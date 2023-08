Letzte Generation: Klimaprotest erreicht Rotenburg

Straßenblockaden der Letzten Generation wie in Hamburg gibt es bislang eher in Großstädten. © imago images/aal.photo

Eine kleine Gruppe der Letzten Generation will sich am Rotenburger Kreishaus vorstellen. Sie suchen weitere Mitstreiter für ihre Aktionen.

Rotenburg – Klimaschutz ist ein globales Thema, die Forderungen der Letzten Generation werden auf nationaler Ebene erhoben, Protest gegen ein halbherziges Handeln von Politik und Gesellschaft soll es künftig aber auch lokal in Rotenburg geben. Zumindest wenn es nach einer bislang fünfköpfigen Gruppe der Letzten Generation geht, die sich am kommenden Sonntag ab 15 Uhr auf den Wümmewiesen vorm Kreishaus präsentieren will. „Wer Interesse hat, kann für ein lockeres Kennenlernen vorbeikommen“, sagt Charlotte Ringen.

Sie engagiere sich schon länger für mehr Klimaschutz und habe ihre Rotenburger Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Januar bei einem Vortrag der Letzte-Generation-Aktivistin Eika Jacob im Rathaus kennengelernt. Charlotte Ringen ist selbst erst 14 Jahre alt, es seien aber auch ältere Leute dabei, „querbeet“, sagt die Gymnasiastin. Sie habe schon einige Arbeit in den Aufbau einer Letzte-Generation-Gruppe in Rotenburg gesteckt, hofft auf weiteren Zulauf. Die Angst um ihre Zukunft treibe sie an. Die Sorgen um Klima und Umwelt seien größer als die Angst vor strafrechtlichen Konsequenzen.

Eltern sind stolz auf Tochter

Charlotte habe schon Post von der Staatsanwaltschaft erhalten, nachdem sie an Protesten in Hamburg teilgenommen habe, berichtet Mutter Nina Ringen. Da war ihre Tochter aber noch 13 und nicht strafmündig. Auch Charlottes Eltern machen sich Sorgen vor Strafverfolgung und Angriffen aggressiver Gegner der Klimaaktivisten, sind aber auch stolz auf ihre Tochter. „Wenn Jugendliche politisches Engagement zeigen, muss man das doch unterstützen“, sagt Nina Ringen. Sie und ihr Mann seien in Hamburg dabei gewesen, die ebenfalls anwesenden Polizisten seien umgänglich und redebereit gewesen.

Nina Ringen ärgert sich aber, wenn die Gesellschaft eher über das Wie der Proteste als über deren Inhalte spreche. „Die Gefahr durch den Klimawandel wird immer noch abgetan“, meint die Mitte 40-Jährige. Dass Protest aber auch etwas bewirken könne, habe sich zum Beispiel in früheren Jahrzehnten an der Anti-Atomkraft-Bewegung in Gorleben gezeigt.

Das derzeit Wichtigste sei ein Gesellschaftsrat

Charlotte Ringen ist aktuell die Forderung der Letzten Generation nach einem Gesellschaftsrat am wichtigsten. Per Losverfahren sollen Bürger ausgewählt werden, die mit Experten beraten, wie Deutschland noch bis 2030 klimaneutral werden kann. Andere Ziele der Letzten Generation sind ein Tempo-100-Limit auf Autobahnen und die Fortführung des 9-Euro-Tickets.

Um kleinteiligere Anliegen, etwa speziell für Klimaschutz in Rotenburg, geht es eher nicht. „Bei der Letzten Generation gibt es grundsätzlich wenige örtliche Themen“, erklärt Charlotte Ringen. Auch die Vernetzung der Letzten Generation mit anderen Gruppen sei eher international als regional, nämlich zum Beispiel im A-22-Netzwerk, das Organisationen aus mehreren Ländern vereint.

Nur der Protest soll von Metropolen wie Hamburg auf Kleinstädte wie Rotenburg ausgedehnt werden. Auf der Letzte-Generation-Website ist Rotenburg noch nicht zu finden, die Gruppe sei eben noch am Anfang. In der Innenstadt hängen aber Plakate mit dem Hinweis auf das Treffen „vor dem Landrat“. Die Ortsangabe sei „etwas unglücklich formuliert“, gemeint seien eben die Wiesen vorm Kreishaus, dem Arbeitsplatz des Landrats. Zu möglichen Aktionen über den Sonntag hinaus und ob sich Autofahrerinnen und Autofahrer nun auf gesperrte Straßen einstellen müssen, will Charlotte Ringen noch nichts sagen. Es geht ihr ja auch um die Sache.

Von Holger Heitmann

Falsche Fragen und fehlende Antworten - Kommentar von Holger Heitmann Bringen Straßenblockaden etwas gegen Klimawandel oder bringen sie nur die Bevölkerung gegen die Blockierer auf, die je nach Sympathiegrad mal Klimaschützer, mal Klimakleber oder gar Klimaterroristen genannt werden? Mal abgesehen davon, dass die Klimaterroristen sicher andere sind, ist diese Frage nach der Protestform berechtigt, aber nicht die entscheidende. Die entscheidenden Fragen sind: Was ist nötig, um die Klimaerwärmung möglichst gering zu halten? Und was tun Regierungen, was tut jeder einzelne dafür, beziehungsweise was sollten sie tun? Diese Fragen werden immer noch selten gestellt. Das mag daran liegen, dass Aufwand und Verzicht für den Einzelnen groß sind, die positiven Auswirkungen seines Tuns klein. Das Problem ist riesig, aber für viele immer noch abstrakt, auch wenn Wetterextreme zu sichtbaren Katastrophen wie in Slowenien führen. Wer keine Lust hat, die Notwendigkeit zum Handeln anzuerkennen, verweist einfach auf den kühlen, verregneten Sommer in Norddeutschland, auch wenn es anderswo auf der Welt ganz anders aussieht. Das einst harmlose Small-Talk-Thema Wetter ist längst zum Politikum geworden, das von gegensätzlichen Weltanschauungen bestimmt wird. Daher ist es gut, wenn Aktivisten vor Ort eindringlich an den Klimawandel erinnern. Noch besser wäre, wenn auch sie nicht nur Regierungen zum Handeln auffordern, sondern auch umsetzbare Ziele auf lokaler Ebene formulieren.