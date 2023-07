Lena Geidner ist die neue Restauratorin der Rotenburger Kreisarchäologie

Von: Wieland Bonath

Restauratorin Lena Geidner und Stefan Hesse, der Leiter der Rotenburger Kreisarchäologie. Sie hält eine 2020 in der Gemarkung Sittensen gefundene eiserne Pinzette zur Körperpflege aus dem Zeitraum zwischen 700 und 400 Jahren vor Christus in Händen. © Bonath

Lena Geidner ist die neue Restauratorin der Rotenburger Kreisarchäologie - ihr Job sei „wesentlicher Bestandteil“ des Arbeitsfelds, sagt ihr Chef, Dr. Stefan Hesse.

Rotenburg – Für Lena Geidner (42), wurde ein Traum Wirklichkeit: Als der bisherige Restaurator Kreisarchäologie des Landkreises Rotenburg, Uwe Meitzner, in den Ruhestand trat, packte sie die Gelegenheit beim Schopfe: Vor vier Wochen hat sie seine Nachfolge angetreten.

Ein kleiner Glücksfall für Dr. Stefan Hesse. Er leitet seit genau 20 Jahren die Kreisarchäologie und sagt: „Mit Frau Geidner haben wir eine kompetente Besetzung der Stelle erreicht. Darüber sind wir sehr froh.“ Immerhin sei die Restaurierung ein wesentlicher Bestandteil der Kreisarchäologie, „denn hier wird der dauerhafte Erhalt von Kulturgut gewährleistet.“

Die Diplom-Restauratorin, die zuvor zusammen mit einer Kollegin zwölf Jahre lang in Vorwerk, Samtgemeinde Tarmstedt, freiberuflich gearbeitet hatte und jetzt bei der Kreisarchäologie am Weicheler Damm in Rotenburg eine Vollzeitstelle bekleidet, ist aktuell noch mit dem Ankommen an ihrer neuen Wirkungsstätte beschäftigt: „Zur Zeit bin ich dabei, mir einen Überblick über die Objekte und deren Zustand zu verschaffen. Für mich sind vornehmlich die Metalle, wie zum Beispiel Eisen oder Bronze, von großer Bedeutung, da sie besonders gefährdet sind. Diese Metalle neigen durch die Korrosion schneller zum Zerfall als zum Beispiel Keramik. Außerdem werde ich mich um die 2017 und 2018 geborgenen Nasshölzer aus Karlshöfen kümmern. Dabei handelt es sich um archäologisches Holz aus dem Moor.“

Zum beruflichen Aufgabenfeld von Lena Geidner gehören unter anderem weiter die fachgerechte Behandlung frischer Grabungsfunde, die Pflege des umfangreichen Magazins sowie die Kontrolle der Lagerbedingungen der Fundstücke, deren Gesamtzahl etwa 60 000 beträgt. Ein bunter Bogen menschlicher Geschichte, der beispielsweise vom Faustkeil aus der Altsteinzeit über mittelalterliche Schwerter bis hin zur Zahnpastatube der Marke „Blendax“ reicht. Übrigens einer der jüngsten Funde, gemacht am Mahlersberg in Bremervörde.

Die in Bülstedt aufgewachsene Lena Geidner, die schon als junges Mädchen von der Archäologie fasziniert war und für die es nur den Berufswunsch Restauratorin gab, lernte nach Abschluss der Waldorfschule in Ottersberg an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Während des vierjährigen Studiums lernte sie Sara Beuster aus Hamburg kennen.

Zwei gleiche berufliche Wege zweier junger Frauen, die ihr Wissen und Können nicht nur in Hörsälen, sondern auch bei Auslandseinsätzen unter anderem in Syrien vertieften. Vor zwölf Jahren richteten Lena Geidner und Sara Beuster in Vorwerk eine kleine Werkstatt für archäologische Restaurierung ein und übernahmen auf freiberuflicher Basis Aufträge von Museen, Landkreisen, Städten, Schlössern, Landesarchäologien und immer wieder Privatpersonen. Die Vielzahl der Aufträge ist kein Wunder, schließlich handelte es sich bei der archäologischen Werkstatt in dem kleinen Vorwerk um die erste und einzige Werkstatt im gesamten Landkreis Rotenburg.

Seit Jahren bestand eine enge Zusammenarbeit zwischen der Kreisarchäologie Rotenburg mit ihrem Leiter Stefan Hesse. Geidner: „Ich habe 2013 für eine Sonderausstellung des Bachmann-Museums in Bremervörde Objekte restauriert.“ Projektbezogen wurde die 42-Jährige für ein Jahr im Bachmann-Museum angestellt. Zusammen mit einem Team unterstützte sie das Museum beim Verpacken der archäologischen Objekte.

Aus dieser Tätigkeit heraus wurde jetzt die Festanstellung und Vollzeitbeschäftigung von Lena Geidner als Restauratorin der Rotenburger Kreisarchäologie. Sie ist von den Arbeitsbedingungen der Kreisarchäologie und ihrer technischen Ausstattung begeistert: Sehr viel Platz und moderne, leistungsfähige Geräte hebt sie dabei positiv hervor.

Die Kreisarchäologie Rotenburg wird seit jeher vom Kreistag, von den Oberkreisdirektoren und den Landräten großzügig unterstützt. Ein besonders „verwöhntes Kind“: Der Wümmekreis weiß, wie wichtig die Vergangenheit im Rahmen der Geschichte ist, welchen Stellenwert sie bei der Bewältigung der aktuellen Probleme und beim Lösen von künftigen Aufgaben einnimmt. Hesse ist sich sicher, dass auch bei knapperen Finanzmitteln „seine“ Kreisarchäologie nicht „im Regen“ stehen wird: „Wenn sich herausstellen sollte, dass noch etwas fehlt, werden wir versuchen, es nach und nach zu beschaffen. Die Entwicklung der Archäologie und der Restaurierung gehen immer weiter voran. Wir müssen Schritt halten.“

Die nächste Herkules-Aufgabe der Kreisarchäologie, zu der Stefan Hesse selbst, ein Grabungstechniker, Restauratorin Geidner und eine Mitarbeiterin für Verwaltung und Geografische Informationssysteme (GIS) gehören, steht in naher Zukunft an: Die unterirdisch verlegten Kabel der bundesweit bekannten Stromtrasse „SuedLink“. Die Energie-Autobahnen, die vom Norden der Republik in Richtung Süden führen, werden auch den Kreis Rotenburg durchpflügen. Riesige Erdbewegungen und Gräben werden den Kreis durchziehen – Hesse erwartet für die Kreisarchäologie und damit für Restauratorin Lena Geidner mehr als genug Arbeit.