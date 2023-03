Hundekotbeutel-Spender für Lauenbrück: Gemeinde schafft zehn Exemplare an

Von: Lars Warnecke

Weniger Haufen, dafür mehr Beutel: Jasmin Kramer freut es, dass die Gemeinde ihrem Wunsch nach Hundekottüten-Spender nachkommt. Sie selbst möchte sich ein Exemplar anschaffen und vor ihrem Grundstück am Fintausee an einem Laternenmast anbringen. © Warnecke, Lars

Eingetütet: Die Gemeinde Lauenbrück spendiert dem Ort zehn Hundekotbeutel-Spender. Damit geht der Wunsch einer Einwohnerin in Erfüllung.

Lauenbrück – Das Thema ist nicht appetitlich, drängt sich in Lauenbrück aber auf: Mehr als 350 Hunde sind in der Gemeinde aktuell gemeldet – nur Spenderbehälter für Hundekotbeutel, die gibt es im öffentlichen Raum bisher nicht. Jasmin Kramer, selbst Halterin von zwei Labradoren, findet das extrem ärgerlich. Immer wieder, sagt die Versicherungsmaklerin, mache sie beim Gassigehen mit ihren Vierbeinern unschöne Entdeckungen: Hundehaufen, die mitten auf dem Gehweg liegen würden – und das nicht nur am Fintausee, wo die 40-Jährige zu Hause ist. „Wäre es kein so anrüchiges Thema, hätte ich ja kein Wort darüber verloren – nur leider ist es im ganzen Ort ein echtes Ärgernis.“ Verständnis für jene Halter, die offenbar nicht bereit sind, den Dreck ihrer Hunde aufzuheben, hat sie jedenfalls nicht. „Es ist nicht in Ordnung, wenn die Leute den Kot nicht wegräumen.“

Darum hat sie auf die Problematik öffentlich hingewiesen – über die Sozialen Netzwerke wie auch über unsere Zeitung. Und sie hat das Thema in die Politik gebracht. Ihr dringender Wunsch: Spender müssen her. Dringend. Und mehr Abfallbehälter, in denen die Hinterlassenschaften entsorgt werden können. „Davon gab es in Lauenbrück bisher immer viel zu wenige.“ Und tatsächlich: Bei den Mülleimern hat die Gemeinde inzwischen schon nachgelegt. Das freut Kramer. Und auch die von ihr herbeigesehnten Beutelstationen kommen, nachdem sie in einer Sitzung des Lauenbrücker Verwaltungsausschusses die Mitglieder auf die Relevanz solcher Behälter aufmerksam gemacht hatte. „Es ist ein Versuch in die richtige Richtung“, meint sie.

Das sieht auch Tanja Bladauski so. Sie ist Lauenbrücks stellvertretende Bürgermeisterin. Und sie ist Mitglied im örtlichen Hundefreunde-Verein, in dessen Trägerschaft die Freilauffläche fällt. Gemeinsam mit Kramer hat die SPD-Frau an einer Umsetzungsidee gearbeitet, sich stark gemacht für die Spender. „Die ersetzen aber natürlich nicht den privaten Einkauf von Beuteln, sondern sie signalisieren dem verantwortungsvollen, Kot sammelnden Hundehalter, dass die Gemeinde gern aushilft, falls man gerade zu wenige oder überraschenderweise gar keine dabei hat“, betont Bladauski. Notorische Nicht-Sammler sollen damit ermahnt werden – „außerdem können sie sich nicht mehr herausreden, sie hätten gerade keinen Beutel dabei.“

Über den Lauenbrücker Ortsplan legt Kramer die Standorte für die Stationen fest. © Warnecke

Im Rat, sagt die Kommunalpolitikerin, habe man sich jedenfalls über die Initiative gefreut und sei entsprechend auf Zustimmung gestoßen. Zehn Beutelstationen will die Gemeinde nun anschaffen und demnächst an den Hauptspazierwegen im Ort aufstellen lassen. Dazu – das ist der Deal – erarbeitet Kramer aktuell noch ein Standort-Konzept. „Ich darf entscheiden, wo die Spender hinkommen.“ Zwischen 60 und 80 Euro kostet ein metallenes Exemplar, das sich problemlos an Mästen von Straßenlaternen anbringen lässt. „Die Gelder dafür sind schon bewilligt“, freut sich die Lauenbrückerin. Sie ist überzeugt: Den Hundehaltern aus der Samtgemeinde, die für den ersten Hund pro Jahr eine Steuer in Höhe von 39 Euro und für den zweiten 51 Euro zahlen müssten, wird über die öffentlich finanzierte Maßnahme so auch ganz direkt etwas zurückgegeben.

Bleibt die Frage: Wer soll die Tütenspender nachher eigentlich bestücken? Und wer bezahlt die Beutel? Letzteres, klärt Kramer auf, würde der Hundefreunde-Verein übernehmen. Den habe die Gemeinde mit ins Boot geholt, habe praktisch die Schirmherrschaft übernommen und erhalte fortan einmal pro Jahr von der Gemeinde einen Zuschuss. Und dann seien da noch die ehrenamtlichen Paten, die sie nach einem öffentlichen Aufruf für das Projekt habe gewinnen können und auf ihren Gassirunden dafür Sorge tragen würden, dass die Stationen immer befüllt sind. „Aktuell sind wir zu neunt – und ich bin als Koordinatorin dabei so etwas wie die Oberpatentante“, sagt sie augenzwinkernd.

Dass die zehn Spender langfristig ausreichen werden, das bezweifelt die 40-Jährige: „Ich möchte sie im Ort flächendeckend haben.“ Auch deswegen plant sie, an die Lauenbrücker Gewerbetreibenden heranzutreten – mit der Frage, ob diese, wie sie es selbst vorhat, noch zusätzliche Spender kaufen und vor ihren Betrieben aufhängen möchten. „So hätten wir nachher mehr als genug von den Stationen – das wäre natürlich der Idealfall.“