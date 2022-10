Besitz von Kinderpornografie: Amtsgericht Rotenburg verurteilt 33-Jährigen

Von: Andreas Schultz

Ein 33-Jähriger musste sich aufgrund des Besitzes von kinderpornografischen Dateien vor dem Rotenburger Amtsgericht verantworten. © Schultz

Ein 33-Jähriger soll sich rund 15 400 kinder- und jugendpornografische Dateien beschafft haben. Vor dem Rotenburger Amtsgericht gesteht der Mann die Tat – und gibt dabei an, die Bilder gespeichert zu haben, um sich an seine verstorbene Freundin zu erinnern.

Rotenburg – Massenweise kinder- und jugendpornografische Inhalte hat ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Rotenburg in seinem Besitz gehabt. Insgesamt rund 15.400 strafrechtlich relevante Dateien fand die Polizei nach einer Hausdurchsuchung auf Geräten des Mannes. Für die Beschaffung und den Besitz der 11.800 kinder- und 3.600 jugendpornografischen Schriften musste sich der Angeklagte vor dem Rotenburger Amtsgericht verantworten.

Auf die Spur des Beschuldigten hatte laut Zeugenaussage seine ehemalige Lebensgefährtin geführt. So schilderte es der Polizeikommissar vor Gericht, der auch bei der späteren Hausdurchsuchung mitgewirkt hatte. So soll die Freundin im November 2019 auf einem der Geräte des Angeklagten auf entsprechende Dateien gestoßen sein. Sie habe daraufhin Anzeige erstattet, was im Januar 2020 zur Durchsuchung der Wohnräume des Beschuldigten führte. 14 Geräte und Speichermedien beschlagnahmten er und seine Kollegen.

„Er war sehr kooperativ und sofort geständig. Er hat uns gleich gesagt, wo die Kinderpornos gespeichert sind“, sagte der Polizeikommissar über den Angeklagten aus. Ihm zufolge fanden die Beamten bei der Auswertung der Geräte nicht nur die 15.400 kinder- und jugendpornografischen Dateien, sondern klärten auch deren Bezugswege. So seien in dem Ordner mehrere Links zu Internetseiten und Filesharing-Diensten zu finden gewesen. Links, die inzwischen nicht mehr funktionierten.

Laut Anklageschrift habe sich der 33-Jährige Dateien zugelegt, die sexuellen Missbrauch an Jungen und Mädchen im Alter von unter 14 beziehungsweise unter 18 Jahren zeigen. Von anreißerischen, unnatürlich sexuell betonten Haltungen war die Rede.

„Ich habe die Sachen heruntergeladen. Aber nicht aus den Gründen, die alle denken“, verteidigte sich der Beschuldigte, der allein auf der Anklagebank saß. Er habe über Jahre derartige Dateien aus dem Netz bezogen und gespeichert – „nicht, um mich daran aufzugeilen, sondern, um mich an meine verstorbene Freundin zu erinnern“, so der Angeklagte. Beide seien 13 Jahre alt und gemeinsam sexuell aktiv gewesen, als ihr plötzlicher Tod ihn mit aller Härte traf. Bis heute habe er den Schock nicht verwunden; die Auswirkungen auf seine psychische Gesundheit sowie sein Privat- und Berufsleben seien groß. Er befinde sich aufgrund einer diagnostizierten Depression in Behandlung bei einem Psychologen in einer anderen Stadt, könne sich derzeit aber aus finanziellen Gründen die Fahrt dorthin nicht leisten. „Über Jahre habe ich mich davor gesträubt, Hilfe zu suchen. Ich war jung, wollte allein damit klarkommen. Aber ich brauche die Hilfe, das sehe ich jetzt. Ich bin mit allem überfordert“, gab der Beschuldigte zu.

Ich habe ganz große Scheiße gebaut.

„Der Angeklagte hat glaubhaft zugegeben, die Dateien heruntergeladen zu haben. Die Gründe dafür spielen keine Rolle“, stieg der Vertreter der Staatsanwaltschaft in sein Plädoyer ein. Trotzdem bescheinigte der Staatsanwalt, dass die Begründung des Angeklagten schlüssig sei – zumindest sei kein Grund ersichtlich, sich die Hintergrundgeschichte um die vor rund 20 Jahren verstorbene Freundin auszudenken. „Außerdem halte ich es für glaubhaft, dass der Tod seiner Freundin psychologische Folgen hatte. Ich halte die Angaben für lebensnah“, so der Staatsanwalt. Der Angeklagte sei erwiesenermaßen schuldig, als strafmildernd seien die durchgehende Kooperation und das sofortige Geständnis während der Verhandlung anzusehen. Zudem habe der Beschuldigte mehrfach gezeigt, dass er sich für seine Tat schäme und sich von ihr distanziere. Dass der Angeklagte aus rechtlicher Sicht ein unbeschriebenes Blatt ist, es lagen keine Einträge im Vorstrafenregister vor, dürfte sich ebenfalls positiv auf das Urteil auswirken. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, ausgesetzt zu einer Bewährung mit Laufzeit von drei Jahren. „Die Bewährung sollte verbunden sein mit der Auflage, eine Psychotherapie anzutreten. Nur so sehe ich eine positive Sozialprognose.“ Der Angeklagte hielt sich in seinem Plädoyer kurz: „Ich habe ganz große Scheiße gebaut und hoffe auf Hilfe, damit ich mein Leben wieder in den Griff bekomme.“

Die Richterin folgte bei der Urteilsverkündung im Wesentlichen Antrag und Begründung der Staatsanwaltschaft. Sechs Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung seien tat- und schuldangemessen. Die Psychotherapie machte sie zur Auflage, nach dem ersten Jahr solle der Therapeut einen Bericht abgeben. Der Verurteilte übernimmt zudem die Kosten für das Verfahren. Der Aufruf der Richterin an den 33-Jährigen: „Halten Sie sich an die Auflagen, dann ist das Ding für Sie durch.“

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.