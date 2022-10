Lehrermangel: „Es hat sich nichts geändert“

Von: Ann-Christin Beims

Ob die Hygienekonzepte bei steigenden Coronazahlen wieder verschärft werden an den Schulen, ist noch unklar. © Baucke

Die Kombination macht es: der ohnehin chronische Lehrermangel an den Schulen trifft jetzt im Herbst auf zunehmende Coronainfektionen sowie die gewöhnlichen Erkältungskrankheiten. Mitunter ist das ein Spagat für die Schulen im Landkreis.

Lauenbrück/Scheeßel – Seit Jahren ist bekannt, dass die Personallage unter Lehrkräften angespannt ist. Für viele Schulen gerade im ländlichen Raum wird es teils immer schwieriger, die Unterrichtsversorgung abzusichern. Das und die derzeit wieder zunehmenden Corona-Erkrankungen in Kombination mit den gewöhnlichen Erkältungs- und Grippeerkrankungen sowie höheren Schülerzahlen durch die ukrainischen Flüchtlinge setzen dem ohnehin schon schwierigen Thema nur die berühmte Kirsche auf die Sahne. Das führt dazu, dass mitunter Lerngruppen nach Hause geschickt werden und ins Distanzlernen wechseln, berichtet Frank Lehmann, Schulleiter der Lauenbrücker Fintauschule. „Es hat sich nichts geändert, das ist erschreckend und ernüchternd“, kommentiert er die Situation, in der viele Schulen sich seit Langem befinden.

Besonders trifft der Mangel derzeit die „Dezernat 2“-Schulen, also Grund-, Ober-, Haupt-, Real- und Förderschulen. Während „Dezernat 3“-Schulen, dazu gehören Gymnasien und Gesamtschulen, durch die vielen Gymnasiallehrer über einen breiteren Pool verfügen und Schulformen wie die Integrierten Gesamtschulen darauf zurückgreifen können, sieht die Lage bei den anderen Schulen schlechter aus. „Wir sind dadurch schon chronisch schlechter versorgt“, merkt Lehmann an. So machen sich dann die jetzigen Ausfälle durch Corona- und weitere Erkrankungen wesentlich schneller bemerkbar. Auch die Rotenburger Schule am Grafel hatte zuletzt mit einigen Lehrerausfällen durch Coronaerkrankungen zu kämpfen. Das zu kompensieren, ist in der aktuellen Lage nicht immer möglich.

Dabei geht es Grundschulen noch vergleichsweise gut. Denn sie können „räubern“, wie es Sven Borstelmann, Leiter der Scheeßeler Beekeschule, einer Oberschule, nennt. Sie werden von den Haupt-, Real- und Oberschulen mitversorgt, die Abordnungen bei mangelnder Besetzung schicken. So wie derzeit an die Grundschule Scheeßel, wo eine Stelle unbesetzt ist. Während dort die Versorgung insgesamt noch gut möglich ist, weiß Schulleiterin Meike Nerding-Ehlbeck jedoch, dass viele Grundschulen die Gesamtversorgung trotzdem nicht mehr stemmen können.

Verschärfte Regeln bei steigenden Inzidenzen? Die Coronazahlen im Kreis steigen wieder an. Damit schwebt wieder die Frage im Raum, wie es an den Schulen in den kommenden Monaten weitergehen wird. Eine Vorgabe gibt es bislang weder von Seiten der Landesschulbehörde noch des Kultusministeriums. „Wir haben uns aber schon Gedanken gemacht“, so Frank Lehmann, Schulleiter der Lauenbrücker Fintauschule. So werden sie, wenn es die Inzidenzen nötig machen, ihr „gängiges Verfahren“ mit Hygienemaßnahmen und Einbahnstraßenregelung in Eigenregie wieder aufleben lassen. „Da ist eine massive Lethargie seitens der Behörde zu erwarten.“ Testen würden sich gut drei Viertel der Schüler ohnehin weiter regelmäßig. Frieren werden die Schüler aber weiterhin: Lüften bleibt ein wichtiger Alltagsbestandteil. In der Fintauschule werden auch erst nach den Herbstferien die Heizungen angeschaltet. „Die Schüler und Lehrer sind durch die Lüfterei Kälte gewohnt, aber es ist trotzdem grenzwertig.“

