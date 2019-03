Lehrer Dittmers‘ Erben

Nindorfer Schule wird nach jahrelangem Leerstand saniert

Nindorf - Von Jens Wieters. Im Fach „häuslicher Fleiß“ gab es ein „genügend“ für Maria Wachtmann, im „Betragen“ hatte Lehrer Dittmers sogar ein „lobenswert“ für die neunjährige Nindorferin übrig, die zu Hochzeiten mit 75 weiteren Schülern in dem gerade mal 65 Quadratmeter großen Klassenraum unterrichtet wurde. Das ist zwar schon fast 115 Jahre her, aber dennoch wird dieses Zeugnisheft als ein Stück Nindorfer Zeitgeschichte sicher einen Stammplatz im neuen Dorftreffpunkt bekommen. Der entsteht aktuell in der ehemaligen Schule, die mit viel Engagement der Eigentümer, noch mehr alter Handwerkskunst sowie finanzieller Förderung durch das EU-Projekt Hohe Heide, durch die Stadt Visselhövede und durch den Ortsrat wieder hergerichtet wird.