf Turnieren zu haben, sondern für die Trainer auch Fortbildungsmöglichkeiten. Und noch etwas ging mit dem Wechsel einher: „Ab dieser Saison haben wir wieder drei Teams – die Phoenix Reborn, die Phoenix Rising und die Phoenix Shining.“, freut sich Kristin Lünzmann. Klassische Peewee-, Junior- und Senior-Teams gebe es zudem nicht mehr, stattdessen ganze fünf Kategorien (Mini, Primary, Youth, Junior und Senior), in die die Cheerleader zugeteilt werden könnten. „Und wir decken in diesem Jahr drei ab.“

Ende des Jahres stehen einmal mehr die Landesmeisterschaften an, für die sich die Sottrumer noch qualifizieren müssen. „Wir sind guter Dinge, dass uns das auch wieder gelingen wird“, sagt Lünzmann. Und wer weiß, möglicherweise geht es anschließend auch zur Regionalen und zur Deutschen Meisterschaft. Im Juni nehmen die „Phoenix“-Cheerleader zunächst einmal aber an einer Offenen Meisterschaft in Hamburg teil. Darüber hinaus sind immer mal wieder Auftritte geplant. Erst vor wenigen Tagen glänzte die Truppe in Rotenburg mit einer fünfminütigen Halbzeit-Show beim American-Football-Heimspiel der Wolverines gegen die Hannover Grizzlies. Mit ersterer Mannschaft sei man eine ganz neue Kooperation eingegangen, berichtet Krautwaschl. Glück gebracht hat die Zusammenarbeit den Rotenburgern offenbar allemal, besiegten die den Gegner doch mit 33 zu 20 Punkten.