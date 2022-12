Kita-Neubau des Mutterhauses im Zeit- und Kostenplan

Von: Ann-Christin Beims

Der Start in den Containern ist gut verlaufen, resümieren Matthias Richter und Karina Bell. © Beims

Die Arbeiten an der Kita An der Wiedau schreiten voran und bislang steht dem Einzug im August 2023 nichts im Weg. Bis dahin nutzt das Mutterhaus Container direkt nebenan als Übergangslösung.

Rotenburg – Von außen sehen die weißen Container auf der Wiese hinter der Lindenschule nicht sonderlich einladend aus. Wer aber erstmal das Innere der Übergangslösung der Kindertagesstätte An der Wiedau – die vom Diakonissen-Mutterhaus betrieben wird – betritt, ist überrascht. Das spiegeln auch die Rückmeldungen der Eltern, berichtet Karina Bell, die neue Leiterin. „Wir haben es hier so gemütlich gemacht, wie es ging“, sagt sie und verweist auf die Einrichtung ebenso wie die derzeit vorrangig weihnachtlichen Basteleien, die sich durch den Flur und die Gruppenräume ziehen. Bleiben die Arbeiten im Zeitplan, können die Kinder und Erzieher im August 2023 in den Neubau direkt nebenan einziehen.

Da dieser erst zum Kindergartenjahr 2023/2024 fertig wird, die Nachfrage nach Plätzen aber hoch ist, ist die Übergangseinrichtung entstanden. Der Betrieb sollte aber pünktlich starten können, zeigt sich Richter zuversichtlich. Zum einen liegen die Arbeiten gut im Zeitplan: Der Rohbau hat ein Dach und die ersten Fenster sind eingesetzt. Zum anderen bleibt es bisher bei den Kosten von gut vier Millionen Euro. Etwas, das angesichts der aktuellen Lage nicht zu erwarten war, meint Richter. „Dafür sind wir aber sehr dankbar.“

Der Rohbau steht, das Dach steht schon auf dem Gebäude. Bleiben die Arbeiten im Zeitplan, können die Kinder und Erzieher im August 2023 einziehen. © Beims

Da das Mutterhaus bereits zum dritten Mal mit den Architekten von MOR zusammenarbeitet, ist die neue Kita nach dem Vorbild der Vorgänger gestaltet. Der Aufbau ist wie bei der Kita Kunterbunt, „nur optimierter“, sagt Richter. Unter anderem sind die Vorschläge, die Leiterin Bell nach Rücksprache mit Kollegen eingebracht hat, umgesetzt worden. Auch wird nach den Erfahrungen von bald drei Jahren Pandemie eine Luftfilteranlage eingebaut.

Bis zur Fertigstellung sind zunächst zwei Kindergarten-Gruppen mit jeweils 25 Kindern sowie eine Krippengruppe mit zwölf Kindern in den Containern untergebracht. Dafür sind Bell, die ehemals stellvertretende Leiterin der Kita Kunterbunt, und zwei Kollegen an die Lindenstraße gewechselt. Das war lange geplant und Bell konnte sich in Ruhe auf ihre Aufgabe vorbereiten. Das sei sehr spannend, wenngleich natürlich die Verantwortung wachse. Auch ihr Stellvertreter ist ein „Eigengewächs“, wie Richter stolz hervorhebt. „Wir wollen ein Umfeld schaffen, dass fördernd für die Kinder ist, aber auch attraktiv für die Erzieher.“

Im Inneren des Containers sieht es dann deutlich gemütlicher aus, als es von außen zunächst den Anschein macht. © Beims

Die werden gebraucht. Der Neubau wird noch zwei weiteren Kindergartengruppen Platz bieten. Perspektivisch besteht die Möglichkeit, die Kita mit einer Sondergenehmigung zu erweitern, sollte es nötig werden. Ohnehin: Drei Kindertagesstätten hat das Mutterhaus bisher aufgebaut, am Ende sind sie noch nicht angekommen, sagt Richter. Der Bedarf ist da und sie wären bereit, weitere Einrichtungen zu betreiben. Dazu braucht es Personal. Und das ist knapp. „Mir macht es Sorgen, wo die Reise hingeht“, sagt Richter. „Die Politik verschläft das Thema immer noch. Dass da nichts passiert, ist ein großes politisches Versäumnis.“ Das Mutterhaus versucht, neue Wege zu gehen – Richter erwähnt Einspielungen beim Musik-Streamingdienst Spotify, Quereinsteiger sind willkommen oder Schüler erhalten Darlehen. Außerdem hebt er die Digitalisierung der Einrichtungen hervor. Auch die neue Webseite „Elise“, der Name, unter dem alle drei Kitas zusammengefasst sind, soll potenzielle Bewerber neugierig machen. „Aber das Grundproblem können wir nicht lösen.“

Auch in der Kita An der Wiedau gibt es noch unbesetzte Stellen, für den Betrieb des Neubaus werden bis zu sechs weitere Erzieher gebraucht, sagt Bell. Wenn es eng wird, zum Beispiel durch Krankheitsfälle, greift sie auf Zeitarbeitsfirmen zurück. Dann kommen Fachkräfte für eine gewisse Zeit. Aber das kann keine Dauerlösung sein, betont Richter. „Wir müssen davon Gebrauch machen, aber das ist kein Allheilmittel.“ In der Krippe sind die Kräfte gar nicht einsetzbar – fremde Menschen bedeuten für die Kinder Stress, sie brauchen feste Bezugspersonen. Von den Krippenkindern sind ohnehin zehn gerade mal ein Jahr alt. Das spiegelt den Trend, sagt Bell: Eltern bringen ihre Kinder früher, lassen sie länger betreuen. Nicht immer ist das im Sinne der Kinder – für die ist das mitunter ein Vollzeitjob, so Richter. Allein deshalb wären ständig wechselnde Gesichter keine Option.