Lauenbrück: Schulneubau liegt im Zeitplan

Von: Stefanie Glaschke

Teilen

Die Gäste warten schon ganz gespannt auf die Richtkrone. © Glaschke, Stefanie

In Lauenbrück entsteht eine neue Grundschule. Zum Richtfest kamen zahlreiche Gäste. Man bekomme eine Schule, die sich durch höchste Qualität auszeichnet, versicherte Schulleiterin Kristina Muraszewski. Der Bau der Schule liege im Zeitplan.

Lauenbrück – Grund zur Freude gab es am Freitag in der Samtgemeinde Fintel. Bürgermeister Sven Maier konnte zum Richtfest der neuen Grundschule in Lauenbrück einladen. Gekommen waren neben Bürgern auch Vertreter von Verwaltung, Planung und Durchführung des Projekts. In seiner Rede erwähnte Maier, dass nach der zeitintensiven Planung und dem ersten Spatenstich im Sommer 2022 alle bisherigen Bauarbeiten im Zeitplan erfolgen konnten. Mit dem Partner Goldbeck sieht sich die Samtgemeinde gut beraten und unterstützt.

Schulleiterin Kristina Muraszewski lobte in einer kurzen Rede besonders Fachdienstleiter Stefan Raatz als zuverlässigen und unermüdlichen Gesprächspartner in allen Planungsfragen. Ihre Freude gilt besonders der Tatsache, dass neben allen Fragen der baulichen Planung auch die Interessen von Lehrer- und Schülerschaft berücksichtigt wurden. „Diese Grundschule ist nicht nur Arbeitsraum, sondern auch Lebensraum für die Schülerinnen und Schüler. Umso schöner ist, dass wir eine Schule bekommen, die sich durch höchste Qualität auszeichnet“, ist Muraszewski überzeugt.

Die zukünftige Ganztagsschule ist so konzipiert, dass neben zwölf Klassenräumen mit je 65 Quadratmetern noch sieben zusätzliche Räume für die Inklusion zur Verfügung stehen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Angebote für die jungen Nutzer. So wurden beispielsweise eine Bücherei, eine Mensa und einen Werkraum schon im Vorfeld eingeplant. Die Umsetzung der Konzepte erfolgte bisher ohne Schwierigkeiten. Sowohl der Kosten- als auch der Zeitrahmen scheinen zum jetzigen Zeitpunkt einzuhalten zu sein.

Aus luftiger Höhe prostet Bürgermeister Sven Maier den Gästen zu. © Glaschke

Bernd Birkefeld, zuständig für EDV und Digitalisierung in der Samtgemeinde, steht bereits in den Startlöchern. Pünktlich zum neuen Schuljahr soll er garantieren, dass elektronische Tafeln und digitale Lernmaterialien für die Schüler zur Verfügung stehen. Damit wird die Schule auf dem modernsten technischen Stand sein. Ein Aspekt, der sowohl Birkefeld auch Muraszewski besonders wichtig ist. Beide teilen die Auffassung, dass eine digitale Lernumgebung für die Kinder wichtig ist, um nicht weltfremd erzogen zu werden.

Bürgermeister Sven Maier verwies noch auf den wachsenden Bedarf an Schulplätzen in der Samtgemeinde. Durch zahlreiche neue Bauplätze, die der Samtgemeinde zur Verfügung stehen, ist mit einem Zuzug vieler Familien zu rechnen, deren Kinder beschult werden wollen. Nachdem das Büfett im Rohbau genossen wurde, kam es schließlich zum eigentlichen Anlass der Einladung. Der Samtgemeindebürgermeister begab sich in luftige Höhe, um die erfolgreiche Fertigstellung mit einem guten Schluck voranzutreiben und die Richtkrone zu platzieren und den Gästen zuzuprosten.