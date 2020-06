Kuhwiese in Vahlde wird zur Trecker-Disco

Vahlde – Ein leichter Wind weht über die Wiese. Im Sonnenschein, vor dem alten Melkhaus, grasen die Kühe. „Dieser Platz hier ist ideal“, sagt Hauke Husemann aus Vahlde. Der Veranstaltungs- und Pyrotechniker mit eigener Firma ist derweil nicht allein gekommen. Mit ihm stehen die beiden Landwirte Andrea und Henning Brunkhorst dort, wo sie demnächst steigen soll: eine Trecker-Disco.

Eine was? Die drei Veranstalter klären auf: „Die aktuelle Lösung, in der Corona-Pandemie doch Events zu organisieren, sind vielerorts Auto-Kinos, Auto-Konzerte und Auto-Discos“, sagt Husemann. „Wir aus Vahlde, einem durch die Landwirtschaft stark geprägten Ort, haben uns überlegt, dies anstelle von Autos mit Traktoren zu organisieren.“

„Fete op de Wisch“, also Party auf der Wiese, heißt das Spektakel denn auch folgerichtig, das am Samstag, 27. Juni, ab 20 Uhr unter freiem Himmel über die Bühne gehen soll. Dabei sind tatsächlich nur Traktoren und keine Autos zugelassen – mit der für das jeweilige Fahrzeug maximal erlaubten Personenanzahl.

Viel wollen die Veranstalter zum Ablauf, der Disco, zum gastronomischen Angebot wie auch zum Rahmenprogramm, noch nicht preisgeben. Nur so viel: Der Vorverkauf soll in den nächsten Tagen starten. Und: „Es wird natürlich Musik geben, dazu nützliche Informationen und einiges an Überraschungen“, verspricht Landwirt Henning Brunkhorst, dem die Freifläche an der Straße In den Eichen gehört.

Und sein Kompagnon ergänzt: „Wir arbeiten unter Hochdruck daran, ein unvergessliches Event auf die Beine zu stellen – mit tatkräftiger Unterstützung durch viele Freunde und Bekannte.“ Die größte Herausforderung bei der Planung stelle aktuell noch die Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsvorschriften dar. „Hierzu stehen wir mit den Behörden aber in engem Austausch und haben schon ein entsprechendes Konzept ausgearbeitet“, erklärt Husemann. lw