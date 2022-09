Lego-Tage: Kleine Steine, große Wirkung

Von: Guido Menker

Teilen

Hannah Mollnau und Joachim Behrens freuen sich wieder auf die Lego-Tage in der Kreuzkirche. © Menker

In der etwa 120 Mitglieder zählenden Gemeinde der Rotenburger Kreuzkirche laufen die Vorbereitungen für die vierten Lego-Tage. Vom 21. bis zum 23. Oktober haben bis zu 40 Kinder aus den Schuljahrgangsstufen eins bis sechs die Möglichkeit, in der Gemeinschaft eine kunterbunte Lego-Stadt zu errichten. Bis zum 16. Oktober sind die Anmeldungen dafür möglich.

Rotenburg – Kleine Steine, große Wirkung: Die Gemeindeleitung und allen voran Hanna Mollnau als Organisatorin der lego-Tage in der Rotenburger Kreuzkirche als Ferienprogramm für Mädchen und Jungen verbinden mit diesem Angebot deutlich mehr, als vordergründig zu vermuten wäre: „Uns geht es darum, den Kindern ein besonderes Erlebnis in der Gemeinschaft zu bieten.“ Den Bau der Lego-Stadt bette sie zudem in ein kleines Begleitprogramm ein. „Wir werden zwischendurch gemeinsam Lieder singen, und außerdem wird es biblische Geschichten zu hören geben“, sagt Mollnau. Sie selbst ist Lehrerin an der Rotenburger Pestalozzi-Schule.

Nicht zuletzt aufgrund ihres beruflichen Alltags weiß sie zu berichten, wie sehr auch heute noch die Nachwirkungen der Corona-Krise bei den Kindern zu spüren sind. „Sie verabreden sich nicht mehr so viel, wie noch vor Corona.“ Dafür sorge allerdings nicht so sehr die Angst vor einer Ansteckung, nein, „die Kinder merken, dass sie auch zu Hause und alleine gut zurechtkommen und Spaß haben können“. Und doch: Mollnau sowie vielen anderen Eltern ist es wichtig, dass die Kinder wieder in der Gemeinschaft etwas erleben. Die Lego-Tage böten sich dafür an – das zeige die bisherige Erfahrung.

„Die Lego-Tage sind immer ausgebucht“, erinnert Joachim Behrens, ebenfalls Mitglied in der Gemeindeleitung, an die ersten Durchgänge in Kooperation mit einem Magdeburger Verein aus der Jugendpflege. Der stellt für einen überschaubaren Preis das Material zur Verfügung. Rund 120 000 Lego-Steine und noch einmal so viele Teile in Bausätzen sowie für die Deko der gigantischen Bauten rollen per Sprinter mitsamt Anhänger an. Das ist die Grundlage für das, was sich Hannah Mollnau von den bunten Tagen verspricht: Gruppendynamik und Kreativität, Begeisterung, Stolz auf das Geschaffene und viel Spaß auch in den Kleingruppen, die jeweils eines der Projekte umsetzen, die am Ende als Ganzes die Stadt bilden.

Freitag und Samstag wird in der Kreuzkirche also fieberhaft gebaut, am Sonntag dann ist die Lego-Stadt Teil eines Gottesdienstes, in dem die Einweihung gefeiert wird. „Die Kinder kommen immer sehr aufgeregt bei uns an, wenn es losgeht“, sagt Mollnau. Sie zeigten sich dann sehr engagiert und hätten klare Vorstellungen. Dann bespreche man zunächst die Regeln, damit alles in geordneten Bahnen ablaufen kann – und danach ist Baubeginn.

Obst und Getränke sind in der Teilnehmergebühr enthalten

Viele Kinder haben auch zu Hause Lego. „Dort bauen sie auch sehr viel – hier dann aber noch viel lieber“, weiß die Lehrerin. Kein Wunder: Das Angebot übertrifft alles, was in den Kinderzimmern zu finden ist. Wird dann ein Teilprojekt nach dem anderen in der Stadt platziert, kommen alle Kinder zusammen. Sie feiern die Fertigstellung, spenden Applaus und freuen sich zusammen über das, was da auf den vielen Tischen entsteht. Obst und Getränke sind in der Teilnehmergebühr enthalten.

Ein Teil der Stadt erfordert Disziplin, denn es wird nach Anleitungen gebaut. Aber auch die Kreativität bekommt genügend Spielraum – dann nämlich, wenn es um die Ausgestaltung der Stadt geht. Der Magdeburger Verein ist an den Bautagen mit mehreren Mitgliedern vor Ort, hilft und berät die Kleinen und gibt Tipps.

Nach dem Gottesdienst endet der Spaß, dann geht es an den Abbau. „Ja, das ist immer etwas schade, aber dann kommt es mit den Kindern und ihren Eltern meistens zu sehr schönen Gesprächen“, sagt Hannah Mollnau. Sie und Behrens betonen, dass es sich um ein offenes Angebot handelt. Teilnehmer müssen nicht der Gemeinde oder einer christlichen Kirche angehören.

Anmeldungen sind bis zum 16. Oktober an Hannah Mollnau zu richten. Diese können bei der Kreuzkirche an der Potsdamer Straße 100 in Rotenburg abgegeben oder auch per E-Mail unter der Adresse kreuzkirche.rotenburg@gmail.com geschickt werden. Weitere Fragen zu den Zeiten sowie zur Organisation beantwortet Mollnau unter der Telefonnummer 0152 / 02916934.