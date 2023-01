Landkreis Rotenburg: Dreiste Diebe vergehen sich an Obstplantage

Von: Johannes Nuß

Unbekannte haben zwischen den Jahren mehrere Obstbäume von einem landwirtschaftlichem Betrieb gestohlen. Die Polizei sucht Hinweise zu den Tätern.

Volkmarst – Unbekannte haben in Volkmarst (Landkreis Rotenburg) in Niedersachsen von einem landwritschaftlichem Betrieb mehrere Obstbäume gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, soll der Schaden mehrere hundert Euro betragen.

Nach Polizeiangaben soll es sich um fünf junge Obstbäume handeln, die erst im vergangenen Frühjahr gepflanzt worden seien. Die Polizei in Oerel bittet Zeugen, die möglicherweise den Abtransport der Bäume beobachtet haben, sich unter Telefon 04765/83123-0 zu melden.

