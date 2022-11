Ein neues Böttcherei-Museum in Rotenburg

Helmut Dietrich Köster bietet Einblicke in eine alte Böttcherei. Der 73-Jährige hat dafür ein kleines Museum in Rotenburg eingerichtet. Besuchstermine gibt es auf Anfrage.

Rotenburg – Rotenburg hat ein neues Museum. Es ist ungewöhnlich. Denn einerseits gibt es keine festen Öffnungszeiten, andererseits ist es klein. Sehr klein sogar. Helmut Dietrich Köster hat es vor wenigen Tagen erst an der Turmstraße 3 eröffnet. Dieses Museum der etwas anderen Art bietet den Besuchern einen Einblick in eine alte Böttcherei, wie sie sein Vater Franz Köster bis 1975 betrieben hat. Es gibt nicht nur die typischen Werkzeuge sowie Arbeiten seines Vaters darin zu sehen, sondern ein gelernter Böttcher – der 80-jährige Uwe Harbord aus Rotenburg – erzählt den Gästen viel über das alte Handwerk und zeigt zugleich, wie Bottiche und Fässer aus Holz einst entstanden sind.

Die Verlockung für Helmut Dietrich Köster und seinen Bruder Johannes war groß. „Aber wir durften als Kinder nicht in die Werkstatt unseres Vaters“, sagt der 73-Jährige. Der Grund lag für den Vater klar auf der Hand. Die Jungs sollten keinen Gefallen an seiner Arbeit finden. Er setzte alles daran, dass sie einmal einen anderen Beruf erlernen und eben nicht irgendwann Schiffbruch erleiden. „Böttcher hatten es nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs schwer“, weiß der Museumsinitiator zu berichten. Das galt auch für seinen Vater. „Seit den 1950er-Jahren war der Ofen eigentlich aus.“ Metall und Plastik lösten das Holz ab. „Arbeiten des Böttchers waren nicht mehr für den täglichen Gebrauch gefragt – sie dienten mehr und mehr dem Kunsthandwerk“, sagt der Rotenburger.

Kösters Vater hat Bottiche produziert – zum Einsalzen für die Konservierung von Lebensmitteln, zum Waschen oder als Eimer für den Gebrauch auf dem Hof oder im Haushalt. „Fässer hat er keine hergestellt.“ Manchmal aber habe es aus der Gerberei in Scheeßel Spezialaufträge für Bottiche gegeben, wie sie zum Spülen der Felle erforderlich waren. 1975 machte Vater Franz die Werkstatt dicht.

Alles, das, was von seinem beruflichen Leben übrig geblieben war, wollte der alte Herr gerne dem damaligen Heimatmuseum übergeben. „Die hatten aber kein Interesse daran. Er sollte es einfach an der Tür ablegen“, erinnert sich Helmut Dietrich Köster. Sein Vater wollte sich aber nicht abschieben lassen. „Wir wollten es in Ehren halten und schauen, was einmal daraus werden kann“, sagt der 73- Jährige. Eine Art Versprechen, das er halten wollte. Jetzt hat er einen Platz für das alles gefunden – und macht es zugänglich.

Gruppe mit bis zu zehn Personen können sich bei ihm unter der Telefonnummer anmelden und erhalten eine Führung. Termine gibt es nach Absprache – außer montags, mittwochs und freitags. „Dann arbeite ich“, so Köster. Statt Böttcher zu werden hat er einen ganz anderen beruflichen Weg eingeschlagen. Zunächst würde er Lebensmittelchemiker, später studierte er Medizin. Heute noch ist er im Medizinischen Labor Bremen tätig. Sein Schwerpunkt ist die Toxikologie.

„Vom Baumstamm zum Bottich“ – unter diesem Motto steht der Einblick in das kleine Museum, den Köster seinen Gästen zusammen mit Uwe Harbord gewähren möchte. Köster übernimmt die Einführung, Harbord steigt in die Technik ein.

Nicht nur Werkzeuge und Bottiche sind zu sehen, auch eine Zeichnung für das Meisterstück Franz Kösters hängt gerahmt an der Wand. Außerdem hat Helmut Dietrich Köster über die Handwerkskammer eine Reproduktion des Meisterbriefes von seinem Vater in die Wege geleitet – auch der wird präsentiert. Unweit davon hängt der alte Arbeitskittel am Haken, oben drüber die Mütze des 1906 geborenen Böttchers.

Untergebracht ist das Museum im ehemaligen Schweinestall des Hauses Nummer 3 an der Turmstraße. Es ist das Elternhaus von Helmut Dietrich Köster. Heute lebt er nicht mehr darin, es ist vermietet. Aber den ehemaligen Schweinestall hat er noch für sich – und ihn hergerichtet. Vor dem Eingang, untergebracht in einem Glashaus, ist neben Werkstücken seines Vaters auch eine historische Zylindersäge zu sehen, wie sie die Böttcher für den Zuschnitt des Holzes benötigt haben. Die Werkstatt des Vaters war einst im Haupthaus.

„Für mich ist es selbstverständlich, ein Versprechen einzuhalten“, sagt Köster, „auch, wenn das heute oft nichts mehr zählt.“ Für ihn sei es moralische Qualität, die ihm wichtig ist. Es ist der Ausdruck des Respekts seinem Vater gegenüber und dem, was dieser in seinem Leben gemacht hat. Damit hält er die Erinnerung an den letzten Böttcher Rotenburgs wach – obwohl er selbst nie eine Leidenschaft für dieses Handwerk entwickelt hat. Und so ist ein neues Museum in Rotenburg zu finden. Etwas anders als üblich. Klein zudem, aber irgendwie fein.

Kontakt: Termine zum Besuch können mit Helmut Dietrich Köster unter 04261 / 82774 vereinbart werden.