Lars Klingbeils SPD: Mit Vollgas zur Energiewende

Von: Tom Gath

Die Energiewende ist ein Prestigeprojekt der Bundesregierung, dessen Umsetzung allerdings nur durch die Einbindung lokaler Akteure gelingen kann. Um diese Ebenen zusammenzubringen, hat SPD-Chef Lars Klingbeil am Dienstag zu einer kleinen Konferenz in seinem heimischen Wahlkreis geladen.

Bengt Bergt (r.) und Lars Klingbeil werben für mehr Tempo bei der Energiewende. © Gath

Rotenburg – „Wir haben uns große Ziele gesetzt und reden jetzt über den Weg, das ist schon unbequem“, sagt Lars Klingbeil (SPD) zu Beginn der Energiewende-Konferenz im Rotenburger Rathaus. Während der SPD-Chef die Moderation übernimmt, steht sein Parteigenosse Bengt Bergt den Kommunalpolitikern und Vertretern von regionalen Versorgungsunternehmen Rede und Antwort. Der Schleswig-Holsteiner Bundestagsabgeordnete Bergt war vor seinem Einzug ins Parlament vor knapp zwei Jahren lange in der Windkraftbranche tätig und agiert nun als Energieexperte seiner Fraktion, unter anderem im Ausschuss für Klimaschutz und Energie.

Als „unfassbar breiten Blumenstrauß“ beschreibt der eloquente 40-Jährige den Umbau der kompletten Energieinfrastruktur und untermauert dieses Gleichnis mit einer Zahl: 37 neue Gesetze zur Energiepolitik habe der Bundestag in der aktuellen Legislaturperiode bereits auf den Weg gebracht, das sei rund ein Drittel der insgesamt verabschiedeten Gesetze. Die Zusammenarbeit mit den Koalitionspartnern funktioniere gut, auch wenn die Medien oft ein anderes Bild zeichnen würden. „Wir als SPD-Fraktion drücken auf die Tube“, sagt Bergt, der seine Sozialdemokratie als „Partei des progressiven Pragmatismus“ lobt.

Grüne Wasserstoff-Produktion in Niedersachsen

Besonders relevant für Niedersachsen: die Produktion von grünem Wasserstoff, die zwar viel Strom verschlingt, aber zum Beispiel nachts erfolgen könnte. Dann verbrauchen die schlafenden Niedersachsen wenig Strom, ihre Windräder können trotzdem auf Hochtouren laufen. Zudem verfüge das Land laut Bergt über die größten Gasspeicher Europas, in denen auch Wasserstoff gelagert werden könnte. Dennoch wären neue Pipelines notwendig, um den neuartigen Energieträger in der gesamten Republik zu verteilen. Für den Ausbau dieser Infrastruktur scheint Bergt nur ein Kriterium zu kennen: möglichst schnell.

Wir wissen, dass wir mit dem Holzhammer unterwegs sind.

Wie sich dieses Tempo bei den Kommunen vor Ort auswirkt, wird erst deutlich, als die anwesenden Bürgermeister sich zu Wort melden. Dirk Eberle aus Bothel fordert: „Die Natur darf dabei nicht unter die Räder kommen.“ So brauche etwa eine Umweltverträglichkeitsprüfung eine gewisse Zeit, bevor Windkraftanlagen oder Transportleitungen für Wasserstoff den Lebensraum von Tieren und Pflanzen zersiedeln.

Kommunikation mit Bürgern soll gestärkt werden

Ulrike Jungemann aus Scheeßel warnt davor, die Akzeptanz der lokalen Bevölkerung zu verlieren, wenn etwa Ausgleichsflächen für Infrastrukturprojekte nicht in direkter Umgebung geschaffen werden – die Ampel plant, Kompensationen für Bodenversiegelungen zukünftig auch in weit entfernten Gegenden zu ermöglichen, um Bauvorhaben zu beschleunigen. „Es verändert sich immer etwas in der Gesellschaft und der Landschaft, aber das muss besser mit den Leuten kommuniziert werden“, so die Scheeßeler Bürgermeisterin.

„Wir wissen, dass wir mit dem Holzhammer unterwegs sind“, kontert Bergt, dem die Notwendigkeit einer inklusiven Kommunikation absolut bewusst ist – deshalb sei er ja auch nach Rotenburg gekommen. Einspruchsmöglichkeiten gegen Infrastrukturprojekte müssten aber viel gezielter gestaltet werden, um einen zeitnahen Ausgleich zwischen Naturschutz und Klimaschutz zu schaffen. Bei der Suedlink-Trasse habe die Genehmigung zwölf Jahre gedauert. Und dabei ging es laut Bergt „vielen nicht um den Schutz von Käfern, sondern die wollten die Masten nicht bei sich stehen haben. Das ist nicht akzeptabel, das können wir uns nicht leisten.“

Ulrike Jungemann und André Lüdemann berichten von praktischen Problemen vor Ort. © Gath

Visselhövedes Bürgermeister André Lüdemann bringt verbindliche Regeln zur Messung von selbst erzeugten Energiemengen ins Spiel, um die lokale Produktion von Strom finanziell noch attraktiver zu machen. Auch eine Förderung von Geothermie-Projekten hält er für sinnvoll.

Beides längst auf den Weg gebracht, verspricht Bergt. Bis Ende 2023 soll es verlässliche Planungen für ein partizipatives Energiekonzept („Energy Sharing“) geben, das es Anwohnern ermöglicht, gemeinschaftlich erzeugten Ökostrom vergünstigt zu nutzen. Erste Geothermie-Förderungen seien in Niedersachsen bereits angelaufen, ergänzt Klingbeil.

Überblick auf Website des Wirtschaftsministeriums

Viele weitere Aspekte wie bidirektionales Laden von E-Autos und intelligente Stromzähler werden diskutiert, fundamentale Meinungsverschiedenheiten treten dabei nicht zutage. Alle Anwesenden sind von der Notwendigkeit der Energiewende überzeugt, spätestens seit dem Krieg in der Ukraine auch aus strategischen Gründen.

Doch bis die konkrete Bedeutung von umfangreichen Gesetzesänderungen in Berlin auch auf dem niedersächsischen Land entschlüsselt ist, braucht es Zeit. Und so hat Bergt noch einen ganz praktischen Tipp für alle, die bei der grünen Transformation auf dem Laufenden bleiben wollen: Die Internetseite www.bmwk.de des Bundeswirtschaftsministeriums sei wirklich übersichtlich („ein Lob an Habeck“) und helfe dabei, den Verwaltungsdschungel der Energiewende zu durchschauen. Auch Klingbeil ist sich sicher: „Es ist wichtig, dass die große Politik ihre Entscheidungen kommuniziert, aber auch, dass die lokale Bevölkerung einen konkreten Vorteil von der Energiewende hat.“