Letzte Ruhe unter Bäumen: Sottrumer Samtgemeinderat beschließt Ruheforst-Satzung

Von: Lars Warnecke

Mit ihrem idyllischen Waldbild, der Ruhe und guten Erreichbarkeit ist die Fläche am Hellweger Friedhof für die Einrichtung eines Ruheforstes bestens geeignet. © Warnecke

Der Realverband Hellwege möchte in seinem Mischwald am örtlichen Friedhof einen Ruheforst betreiben. Die entsprechende Satzung hat der Sottrumer Samtgemeinderat jetzt einstimmig beschlossen.

Hellwege – „Endlich haben wir jetzt unsere Ruhe“, erklärte Klaus Dreyer. Worauf der SPD-Politiker am Donnerstagabend im Samtgemeinderat wortspielerisch hindeutete: Für den geplanten Ruheforst in Hellwege, der in einem Mischwald in unmittelbarer Nachbarschaft zum Friedhof entstehen soll, haben die Damen und Herren Politiker die entsprechende Satzung beschlossen. Und wie schon in den vorangegangenen Gremien fiel der Beschluss auch im Rat einstimmig aus – sehr zum Gefallen von Hellweges Bürgermeister Wolfgang Harling. „Ich glaube, dass der Ruheforst die Samtgemeinde schmücken kann“, befand der SPD-Ratsherr. Man habe schon längere Zeit in seiner Gemeinde über das Projekt diskutiert, bis erkannt worden sei, dass der Samtgemeinde die planerische Hoheit obliegt. „Grundsätzlich ist es so, dass Hellwege die Sache selbstverständlich begrüßt.“

Tatsächlich beschäftigen sich die verschiedenen Instanzen in der Samtgemeinde schon seit mehr als einem Jahr mit dem Thema. Es hatte Bürger-Infoveranstaltungen gegeben wie auch einen Besichtigungstermin im Ruheforst in Lauenbrück – in der Region bisher übrigens die einzige Anlage ihrer Art. Zum 1. Januar 2024 soll das Regelwerk, das der ebenfalls neuen gemeindeübergreifenden Friedhofssatzung angeglichen wurde und klare Nutzungsbedingungen vorgibt, nun endlich in Kraft treten. Was Kerstin Wendt, Sottrums erste Samtgemeinderätin, noch mitteilte: „Uns ist im Samtgemeindeausschuss aufgefallen, dass wir einen doppelten Satz drin hatten, wonach die Laufzeit des Ruheforstes ab der Widmung 99 Jahre betragen soll. Den habe ich redaktionell herausgenommen – einmal reicht es ja.“

99 Jahre – eine lange Zeit also, in der rein rechnerisch bis zu etwa 8 320 Gräber belegt werden könnten. Diese Zahl geht auf den Hellweger Realverband zurück, der das Vorhaben nicht nur initiiert hatte, sondern das in seinem Eigentum befindliche, zehn Hektar große Areal als Ruheforst später auch betreiben wird. Wie der Beschlussvorlage zu entnehmen ist, hat die Samtgemeinde das zur Umsetzung zwingend erforderliche Flächennutzungsplanverfahren inzwischen auch schon eingeleitet. Jetzt geht es offenbar mit großen Schritten voran.

Dass sich das alternative Bestattungsmodell lohnt, zeigt sich im Allgemeinen: Viele Menschen ziehen inzwischen die Einäscherung und anschließend den Ruheforst einer Beerdigung auf dem Friedhof vor. Bundesweit gibt mittlerweile mehr als 70 Ruheforste – Tendenz weiterhin steigend. In Hellwege böten rund 800 Bäume Platz für jeweils zwölf Urnenplätze, die einen unsichtbaren Kreis um einen Baum bilden. Danach kämen etwa 480 als Gemeinschafts- und 320 als Familienbäume als letzte Ruhestätte infrage. Aber: Geplant ist, mit der Belegung erst auf einer Teilfläche zu starten und das Ganze dann langsam aufzubauen.

Bekanntlich ist auch die Einrichtung eines sogenannten Regenbogenbiotops für Früh- und Totgeburten vorgesehen. Zum Auffinden des richtigen Biotopes soll ein Register angelegt werden. Bis zu zwei Namenstafeln könnten dann in einem Biotop angebracht werden – diese sollen dann allerdings in Größe, Formgebung und Beschaffenheit im ganzen Ruheforst einheitlich sein.