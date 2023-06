Landkreis Rotenburg: Kaum Fluktuation in den Kitas

Von: Judith Tausendfreund

Jessica Hermonies (l.) und Ute Bolz freuen sich über die Trendwende in Sachen Personal. © Tausendfreund

Fachkräftemangel ist in Schulen und Kindergärten präsent. Eine Bremer Studie thematisiert neben dem Mangel vor allem die Fluktuation in den Kindergärten. Doch wie sieht das eigentlich im Landkreis Rotenburg aus?

Rotenburg – Ute Bolz, Kita-Koordinatorin in Visselhövede, kennt das Thema. Sie ist Ansprechpartnerin für Erzieherinnen, Einrichtungen, aber auch Eltern. Sie ist zu Besuch in der Kita am sogenannten Primar Campus der Stadt. Die Einrichtung ist jung, „anfangs hatten wir tatsächlich mit Personal-Fluktuation zu kämpfen“. Bolz kennt die Hintergründe: „Die Arbeitsbelastung ist enorm gestiegen, etwa durch neue gesetzliche Regelungen.“ Etwa die Sprachstanderfassung sei in den Kitas angesiedelt worden. Der Ganztagsausbau schreite voran, „viele arbeiten jetzt bis in den Nachmittag hinein, das ist auch verdammt anstrengend.“ „Und dann gab es noch die Corona-Zeit, in der viele Menschen unzufrieden und ängstlich waren“, ergänzt Einrichtungsleiterin Jessica Hermonies. Trotzdem ist es gelungen, alle offenen Stellen zu besetzen, „und wir können uns inzwischen wieder aussuchen, wen wir anstellen“, so Bolz.

In Visselhövede sind alle offenen Stellen besetzt

Wie ist diese Kehrtwendung gelungen? Offensichtlich mit vielen kleinen, aber effektiven Maßnahmen. So konnten dank der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten“ (Quik) sogenannte „Quik-Kräfte“ engagiert werden. Vier Zusatzkräfte sorgen so in Visselhövede für Unterstützung. Die Küchenkräfte sind mit mehr Stunden ausgestattet worden. „Wir schauen aber auch ganz individuell in den Einrichtungen, wie wir die Situation dort verbessern können“, so Bolz. Und noch etwas kann sie dank ihrer übergeordneten und koordinieren Stelle realisieren: Sie geht in die Schulen und wirbt dort für den Beruf, vermittelt Praktika und spricht potenzielle Fachkräfte von morgen aktiv an. „Auch bezahlt die Stadt in allen Einrichtungen den stellvertretenden Leiterinnen ein entsprechendes Gehalt“, weiß Hermonies. Das sei keine Selbstverständlichkeit.

Holger Bahrenburg, Sottrums Samtgemeindebürgermeister sieht in seinem Bereich eine normale Fluktuation. „Wir bieten ein Job-Rad und die Mitgliedschaft beim Firmenfitnessprogramm Hansefit an“, berichtet er von den Vorzügen, die die Samtgemeinde Sottrum bieten kann. „Ich war kürzlich in allen Einrichtungen und habe mit allen Mitarbeitern persönlich gesprochen“, führt er aus. Er hört sich etwaige Probleme an, schaut gemeinsam mit den Mitarbeitern nach Lösungen. „Die Stellschrauben, die wir drehen können, bewegen wir dann auch“, so Bahrenburg. Das seien zum Beispiel interne Versetzungen, die gewünscht werden. „Ich denke schon, dass wir als Arbeitgeber geschätzt werden, wir sind immer mit einem offenen Ohr für unsere Mitarbeiter da.“

Mehr Aufgaben „von oben“

Das Hauptproblem sei die Tatsache, dass immer mehr Aufgaben „von oben“ dazu kommen. Die Belastung durch die Corona Zeit wirke ebenfalls noch nach. Und, speziell in der Samtgemeinde Sottrum, seien die Gruppen sehr stark belegt. „Wir sind nahe der Kapazitätsgrenze.“ Geplant sind Erweiterungen, um die Situation zu entspannen. Grundsätzlich bestehe in dem Bereich ein Arbeitsnehmermarkt. Aktuell können Erzieher es sich aussuchen, für wen sie arbeiten – die Situation hat sich im Vergleich zur Stadt Visselhövede noch nicht derart gedreht.

