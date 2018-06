Lotto-Millionen gehen in den Landkreis Rotenburg

Landkreis Rotenburg - Der Landkreis hat einen neuen Millionär. Am Wochenende ging der Lotto-Jackpot nach Rotenburg - ein nicht näher genannter Spieler ist nun um 3,4 Millionen Euro reicher.

Am Samstag gewann ein Spielteilnehmer aus dem Landkreis im Lotto „6aus49“ genau 3.433.497,20 Euro, schreibt die Lotto-Gesellschaft in einer Meldung. Die Zahlen 1, 10, 19, 24, 30 und 31 brachten ihm in der Kombination mit der Superzahl 7 das große Glück, heißt es.

Die Glückssträhne für die Niedersachsen halte somit an: Dies sei bereits der siebte niedersächsische Millionär in diesem Jahr. Den Lotto-Jackpot teilt sich der Niedersachse mit einem Spielteilnehmer aus Schleswig-Holstein, der ebenfalls die 6 Richtigen plus Superzahl auf seinem Spielschein aufwies.

Am Wochenende gab es noch einen weiteren Glückspilz aus Niedersachsen: Eine Frau aus Braunschweig gewann mit der Glücksspirale 100.000 Euro, berichtet die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH ebenfalls.

Rubriklistenbild: © picture alliance / Inga Kjer/dpa