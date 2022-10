Rotenburg: Impfstellen schließen Mitte Dezember

Von: Guido Menker

Die Impfstellen schließen im Dezember – bis dahin gibt es dort die Spritze. Danach geht’s beim Hausarzt. © Menker

Auch im Landkreis Rotenburg schließen die Impfstellen Mitte Dezember. Wer danach noch eine Impfung wünscht, muss zum Hausarzt. Die Ärzte appellieren, noch die Impfstellen zu nutzen. Ein Termin ist dafür nicht erforderlich.

Rotenburg – Das Land stellt die Finanzierung der Corona-Impfteams ein. Mitte Dezember ist für sie Feierabend – auch in den drei Impfstellen in Rotenburg, Zeven und Bremervörde. Wer sich danach noch impfen lassen möchte, muss sich einen Termin dafür bei seinem Hausarzt geben lassen. Impfarzt Markus Vogel ist seit zwei Jahren dabei und hätte sich durchaus gewünscht, dass zumindest noch eine Impfstelle – wenn auch in reduziertem Umfang – aufrecht erhalten bleibt. Doch das ist aktuell nicht der Plan. Sein Appell daher: „Die Menschen sollten die jetzige Möglichkeit noch nutzen – das geht ohne Termin.“

Zwischen 40 und 50 Impfungen verabreichen er und seine Kollegen zurzeit täglich in der Impfstelle beim DRK an der Brauerstraße in Rotenburg. Erst- und Zweitimpfungen seien höchstens zwei oder drei Mal in der Woche gefragt. „Meistens sind es Dritt-, noch häufiger aber die Viertimpfungen“, sagt Vogel. Daher sind es zumeist Menschen, die älter als 60 Jahre sind. Für sie nämlich gibt es eine entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). „In Ausnahmefälle, also bei bestimmten Vorerkrankungen und damit verbundenen Risiken, ist auch eine Viertimpfung für Frauen und Männer angebracht, die jünger als 60 sind“, betont Vogel.

Einer der Hintergründe für die bevorstehende Schließung der Impfstellen sei eine inzwischen recht gute Grundimmunisierung. „Viele haben die Erst- und die Zweitimpfung bekommen oder haben sich bereits mit dem Coronavirus infiziert“, erklärt der Mediziner, der nach seinem Job im Impfteam wieder in ein Krankenhaus geht, um seinen Facharzt zu machen.

Doch bis Mitte Dezember bleibt er in Sachen Corona am Ball – und berät die Menschen, bevor ihnen die Spritze verpasst wird. Aber: „Es kommt immer wieder auch zu Situationen, in denen nach dem Gespräch der Patient ohne weitere Impfung wieder geht.“ Dann nämlich, wenn die Risikoabschätzung zu einem entsprechenden Ergebnis geführt hat. Vor allem mit dieser Frage haben er und seine Kollegen sich zu beschäftigen: „Ist eine Viertimpfung erforderlich?“

Markus Vogel gehört zum Impfteam in Rotenburg. Eine Anmeldung dort ist nicht nötig. © Menker, Guido

Ein „Ja“ gibt es vor allem dann, wenn Vorerkrankungen vorliegen, der Patient in einem Beruf tätig ist, in dem er vielen Kontakten ausgesetzt ist, oder auch dann, wenn es in der Familie Risikopatienten gibt, die besonders geschützt werden müssen.

Grundsätzlich allerdings, so Vogel, seien die Arztgespräche heute deutlich kürzer, als sie es noch zu Beginn der Pandemie beziehungsweise beim Impfstart gegeben habe. „An den möglichen Nebenwirkungen hat sich ja nichts geändert – und zumeist kommen Menschen, denen bereits ein Vakzin verabreicht worden ist.“ Zurzeit gibt es den Impfstoff von Biontech – und zwar die erneut angepasste Version.

Fakt ist: „Es gibt derzeit wieder mehr Corona-Fälle.“ Vogel spricht von einem insgesamt „sehr aktiven“ Infektionsgeschehen. Und doch: Die Verläufe seien überwiegend glimpflich. „Das liegt natürlich an der Grundimmunisierung. Auch, wenn diese kein Garant dafür ist, dass die Erkrankten mitunter stärker betroffen sind und dann eben auch länger damit zu tun haben.“

Von einer guten Grundimmunisierung sprechen die Mediziner bei Menschen, die sich drei Mal haben impfen lassen. Ein Grund, die vierte Impfung noch nicht durchzuführen, könne mitunter auch sein, dass der zeitliche Abstand zwischen den Spritzen nicht groß genug ist. Sechs Monate sollten es sein.

Die Impfstelle an der Brauerstraße ist übrigens montags bis mittwochs immer von 8 bis 16 Uhr, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Termin ist nicht erforderlich. Impfpass und Personalausweis sind mitzubringen.