Auch in der Samtgemeinde Fintel ist Fluktuation kein Thema. 67 Erzieher arbeiten hier. Im letzten Kita-Jahr haben aufgrund beruflicher Veränderung fünf Mitarbeiter den Arbeitgeber verlassen. In den größeren Einrichtungen werde mit Stammteams gearbeitet, die bereits seit mehreren Jahren bestehen und neue Mitarbeiter gut aufnehmen. „Die Zufriedenheit der Mitarbeiter hängt auch von den Leitungen in den Kitas ab“, berichtet Olaf Böhling als zuständiger Mitarbeiter der Verwaltung. Die Samtgemeinde punktet mit flexiblen Arbeitszeiten, einem offenen Austausch zwischen Verwaltung und Kita-Leitungen und regelmäßigen Teamtagen, auch Fortbildungen werden ermöglicht.

Stefan Behrens gibt für die Gemeinde Scheeßel Auskunft: „Die in dem Bericht aus Bremen genannten 33,3 Prozent in den ersten fünf Berufsjahren erreichen wir in unseren Kitas bei Weitem nicht.“ Und weiter: „Wir haben eine Fluktuationsrate von unter zehn Prozent in diesem Zeitraum“ (gemeint sind die ersten fünf Berufsjahre). Eine berufliche Fluktuation müsse nicht immer negativ besetzt sein, im erzieherischen Bereich könne es auch von Vorteil sein, unterschiedliche Konzeptionen und Betreuungsformate kennenzulernen, bevor eine persönliche Festlegung erfolge. Scheeßel punktet mit einem wertschätzenden Umgang, einem offenen Ohr, dem persönlichen Austausch und der Wahrnehmung der Fürsorge. Auch werden unterschiedliche Arbeitszeitmodelle angeboten, Nachwuchs wird aktiv ausgebildet.

„Wir sehen uns insgesamt mit Rathaus, Kitas, Kläranlage, Freibad, Fachdienst, Bücherei, Schulen als großes Team, die gemeinsam für unsere Bürger ein verlässlicher Dienstleister sein wollen. Auch das trägt sicherlich dazu bei, dass wir eine geringe Fluktuation haben“, erklärt der Verwaltungsmann ein weiteres Rezept.

In der Samtgemeinde Bothel sind die Betreiber der Kindertagesstätten die einzelnen Gemeinden. Beispielsweise in Bothel ist das Thema Fluktuation kein Thema: „Wir haben einen festen Bestand des Personals“, betont Bürgermeisterin Erika Schmidt. Neueinstellungen gebe es nur, wenn Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. „Wir sind wahrscheinlich die rühmliche Ausnahme“, so Schmidt. Das Team verstehe sich gut, „ich kann mich da wirklich nicht beschweren“. Auch in der Einrichtung in Hemsbünde arbeitet ausschließlich Stammpersonal. „Die beschrieben Fluktuation kann ich nicht bestätigen“, so Bürgermeister Ludger Brinker.

Stabile Situation in Rotenburg

Auch die Stadt Rotenburg – die ebenfalls diverse Ansätze realisiert, um die Arbeit in diesem Bereich attraktiv zu gestalten – bestätigt die doch eher entspannte Lage: „Wie jeder Anbieter merken auch wir den Fachkräftemangel, wir stellen aber auch fest, dass wir derzeit in den städtischen Kitas im Personalbereich stabil aufgestellt sind“, erklärt Sandra König, Leiterin des Amtes für Jugend und Soziales. Offensichtlich ist die Arbeitswelt in den Kindergärten des Landkreises in Ordnung. Genauer gesagt: wieder in Ordnung.