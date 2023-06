Klimawandel wirkt sich auch im Landkreis Rotenburg auf die Wasserversorgung aus

Von: Wieland Bonath

Teilen

Zwischen Rotenburg und Wohlsdorf: Kartoffelfelder werden beregnet. © Bonath

„Die Lage spitzt sich zu“, dieser Satz trifft wohl auf den Klimawandel zu. Gleich mehrere Experten, die im Landkreis mit dem Thema konfrontiert sind, bestätigen den Ernst der Lage.

Rotenburg – Ein „Geschenk“ mit einem bitteren Beigeschmack, das sich der Mensch selbst gemacht hat, und das er jetzt auslöffeln muss: der Klimawandel, die Erderwärmung und der unter anderem damit verbundene Wasserbedarf. Wie ist die Situation im Kreis Rotenburg? Gibt es Handlungsbedarf, kann und wird gegengesteuert werden?

Jörn Ehlers aus Kirchlinteln ist Vizepräsident des Niedersächsischen Landvolks und Vorsitzender des Landvolk-Kreisverbandes Rotenburg-Verden. Er sagt zu den Konsequenzen und Forderungen für die Landwirtschaft: „Wir sind als Landwirtschaft vom Klimawandel betroffen. Auch als Landwirtschaft haben wir eine Mitverantwortung.“ Und weiter: „Wir müssen seit einigen Jahren feststellen, dass die extremen Wetterlagen zunehmen, und auch aktuell Wassermangel in unserer Region verzeichnen. Reagieren können wir als Landwirte dadurch, dass wir beregnen oder wassersparende Anbaumethoden oder Feldfrüchte verwenden.“ Die Nahrungsmittelproduktion habe einen hohen Stellenwert. Ebenso, dass regionale Wasserkonzepte erarbeitet würden und dass das zur Verfügung stehende Wasser in der Fläche erhalten wird, wo es möglich ist.

Volker Meyer, seit gut drei Jahren Geschäftsführer der Rotenburger Stadtwerke, erinnert sich: „Bevor ich bei den Stadtwerken in Rotenburg meine Arbeit aufgenommen habe, waren extreme Trockenperioden in den Jahren 2018 bis 2020 zu verzeichnen. Dieser Grundwasserspiegel hat sich bis heute nicht erholt. Das merken die Wälder und die Landwirtschaft massiv, und es ist in der Natur sichtbar.“ Die Bewässerung, ist sich Meyer sicher, werde in der Landwirtschaft zunehmen. Die Konsequenz könne nur lauten: „Die Menschen müssen schonend mit dem kostbaren Gut Wasser umgehen.“ Die Rotenburger Stadtwerke versorgen rund 20 000 Menschen im Bereich der Kreisstadt mit 1,1 Millionen Kubikmetern Wasser pro Jahr. Hinzu kommt der Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land mit seinen beiden Wasserwerken Unterstedt und Westerholz. Meyer weiß leider, dass in den nächsten Tagen und Wochen wohl kein Regen in Sicht ist. Er appelliert an die Bürger, möglichst auf die Rasenbewässerung zu verzichten. „Die Trockenperioden werden länger.“

Rotenburger Rinne sorgt für Wasserreservoir

Obwohl die Rotenburger Rinne für sehr lange Zeit für den Kreis Rotenburg ein ausreichendes Wasserreservoir sei, müsse das Grundwasser von den Bürgern und der Landwirtschaft naturverträglich verwendet werden.

Die Stadtwerke sind dabei, bis Ende Juni ihr 94 Jahre altes Wasserwerk neben dem Feuerwehrgebäude zu sanieren, indem einer der drei Trinkwasserbehälter ausgewechselt wird. Auch bei längerer Trockenheit, so Geschäftsführer Meyer, werde es zu keinen Versorgungsengpässen kommen: „Aber wenn die Rasensprenger angehen, wird es eng.“

Forstoberrat Henning Küper als Leiter der Revierförsterei Luhne gilt als sehr guter Kenner der Waldsituation im Kreis Rotenburg. „Wir haben in den Landesforsten diese Planungsgrundlage, wie wir mit den klimatischen Veränderungen, die sich durch die Klimaerwärmung ergeben, umgehen: Wir haben die klimaangepasste Baumartenwahl und berücksichtigen dabei das Trockenstressrisiko der zukünftigen Vegetation. Dafür ziehen wir die Standortwasserbilanz zurate. Dieses Wasser stammt aus unterschiedlichen Böden. Die Konsequenz: Es ist möglich, dass wir klimaresistente Baumarten wie zum Beispiel die Kiefer oder die Eiche anpflanzen.“ Er sei aber auch zuversichtlich, „dass wir unseren vielfältigen Wald auch mit dem Risiko der Klimaerwärmung erhalten können“.

Biologin Heike Vullmer von der Stiftung Naturschutz: „Die mangelnden Niederschläge der vergangenen Jahre und ihre Auswirkungen sehen wir überall in der Landschaft.“ Vullmer nennt als Beispiele Gräben und Bäche, die trocken gefallen sind und Grundwasserabsenkungen größerer Seen wie zum Beispiel die Stiftungsgewässer im Lohmoor oder Bülstedt. Der Wasserspiegel sei im Vergleich zur Vergangenheit um einen Meter gesunken mit negativen Auswirkungen auf die wassergebundene Tier- und Pflanzenwelt. „Die Lage spitzt sich zu. Wir müssen dringend Maßnahmen ergreifen zum Wasserrückhalt in der Landschaft.“

Sorgsam mit Wasser umgehen

„Sehr sorgsam“ soll man mit Wasser umgehen, betont auch Gärtnermeister Andreas Müller aus Kirchwalsede. Bürger sollten unbedingt in Trockenperioden das Sprengen mit Trinkwasser vermeiden. In diesen Wochen, in denen das Oberflächenwasser verschwunden sei, gebe es andere, clevere Methoden, um Garten und Blumen zu gießen. Zum Beispiel mit Wasser aus der Regentonne.

Christoph Schlamminger, Leiter des Amtes für Wasserwirtschaft beim Landkreis: „Es gibt Untersuchungen vom Land, dass der Gesamtniederschlag gleich bleibt: längere trockene Sommer und nasse Winter sowie auch Starkregen in den Sommermonaten.“ Deshalb erstelle der Kreis ein Wassermengen-Management-Konzept, aus dem Maßnahmen abgeleitet würden, um Grundwasser zu schonen. Derzeit könne im Landkreis nicht von einer Grundwasserübernutzung ausgegangen werden.