Welche Technik dabei am effektivsten ist, testet in dieser Woche die Grundschule Scheeßel: Sie hat ein CO2-Messgerät in der Mensa installiert und testet verschiedene Varianten. Darüber, wie es in den kommenden Monaten weitergeht, möchte Schulleiterin Meike Nerding-Ehlbeck noch nicht zu viel sagen. „Aber wenn alle krank sind, müssen wir uns natürlich etwas überlegen.“

Zuletzt war das erst in der Rotenburger Ortschaft Waffensen der Fall: Nicht nur die Schülerzahlen waren nicht ausreichend für den Betrieb der kleinen Grundschule, es mangelte auch an Lehrkräften. Die Folge: Die Außenstelle der Kantor-Helmke-Schule wurde vorerst geschlossen. Die Schüler müssen derzeit nach Rotenburg zum Unterricht fahren. Wenn es so weitergeht, wird „irgendwann die Verlässlichkeit nicht mehr zu gewährleisten sein“, meint auch Schulleiterin Nerding-Ehlbeck.

Die Personaldecke ist dünn, überall. „Wir halten einen Normalbetrieb aufrecht, wenn alle da sind“, sagt Borstelmann. Kurzfristig Erkrankungen seien noch zu wuppen. Längerfristige seien jedoch kaum aufzufangen – „dann ist nichts in der Pipeline“, beschreibt er die Lage. „Wir haben keine Lehrer“, besonders auf dem Land.

Da sich der Landkreis Rotenburg zwischen den Bundesländern Bremen und Hamburg befindet, die beide laut Lehmann besser zahlen, wanderten viele Lehrkräfte dorthin ab. Ländliche Stellen sind dann weniger attraktiv. Auch an den Universitäten werde auf den Fachkräftemangel noch immer nicht genug eingegangen, kritisiert er. „Es gibt noch immer NCs in Studiengängen, wo man sich sehr wundert.“ Es werde weiterhin nicht viel getan, um dem Lehrermangel effektiv entgegenzusteuern. Lehmann rechnet auch damit, dass sich mit der gerade neu gewählten niedersächsischen Landesregierung nicht viel ändern werde.

Dennoch sind alle Schulleiter stolz auf ihre vorhandene Mannschaft – denn die zeigt oft weit mehr Engagement, als sie müsste. Und das nicht erst seit der Pandemie. Es ist „Usus“, so Borstelmann, dass Lehrer sich auch zu anderen Krankheitsphasen hinsetzen, sobald sie einigermaßen fit sind und den Unterricht notfalls von Zuhause weiter gestalten. Mittlerweile läuft dann vieles digital. „Das kann ich nicht verlangen, aber 90 Prozent der Kollegen machen das“, sagt Lehmann. Vor allem jetzt: „In dem Bewusstsein, dass die Kinder zweieinhalb Jahre lang sehr unzuverlässig Unterricht hatten.“ Alle würden „mit aller Macht“ versuchen, das Versäumte aufzuholen.

Über Schnellprogramme des Landes kann Lehmann da nur müde lächeln. „Rohrkrepierer“ nennt er sie schlicht. So könnte die Fintauschule beispielsweise unter bestimmten Voraussetzungen einen Betriebswirt für den Fachbereich Wirtschaft einstellen. Das macht aber aus mehreren Gründen für den Schulleiter wenig Sinn: Zum einen sind diese Kräfte nicht pädagogisch geschult und sollen dennoch eine Klasse betreuen. Zum anderen sind diese Lehrkräfte dann nur auf ihr Fach beschränkt und keine Hilfe, wenn woanders der Schuh drückt. Lösungen finden, die wirklich hilfreich sind, könne sich da der neu gewählte Landtagsabgeordnete Eike Holsten (CDU) für die Arbeit in Hannover auf die Fahnen schreiben.