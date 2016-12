Ein Toter bei Wohnhausexplosion in Kalbe - Bewohner vermisst

Einsatzkräfte: „Erschreckendes Bild“

+ © Mediengruppe Kreiszeitung / Guido Menker Die Explosion des Wohnhauses in Kalbe war kilometerweit zu hören. © Mediengruppe Kreiszeitung / Guido Menker

Kalbe - Wer früh ins Bett gegangen war, wurde an diesem Abend von einem gewaltigen Knall aus dem Schlaf gerissen: Wo kurz zuvor noch ein Wohnhaus im kleinen Ort Kalbe stand, brennen plötzlich nur noch Trümmerhaufen. Unter ihnen wird die Leiche eines Mannes gefunden.

Durch eine gewaltige Explosion ist im Landkreis Rotenburg ein freistehendes Einfamilienhauses völlig zerstört und ein Mann getötet worden. Den Einsatzkräften bot sich am Ort des Geschehens in Kalbe am Donnerstagabend ein „erschreckendes Bild“, wie die Polizei mitteilte.

„Man kann nicht mehr von einem Haus sprechen. Es ist ein reiner Schutthaufen“, sagte ein Polizist, der vor Ort gewesen war. „Es steht nichts mehr.“

Die Explosion sei kilometerweit zu hören gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannten die Trümmer des explodierten Hauses. Bruchstücke waren bis zu 50 Meter weit geflogen und hatten andere Gebäude beschädigt. Unter anderem gingen bei Nachbarhäusern und parkenden Autos Fenster kaputt. Sie wurden teils von Holzbalken und Backsteinen getroffen.

Leiche geborgen

Im Schutt fanden Rettungskräfte die Leiche des Mannes. Um wen es sich dabei handelte, war zunächst ebenso unklar wie die Ursache der heftigen Explosion. Die Feuerwehr bemerkte bei den Löscharbeiten laut eigenen Angaben keinen Gasgeruch.

Inzwischen ist am Freitagmorgen bekannt geworden, dass in dem Haus zwei Bewohner gemeldet waren. Über ihren Verbleib war zunächst nichts bekannt. „Wir müssen abwarten, ob der Tag was Neues bringt“, sagte ein Polizeisprecher.

Die Trümmer wurden in der Nacht mit Baggern abgetragen, um die Glut in den Überresten des Gebäudes vollständig löschen zu können. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Das Haus hatte zwei Stockwerke und keinen Keller. Es stand in einer ruhigen Wohngegend mit mehreren Einfamilienhäusern. Der kleine Ort Kalbe liegt rund 50 Kilometer südwestlich von Hamburg direkt an der Autobahn 1.

